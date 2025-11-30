Abre en Madrid el mercadillo de Navidad más esperado: con 40 puestos, pista de hielo de 600m2 y en pleno centro

Las claves nuevo Generado con IA El mercadillo navideño de Plaza de España en Madrid ha abierto sus puertas con 40 casetas de productos artesanales y estará disponible hasta el 11 de enero. El evento incluye una de las pistas de hielo naturales más grandes de Europa, con 600 m2, espectáculos de luces y sonido, pasacalles y actividades gratuitas para todos los públicos. La programación destaca la actuación de la campeona de danza sobre hielo Sara Hurtado, un espectáculo inmersivo en el gran árbol central y la Casa de Papá Noel para los más pequeños. La oferta gastronómica abarca desde chocolate con churros tradicional hasta vino caliente al estilo centroeuropeo, además de un restaurante inspirado en una cabaña suiza para una experiencia exclusiva.

En Madrid ya es Navidad. Aunque muchas personas se resistan a dar la bienvenida a estas fechas tan señaladas, las grandes urbes ya se han adentrado en este momento tan esperado del año. Y es que en la mayoría de grandes localidades ya se ha realizado el tradicional encendido de luces.

Es por ello que en muchas de estas regiones también se están empezando a ver los primeros espectáculos de Navidad. Estos serán los encargados de dibujar un ambiente único y mágico para hacer de Madrid una de las ciudades más importantes de Europa en este momento tan importante del año.

La capital de España, cada año, se engalana de una manera más concienzuda, haciendo de sus calles y plazas auténticos oasis navideños llenos de luz, emoción y un sentimiento inigualable. Es por ello que millones de personas aguardan con total pasión la apertura de estos espectáculos tan únicos. Y en este 2025, alguno de los más importantes se ha hecho esperar más de la cuenta.

Se trata del mercadillo navideño de Plaza de España, el cual ya ha podido abrir sus puertas después de que hayan sido subsanadas una serie de deficiencias. Este mercadillo lleva abierto desde este jueves 27 de noviembre, cuando en realidad su apertura se esperaba dos días antes, el 25.

Sin embargo, ahora ya forma parte de la amplia batería de planes que se pueden hacer en Madrid, tanto en la capital como en la Comunidad. Y es que cada vez hay más pueblos alrededor de la ciudad que se decoran completamente convirtiéndose en verdaderos parques temáticos a los que hacer una pequeña escapada.

¿Cómo es el mercadillo de Plaza de España?

El mercadillo de Plaza de España ya es una realidad. Así lo ha confirmado Inma Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, quien asegura que las deficiencias encontradas en el propio mercadillo ya han sido subsanadas. De esta manera, se da el pistoletazo de salida a uno de los eventos más esperados de la Navidad.

"Los informes han sido favorables por parte de los técnicos que allí lo han estado revisando y lo que se ha hecho es obligar a cumplir con las prescripciones que estaban incluidas en el permiso". Los mayores problemas para el consistorio madrileño eran el árbol interactivo y las guirnaldas que colgaban desde el techo.

"Una vez subsanadas esas deficiencias se ha podido abrir el mercadillo". Así pues, este increíble evento que ocupa toda la céntrica zona de Madrid hará las delicias de todos sus asistentes durante las próximas fechas. Este mercadillo recibe el nombre de 'La Navideña' y permanecerá abierto hasta el 11 de enero.

Esta será su quinta edición y contará de nuevo con una pista de hielo natural de unos 600 metros cuadrados, por lo que será una de las más grandes de Europa. Una pista por la que el año pasado pasaron más de 60.000 personas. Todo el mercado navideño está formado por 40 casetas de productos artesanales.

Además de esa impresionante pista de hielo, la experiencia se completa con un espectáculo gastro único en una oferta que va desde clásicos locales, como el tradicional chocolate con churros de San Ginés, hasta el popular vino caliente Glühwein, que evoca los sabores de los mercados navideños de Alemania y Austria.

E incluso para aquellas personas que buscan una experiencia más exclusiva está el restaurante interior El Alpino, el cual se inspira en una acogedora cabaña suiza. Este es el espacio perfecto para celebraciones navideñas ya que cuenta con mesas de distintas alturas y una carta de cocina tradicional.

Para un mayor divertimento, habrá un espectáculo de luces y sonido que llenará de ambiente el recinto con una coreografía de color y música sincronizada que envolverá el gran árbol y las casetas principales a lo largo de toda la jornada. Esta puesta en escena se completará con un pasacalle y actividades gratuitas para todos los públicos, junto con un rincón dedicado a Papá Noel y los Carteros Reales.

Los días 28 de noviembre, 7 y 23 de diciembre, y 3 de enero, en horario de 22:00 a 22:30 horas, actuará el Coro Filarmónico de Madrid. El programa también cuenta con el Christmas Parade, un pasacalle acompañado de un show de luz y sonido que recorrerá el recinto de jueves a domingos a las 20:00 horas. Este desfile llenará Plaza de España de personajes oníricos, acrobacias y humor visual.

Cabe destacar que este año la pista de hielo acogerá un espectáculo de danza sobre hielo protagonizado por Sara Hurtado, nueve veces campeona de España y referente internacional. Su actuación, creada especialmente para la ocasión, se podrá disfrutar los días 5, 6, 20 y 27 de diciembre, así como el 2 y 10 de enero, de 22:00 h a 22:20 horas, reuniendo coreografías inspiradas en la Navidad y un despliegue visual con cañones de nieve.

Completa la programación el espectáculo inmersivo ubicado en el interior del gran árbol central y abierto todos los días de 10:00 a 22:00 h, así como la Casa de Papá Noel, disponible hasta el 24 de diciembre, y el Rincón de la Cartera Real, del 26 de diciembre al 5 de enero, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.