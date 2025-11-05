La famosa panadería de Madrid que da gratis una corona de la Almudena: este es el requisito que tienes que cumplir

Las claves nuevo Generado con IA La panadería artesanal Turris regala una corona de la Almudena a todas las personas llamadas Almudena que visiten sus tiendas de Madrid los días 7, 8 y 9 de noviembre. La corona de la Almudena es un dulce típico madrileño creado en 1978 en honor a la patrona de Madrid y del gremio pastelero, y se ha convertido en símbolo de la repostería local. Turris, fundada en 2008 por el maestro panadero Xavier Barriga, cuenta con 44 tiendas en Barcelona y 6 en Madrid, y planea alcanzar las 50 tiendas en 2025. La marca destaca por su apuesta por la elaboración artesanal, el uso de ingredientes naturales y una oferta de más de 200 productos, incluyendo tienda online.

Madrid se prepara para celebrar este domingo 9 de noviembre el Día de la Almudena, una de las festividades más queridas de la capital. Como cada año, las pastelerías madrileñas rinden homenaje a su patrona con un dulce muy especial: la tradicional corona de la Almudena.

Este postre, de inspiración artesanal, se ha convertido en símbolo de la repostería madrileña y en un imprescindible durante las fiestas de noviembre.

Hasta el 9 de noviembre, las panaderías y pastelerías ofrecerán diferentes versiones de este clásico dulce madrileño, que combina la ternura de la masa tipo brioche con la frescura de la nata o el sabor tradicional de la crema pastelera y la naranja confitada.

Un postre que revive la auténtica tradición dulce de Madrid y que cada año conquista nuevos paladares.

Este año, la panadería artesanal Turris se une a la celebración con una propuesta muy especial: regalará su corona de la Almudena a todas las personas llamadas Almudena que se acerquen a cualquiera de sus tiendas de Madrid los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Corona de la Almudena de Turris. Turris

Una forma simbólica y dulce de 'coronar' a todas las madrileñas que comparten el nombre de su patrona y celebrar así las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

¿Por qué comemos corona de la Almudena?

La historia de la corona de la Almudena se remonta a 1978, cuando los pasteleros madrileños decidieron crear este postre en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid y del gremio pastelero.

Inspirada en la corona que luce la imagen de la Virgen en la Catedral de la Almudena, esta receta artesanal, pariente cercana del Roscón de Reyes, se ha consolidado como una seña de identidad de la repostería madrileña.

Con esta iniciativa, Turris refuerza su compromiso con las tradiciones locales y con la elaboración artesanal de productos de panadería y pastelería de alta calidad.

En sus obradores se trabaja con ingredientes naturales y técnicas tradicionales, ofreciendo siempre un sabor auténtico y una experiencia única para los amantes del buen pan y los dulces con historia.

Los orígenes de Turris

Fundada en 2008 por el maestro panadero Xavier Barriga, Turris cuenta actualmente con 44 establecimientos en Barcelona y 6 en Madrid.

Su objetivo es cerrar el año 2025 con 50 tiendas y consolidarse como referente en pan artesanal en España, fiel a sus valores de cercanía, sostenibilidad, honestidad y creatividad.

La pasión de la familia Barriga por hacer pan ha ido de generación en generación hasta que nació Turris, cuando el maestro panadero creó su primer obrador en Barcelona con el objetivo de traer de vuelta las panaderías de toda la vida.

Turris de la calle Eloy Gonzalo. Turris

Desde entonces la marca no ha dejado de crecer y de ganar popularidad entre las calles catalanas y aterrizar en Madrid en 2023.

Pero no solo ha crecido a nivel geográfico, sino que también ha ampliado su oferta de productos con más de 200 referencias disponibles y tienda online.