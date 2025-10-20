Tito, el hostelero que crea un cachopo de fabada y piparras de 1 metro en su restaurante de Madrid: "En honor a mi madre"

El asturiano Tito Gómez, alma de Urumea y creador del icónico cachopo de metro en Madrid, presenta una nueva incorporación a su carta: el cachopo relleno de fabada asturiana, una creación que fusiona lo mejor de la cocina asturiana en un solo bocado. "En honor a mi madre", asegura.

Del pueblito de Pola de Allande, este hostelero ha dedicado toda su vida a la gastronomía de su 'tierrina'. Durante 25 años trabajó en un Urumea (calle de Cochabamba, 7) que no tenía cachopo. Desde 2016, cuando su jefe y amigo se jubiló, pasó a regentar el restaurante del barrio de Hispanoamérica con una importante modificación que le cambió completamente la vida: incluir el cachopo, pero a lo grande.

"Había que reformarse un poco. Me reinventé con el cachopo de un metro para atraer a la gente joven", explica el propietario del restaurante Urumea. Así creó el típico plato asturiano que se ha vuelto viral en las redes sociales en numerosas ocasiones por su gran tamaño.

Su último invento ha sido el de añadirle fabada a sus cachopos. La idea surgió tras unas vacaciones compartidas con su madre, María, quien —como siempre— lo deleitó con su fabada casera.

Relleno con fabada tradicional, bañado en salsa de fabada, coronado con piparras asturianas y servido sobre patata gallega, este cachopo, pensado para compartir, se presenta como un homenaje contundente al sabor del norte. Con esta nueva propuesta, Urumea reafirma su apuesta por la cocina asturiana creativa.

Cachopo de fabada.

El cachopo de metro de Urumea desata auténtica locura en su versión tradicional o en su formato tri cachopo de metro para compartir con cuatro sabores a elegir: el de siempre, el de cecina, el de morcilla y el nuevo de fabada asturiana. "Pocos platos hacen disfrutar por igual a los niños y a sus padres. No falla, siempre sacan el móvil y hacen fotos que, tanto unos como otros, suben a sus redes", nos cuenta Tito.

Pero Urumea no es solo cachopo. Son sabores auténticos asturianos con algún guiño a Madrid. Producto de buena calidad con un secreto básico para Tito: "No estropear el magnífico género".

Cocina asturiana, donde no faltan los platos de cuchara, carne y pescado. Algunos de sus productos estrella, además del cachopo, son la falda de ternera al horno, la merluza a la sidra y entrantes como el tomate de Navarra, los callos, la ensaladilla rusa y las croquetas caseras. A su vez, cada jueves hay cocido de puchero.

Pensado para cuatro personas, este 'cachopo metro', lleva un kilo y medio de la mejor carne asturiana, acompañada de tres tipos de selectos quesos de la zona: la peral, Afuega’l Pitu, y otro que los funde, y jamón ibérico de primera calidad. La cocina de Tito lo cubre con un rebozado crujiente que culmina este cachopo abundante para disfrutar en grupo.

El menú cachopo incluye un entrante a elegir, el cachopo de un metro y tres botellas de sidra o una de vino, por 115 Euros.