Abre en Madrid el espectáculo de Navidad más grande de España: un evento de 12.000m2 con mercadillo y entrada gratis

Madrid es una ciudad diferente en todos los aspectos. La gran variedad de oportunidades de ocio que hay en la capital la convierten en el lugar perfecto para visitar sea cual sea el momento del año. Sin embargo, ahora que se acerca la Navidad, una de las fechas más especiales del calendario, todo cobra un sentido diferente y se amplifica.

Y es que la ciudad se viste con sus mejores galas y se adorna con luces típicas de un momento del año que invita a la celebración y a las reuniones familiares. No obstante, a pesar de que la Navidad en Madrid siempre es sinónimo de espectáculos únicos, lo cierto es que este año, esos eventos especiales se reinventan con la llegada de una celebración nunca vista hasta ahora.

Se trata de la nueva versión de Madrid On Ice, la cual celebrará este año su segunda edición, convirtiendo el estadio Riyadh Air Metropolitano en una gran pista de hielo para que los madrileños, y todos los visitantes de la capital en estas fechas tan señaladas, puedan disfrutar de un momento de placer y ocio a la vez que hacen algo de deporte.

Madrid On Ice estará disponible durante todas las Navidades, ya que abrirá sus puertas el 22 de diciembre y permanecerá activo hasta el día 11 de enero. Sin embargo, la gran novedad de este año es que esta impresionante pista de hielo situada en el interior del coliseo rojiblanco tendrá en su parte exterior un espectáculo mucho mayor.

En total serán más de 12.000 metros cuadrados de diversión, atracciones y mercadillos que harán las delicias de los visitantes que puedan acercarse en algún momento a este evento único. Un plan perfecto para realizar con nuestra pareja y amigos, pero sobre todo, para pasarlo en grande y disfrutar con la familia.

¿Cómo será la pista de hielo más grande de España?

Madrid está de enhorabuena. Y es que la capital de España tendrá durante estas Navidades el espectáculo más envidiado de todo el país. A partir del 22 de diciembre abrirá sus puertas Madrid On Ice, una gran pista de hielo con capacidad para 1.500 personas. Una plataforma perfecta para practicar el patinaje y para que cada uno pueda desarrollar sus actividades.

Sin embargo, la gran noticia es que la segunda edición de Madrid On Ice no llega solo cargada de hielo y patines, sino que lo hará también con muchas actuaciones musicales, talleres, espectáculos familiares y propuestas gastronómicas. Y todo gracias al recinto que se habilitará junto al estadio Metropolitano.

La gran novedad será una fanzone de 8.000 metros cuadrados a la que se podrá acceder de manera gratuita y en la que los asistentes encontrarán un impresionante mercado navideño, atracciones y varios puestos con comida y bebida a modo de foodtrucks.

Este será el plan estrella de los más pequeños durante estas Navidades, ya que podrán tener encuentros con Papá Noel y con los Reyes Magos mientras disfrutan de un momento de ocio y emoción. En dicha fanzone habrá también zonas dedicadas a gaming, en colaboración de PlayStation y Playmobil.

Y para los más mayores, a última hora habrá sesiones con DJs en directo para que la fiesta nunca termine. Y en cuanto al espacio gastronómico, habrá puntos de degustación, así como dos zonas de restauración cerradas y climatizadas en el interior del estadio.

A estas se sumarán diferentes puestos de comida, tanto dentro como fuera del Metropolitano, en los que será posible disfrutar de productos típicos de estas fechas como churros con chocolate, crepes o dulces navideños. Y para los amantes de lo salado, también habrá puestos de fast food.

La música, gran protagonista

La edición de 2025 de Madrid On Ice dará más protagonismo que nunca a la música, ya que en el escenario principal del estadio habrá actuaciones durante los fines de semana, en horario de 12:00 a 13:00 horas, para disfrute de los más pequeños.

En concreto, se podrá presenciar los espectáculos 'El payaso Tallarin', 'Mi amiga Buby' y 'Las aventuras de Coco y Pepe', de Cantajuego; así como de 'Masha y el Oso', 'Simon' o 'Moonsters'.

Y para los más mayores, habrá actuaciones de DJs en directo hasta las 23:00 horas de la noche. La venta de entradas para Madrid On Ice ya está disponible a través de la web oficial (madridonice.com), con acceso gratuito a menores de 3 años y mayores de 65 -deberán adquirir su entrada por cuestiones de aforo-.

Este año, se ofrecerán diferentes tipos de entradas. El pase de patinaje da acceso a la zona de gastronomía y a todos los espectáculos programados para el día y la sesión seleccionados. Mientras que aquellos que no quieran patinar podrán acceder a la zona de restauración al adquirir una entrada de paseo o, incluso, acceder sólo a los espectáculos infantiles o a las actuaciones nocturnas.