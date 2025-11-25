Kentya Madrid presenta sus menús de Navidad para grupos y empresas: el sabor de Aragón en el barrio de Salamanca

Las claves nuevo Generado con IA Kentya Madrid, ubicado en la calle Lagasca 48, presenta sus menús especiales de Navidad para grupos y empresas, fusionando la esencia de la cocina aragonesa con un ambiente elegante en el barrio de Salamanca. El restaurante destaca por su apuesta por productos de proximidad, especialmente el tomate de huerta aragonesa, junto a carnes maduradas, pescados a la brasa y arroces preparados al momento. Ofrece menús navideños desde 50 a 75 euros por persona, con propuestas gastronómicas que incluyen platos para compartir, principales a elegir y postres, así como una selecta bodega y coctelería. Kentya Madrid dispone de salones privados para eventos, cenas de empresa o reuniones familiares, y un club-bar con tapas y cócteles, consolidándose como un espacio ideal para celebraciones navideñas.

La Navidad se acerca, y con ella las ganas de celebrar, compartir y brindar. Este año, Kentya Madrid, el nuevo restaurante del grupo zaragozano en calle Lagasca 48, presenta sus menús especiales para grupos y empresas, una propuesta que combina la esencia de su cocina —el producto de proximidad, las brasas y el mítico tomate de huerta aragonesa— con el ambiente elegante y versátil que ha hecho de Kentya uno de los espacios más deseados del Barrio de Salamanca.

Detrás de este nuevo espacio hay una historia con raíces y experiencia, ya que el grupo está compuesto, además, por otros reconocidos locales como Aura, La Embajada, Bunkerbar, Selvatik y Kentya Zaragoza.

Su llegada a Madrid confirma el crecimiento de una firma que ha sabido convertir la gastronomía de producto en una experiencia sofisticada, cercana y honesta.

Productos de proximidad, frescos y de alta selección, con el tomate de huerta aragonesa como protagonista

En Kentya, hablar de producto es hablar del tomate aragonés. Su sabor dulce, su textura y su aroma inconfundible se han convertido en símbolo de la casa. Cultivados con mimo en tierras de Zaragoza, los tomates llegan frescos cada día, y se sirven con la naturalidad de quien confía en lo esencial: aceite de arbequina, sal marina y el tiempo justo para disfrutar.

Sala del restaurante

Ese respeto por el producto define toda la carta. Los pescados a la brasa, las carnes maduradas y los arroces preparados al momento son pilares de una cocina que apuesta por la calidad y la sencillez. En palabras del equipo, “cuando el producto es excepcional, no hace falta disfrazarlo”.

Un lugar para vivir experiencias, no solo comidas

Kentya Madrid es un escenario donde cada visita se convierte en recuerdo. Su salón principal, amplio y luminoso, es perfecto para comidas de empresa o cenas entre amigos que terminan en brindis improvisados.

Los salones privados, con capacidad desde 7 hasta 70 personas, son el marco ideal para catas de vino, presentaciones de producto o cenas de Navidad. Cada detalle —la iluminación, la música, el servicio— está pensado para que todo fluya.

Uno de los espacios del restaurante

Y para quienes buscan algo más desenfadado, el club-bar de Kentya se transforma en el alma de la noche: una barra con tapas clásicas (gildas, ensaladilla, jamón ibérico, cecina de Angus...) y una coctelería que combina elegancia y creatividad, con cócteles como el Expresso Martini, Mojito, Pisco Sour o Cosmopolitan, entre muchos otros. Un rincón perfecto para seguir celebrando tras la cena.

Nuevos menús de Navidad para empresas y grupos (2025-26)

Pensando en las celebraciones de estas fiestas, Kentya Madrid lanza sus menús de Navidad 2025-26, diseñados especialmente para grupos, equipos de empresa y familias que buscan una experiencia gastronómica con el sello de calidad del grupo aragonés.

Una experiencia grastronómica en KENTYA

Las propuestas van desde los 50 hasta los 75 euros por persona, y cada menú combina la esencia de la cocina de Kentya: producto excelente, tradición, técnica y sabor auténtico.

Menú 50 €

Para compartir: Tomate con aceite de arbequina · Croquetas de jamón ibérico

Entrante: Huevos camperos con Portobello y trigueros

Principal: Pluma ibérica a la brasa

Postre: Pastel ruso Incluye café o infusión, surtido de panes, agua mineral y vinos seleccionados por el sumiller.

Menú 60 €

Para compartir: Jamón ibérico de cebo de campo · Ensaladilla Kentya · Flor de alcachofa a la brasa con crujiente de jamón · Arroz del señorito

Principal: Solomillo de vaca a la brasa o lubina con Orio de ajos tiernos (a elegir)

Postre: Sorbete de tomillo Incluye café o infusión, surtido de panes, agua mineral y vinos seleccionados.

Menú 75 €

Para compartir: Anchoa en salmuera ‘000’ · Cecina de Angus · Tartar de vaca madurada sobre tuétano · Lechuga viva Kentya en ensalada · Arroz de Portobello y foie

Principal: Lomo de vaca a la brasa o rodaballo a la brasa (a elegir)

Postre: Tarta de queso Incluye café o infusión, surtido de panes, agua mineral y vinos seleccionados por el sumiller.

Estos menús están pensados para reuniones de empresa, cenas navideñas, presentaciones corporativas o encuentros familiares, en un ambiente cuidado y con servicio profesional. Una oportunidad perfecta para cerrar el año brindando entre brasas, arroces y los icónicos tomates de Kentya.

Gastronomía con raíces y bodega excepcional

El equipo de Kentya defiende una cocina con raíces, elaborada con ingredientes de confianza y proveedores de larga trayectoria, muchos de ellos aragoneses. Su bodega combina nombres consagrados —como Vega Sicilia Único, Pago de Carraovejas o Contino Reserva— con joyas menos conocidas que sorprenden al comensal más experto.

Una experiencia pensada para cada ocasión

Ya sea un desayuno de negocios, una comida informal o una cena de Navidad, Kentya se adapta al momento. Cada evento puede personalizarse, con menús a medida, servicio atento y todos los recursos técnicos para celebraciones profesionales o privadas.

Cócteles que hacen una experiencia espectacular

Los salones privados, la coctelería del club-bar y la experiencia gastronómica de su cocina hacen de Kentya Madrid un destino ideal para celebrar esta Navidad con estilo.

Kentya, un nombre con historia

Nacido en Zaragoza y consolidado en Aragón como un referente de la restauración, Kentya representa la elegancia natural, el producto honesto y la hospitalidad bien entendida. Su llegada a Madrid marca el inicio de una nueva etapa, sin perder el alma que le ha hecho crecer y aliándose en esta nueva etapa con marcas consagradas como especias Carmencita y chocolates Marcos Tonda.

Contacto y reservas

Kentya Madrid abre sus puertas todos los días de 12:00 a 02:00 horas, excepto domingos hasta las 18:00 h. Es posible reservar mesa mediante teléfono en el 91 340 3693, por correo electrónico en reservas@kentya.es y web: https://kentya.es/reservar-madrid/. Para conocer su carta, su bodega y algunos detalles extra del espacio, se puede visitar la web oficial de Madrid.