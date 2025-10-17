Los helados libaneses que triunfan en Europa llegan por primera vez a Madrid: desde 4 euros y con mucho pistacho

Madrid incorpora un nuevo helado gastronómico con la apertura de Fré Ice Cream, la primera heladería libanesa artesanal de la capital, cuyo producto destacado es el helado Ashta, un clásico de Oriente Medio que está triunfando en Europa y que aspira a convertirse en la nueva obsesión de los madrileños.

Situada en la calle Arcipreste de Hita, 14, en Moncloa, Fré cuenta con obrador propio que garantiza la producción artesanal y la máxima calidad de todos sus productos. Sus propietarios son Abi Aad Aziz y Riachi Kanj Marwan, quienes figuran en el registro mercantil como administradores desde este 2025.

La heladería nace con la vocación de constituirse en un punto de encuentro para quienes buscan sabores innovadores y auténticos, con un fuerte componente cultural.

Con esta apertura, Fré introduce un concepto inédito en Madrid: helados artesanales con identidad libanesa, estética cuidada y un producto estrella que ya está causando furor en Europa, una apuesta que responde al creciente interés de los consumidores por experiencias culinarias originales y exóticas.

El helado Ashta representa mucho más que un simple postre en la cultura libanesa. "Ashta" posee múltiples significados según el contexto: puede referirse al helado tradicional también conocido como Booza, una crema láctea típica del Líbano que mediante un cuidadoso proceso artesanal se convierte en un helado excepcional.

Conos Ashta. Ashta

Su textura es aterciopelada y sedosa, rica en matices, con un sabor delicado que presenta notas florales evocando la tradición libanesa, y se complementa con un contraste irresistible de pistachos crujientes que realzan su autenticidad. También denomina a la chirimoya o "custard apple", una fruta tropical de sabor dulce y cremoso similar al del helado de Ashta, e incluso funciona como piropo en el lenguaje coloquial, describiendo algo como un manjar atractivo, encantador y difícil de rechazar.

Los ingredientes del helado de Ashta con pistacho incluyen leche infusionada con agua de azahar (similar a la del roscón de reyes), agua de rosa, miel y mástica, una resina natural de pistacho que proporciona esa textura única, coronado con pistachos triturados que aportan el crujiente que lo hace irresistible.

Sandwiches helados.

La carta de fré ofrece variedad para todos los gustos, incluyendo otros sabores premium como Halawa (helado representativo del Líbano elaborado con pasta de sésamo), vainilla de Tahití, pistacho de Bronte, y sorbetes refrescantes como mango-maracuyá y frambuesa con litchi y agua de rosa. Las tarrinas pequeñas parten de los 4 euros.

Además, elaboran en su propio obrador pasteles auténticos libaneses, bizcochos típicos, croissants rellenos, cookies al estilo chocolate Dubai y café de especialidad, diseñado para disfrutar en un ambiente acogedor y convertir la visita en una experiencia completa.