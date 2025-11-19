El mejor pan de Madrid es una hogaza de masa madre con 4 ingredientes: la venden a 5 € en un nuevo obrador de Malasaña

Las claves nuevo Generado con IA La hogaza de masa madre de BrödMadrid, hecha con solo cuatro ingredientes ecológicos, ha sido elegida como el mejor pan de Madrid en la octava edición del certamen anual del Club Matador. El obrador BrödMadrid, ubicado en Malasaña y abierto hace solo medio año, se consolida como referente gracias a su elaboración artesanal y su enfoque en harinas ecológicas y fermentación lenta. El jurado, compuesto por expertos gastronómicos y presidido por José Carlos Capel, destacó el sabor, aroma y textura de la hogaza, que se vende a 5 euros la pieza de un kilo. BrödMadrid será proveedor oficial del Club Matador durante un año tras ganar el certamen, en el que participaron más de 20 obradores y se evaluaron aspectos como cocción, miga, olor y sabor.

El mejor pan de Madrid es una hogaza de masa madre a 5 euros que elaboran en un nuevo obrador de Malasaña. Así lo ha decidido un jurado de expertos en la octava edición del certamen anual del Club Matador, en el que este año han participado más de 20 obradores.

BrödMadrid, un obrador de ingredientes ecológicos y café de especialidad de la céntrica calle Santa Bárbara, se ha proclamado este miércoles ganador del premio 'El Mejor Pan de Madrid', consolidándose como referencia gastronómica en la capital.

Abierto hace apenas medio año, es un obrador artesanal donde el pan se elabora con tiempo, cariño y respeto por los ingredientes.

Todos sus productos se preparan con masa madre y harinas ecológicas, siempre persiguiendo la calidad y los sabores auténticos.

Un espacio de estilo nórdico, sencillo y cálido, que en muy poco tiempo se ha convertido en referente del buen pan en Madrid.

La pieza ganadora de este obrador es una hogaza "con aroma profundo a cereales, miga suave y elástica, un alveolado medio y corteza crujiente. Con un potente gusto a frutos secos y suavísimo punto de acidez", ha descrito el presidente del jurado, José Carlos Capel.

La hogaza de un kilo se ha elaborado exclusivamente con cuatro ingredientes: harina de trigo, agua, sal y levadura. En su obrador, según muestran en su web, las venden a 5 euros.

Además de la certificación que le acredita como vencedor de la octava edición del premio, BrödMadrid se convierte a partir de este momento en proveedor oficial del Club Matador durante un año.

Para María Fernanda Díaz, artífice del obrador BrödMadrid, este premio "es un enorme logro que para nada nos esperábamos. Llevamos aquí muy poco tiempo y esto supone un gran honor".

Lara Jiménez, maestra panadera, no duda en describir la hogaza ganadora como "un pan muy honesto, del que elaboramos muy pocas piezas al día, con harinas ecológicas, una masa madre muy sólida y una fermentación lenta de unas cuatro horas. Se trata de un pan muy hidratado".

BrödMadrid ha competido con otros cinco finalistas: Alma Nomad Bakery, Boske Bakery, En Bruto, Levain Tahona Artesana y Panadarío.

En la cata a ciegas transcurrida a puerta cerrada, el comité de expertos ha evaluado cada pieza atendiendo cinco parámetros: aspecto exterior, cocción, miga, olor y sabor.

La decisión ha sido tomada por un jurado de profesionales, presidido por José Carlos Capel (crítico gastronómico) e integrado por Telmo Rodríguez (bodeguero y presidente del Club Matador), Ibán Yarza (divulgador sobre la panadería casera y la cultura del pan en España), Begoña Tormo (periodista gastronómica), Lucía Gutiérrez (chef del restaurante madrileño Lur) y David Solana, uno de los tres socios propietarios y panadero principal de Obrador Abantos, ganador del certamen en la pasada edición.

Por su parte, Ibán Yarza ha querido resaltar "el gran nivel de las hogazas presentadas. Es muy curioso comprobar como los panes más bonitos no siempre son los más ricos. Y a veces uno se lleva sorpresas… porque el pan no es solo sabor, es un conjunto de sensaciones".