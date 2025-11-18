Abre en Madrid un 'nuevo' outlet con 40 tiendas de primeras marcas: 9.600 m² para comprar barato

Las claves nuevo Generado con IA Las Rozas The Style Outlets, el primer outlet desarrollado en España, ha renovado su imagen tras una inversión de 3 millones de euros, mejorando diseño, funcionalidad y experiencia de compra. La reforma incluye pasillos más luminosos, una plaza principal convertida en invernadero urbano, nuevas zonas de descanso, terrazas y un espacio de coworking, además de accesos más cómodos y fachadas modernizadas. El centro cuenta con 9.600 m² y más de 40 tiendas de marcas reconocidas como Nike, Adidas, Massimo Dutti, The North Face y Pepe Jeans, con una ocupación cercana al 100%. La actuación incorpora medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones y gestión responsable del agua, apostando por un modelo de gestión más sostenible.

NEINVER ha presentado este martes la nueva imagen de Las Rozas The Style Outlets, centro outlet de referencia en el noroeste de Madrid y primer outlet desarrollado en España. Con una inversión de 3 millones de euros, el centro se ha renovado y da un salto cualitativo en diseño, funcionalidad y experiencia para clientes y marcas.

La reforma ha abarcado tanto el interior como el exterior del centro. En el interior, los pasillos son ahora más luminosos y cálidos, con nuevos acabados y una iluminación que realza los escaparates. La plaza principal se ha transformado en un invernadero urbano con la vegetación como protagonista, zonas de descanso y terrazas, además de un espacio de coworking. También se ha creado un nuevo acceso que conecta directamente la plaza con el aparcamiento, facilitando la circulación de los visitantes.

En el exterior, las fachadas se han unificado con un diseño más limpio y contemporáneo, que refuerza la identidad del centro y da mayor protagonismo a las marcas. Los accesos se han rediseñado con aceras más amplias, nuevas terrazas y áreas de descanso, mejorando la accesibilidad y comodidad del entorno. El proyecto arquitectónico ha sido liderado por el estudio Banús Arquitectura.

Con una superficie bruta alquilable de 9.600 m² y más de 40 tiendas, el centro ofrece una sólida propuesta en moda, deporte y outdoor, con marcas como Nike, Adidas, Puma, Asics, Converse, The North Face, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Farrutx y la única tienda outlet de Massimo Dutti en la Comunidad de Madrid. La reforma arquitectónica ha ido acompañada a reforma de ampliaciones, reubicaciones y renovaciones de imagen de tiendas, con una ocupación cercana al 100%, que reflejan la confianza de las marcas en el centro.

La actuación incorpora medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones, optimizando los sistemas de climatización, ventilación y control de instalaciones, junto con soluciones de gestión responsable del agua, que permiten aprovechar el riego de las zonas verdes y refuerzan un modelo de gestión más sostenible.

El acto de presentación ha contado con la participación de Eduardo Ceballos, Asset Management Director de NEINVER, multinacional española que gestiona el centro, y José de la Uz, alcalde del Ayuntamiento de Las Rozas, así como representantes institucionales y colaboradores.

“Hoy celebramos una transformación que responde a una visión de largo plazo, refuerza la competitividad de este centro y contribuye a atraer visitantes, inversión y actividad económica”, ha señalado Eduardo Ceballos. “Casi tres décadas después de su inauguración, el primer outlet de España sigue demostrando su capacidad de adaptación y su arraigo en la comunidad”.