Vuelven a cerrar Teatro Barceló: la famosa discoteca no logra evitar el precinto que ordenó Almeida por exceso de aforo

Las claves nuevo Generado con IA El Teatro Barceló, una de las discotecas más famosas de Madrid, vuelve a ser precintado por orden del Ayuntamiento debido a un exceso de aforo detectado en dos ocasiones. La Justicia ha dejado sin efecto las medidas cautelarísimas que permitieron la reapertura del local durante los últimos 20 días, reactivando así el cierre inmediato del establecimiento. El Ayuntamiento ordenó el cierre por un año tras constatar que la sala superó el límite permitido de 990 personas, comprometiendo la seguridad del público. La patronal del ocio nocturno madrileño critica la decisión, reclama revisar la ley de aforos y denuncia que la medida es desproporcionada y arbitraria.

Guerra de aforos en una discoteca de Madrid. Tras conseguir reabrir y evitar el precinto por "exceso de aforo" que había decretado el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, el juez del Tribunal Contencioso-Administrativo deja sin efecto las medidas cautelarísimas que suspendían el cierre del local y deserta medias cautelares por las que decide respetar dicho precinto.

Las medidas permitieron reabrir a la famosa discoteca Teatro Barceló en los últimos 20 días, pero la Justicia vuelve a anunciar su cierre inminente, según confirman a Madrid Total fuentes del sector.

De esta manera, el precinto es inmediato —según informó la Justicia en la noche de este martes—, si no se realiza algún nuevo pronunciamiento judicial. "El Ayuntamiento tiene capacidad para hacer un nuevo expediente. Si quiere, no precinta mañana", ha criticado con dureza Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, la plataforma que representa a los empresarios del ocio nocturno madrileño, y que denuncia que hay que revisar la ley de aforos al no ser justa, ya que esta decisión es "desproporcionada y arbitraria".

El Ayuntamiento de Madrid ordenó a principios del mes de noviembre la clausura de la famosa discoteca madrileña de la calle Barceló de la capital tras detectar un "exceso de aforo" en las instalaciones —según confirmaron fuentes del área de Urbanismo del Consistorio capitalino a este diario—, una cuestión que comprometía la seguridad del público.

El precinto decretado por el Consistorio capitalino sobre Teatro Barceló quedó suspendido temporalmente días después al haber aceptado la Justicia las medidas cautelarísimas solicitadas por los promotores del local.

El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los medios, explicó que el club nocturno tenía una orden de cese y precinto para el pasado jueves, día 20 de noviembre, "como consecuencia de dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido".

En concreto, el Consistorio, a través de la Agencia de Actividades (ADA), comunicó el cese de la actividad durante todo un año, después de que la Policía Municipal detectase en dos ocasiones que la sala excedía el límite de la capacidad fijada por la licencia: 990 personas.

Por su parte, Noche Madrid advierte de las amenazas veladas lanzadas por la Delegación de Urbanismo para recurrir las medidas cautelarísimas que suspendieron el precinto inicialmente, "al responsabilizar al tribunal de justicia de cualquier problema de seguridad que pudiera producirse en el local, a pesar de los informes de bomberos y las pruebas periciales presentadas durante el contencioso, pese a que en 30 años no ha habido un solo incidente asociado a la falta de medidas de seguridad en los locales de ocio de Madrid", informan desde la organización en un comunicado oficial.

La entidad recuerda que la noche madrileña cuenta con una sólida reputación, avalada por múltiples reconocimientos públicos en materia de calidad, profesionalidad y seguridad, estándares que, según denuncia el sector, se están viendo comprometidos por las actuaciones negligentes y reiteradas del delegado de Urbanismo, cuyo proceder solo puede terminar provocando su descrédito político e institucional.

Por todo lo anterior, "desde las organizaciones empresariales del ocio, la hostelería, la cultura y el turismo de Madrid reclamamos la suspensión de la orden de precinto contra Teatro Barceló y la activación inmediata del proceso negociador para redactar una nueva instrucción de aforos que clarifique con criterios de seguridad la capacidad de evacuación de los locales y que permita desbloquear la tramitación de los nuevos aforos de los establecimientos públicos situados en la ZPAE de Centro".