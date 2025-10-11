'Tapapiés' regresa con precios de escándalo: cerveza por 1€ y pinchos por 2,50€, concursos y conciertos totalmente gratis

La variedad de planes que se pueden hacer en Madrid es de sobra conocida. La propia ciudad te ofrece mil y una oportunidades que no se pueden dejar pasar. Sobre todo desde el punto de vista del ocio y la gastronomía. Restaurantes en los que comer, bares en los que disfrutar y discotecas a las que salir.

Pero además, de manera periódica, Madrid también organiza pequeños eventos que se convierten en grandes reclamos. Como los mercadillos que adornan y dan vida a la capital o a sus municipios cercanos. O como las rutas gastronómicas en las que pasar un día increíble con la pareja o amigos.

Y ahora regresa una de las rutas más esperadas y conocidas de toda España. Se trata de 'Tapapies', la ruta de pinchos que se celebra en el castizo y conocido barrio de Lavapiés, uno de los más icónicos de todo Madrid. Una oportunidad perfecta para comer y beber por muy poco dinero.

Este año, 'Tapapiés' retorna con muchas novedades que merece la pena conocer para no perderse nada de todas las oportunidades que ofrece. Aunque la oferta estrella es la posibilidad de tomarnos una tapa y una cerveza por solo 3,50 euros, algo casi imposible de encontrar en Madrid en condiciones normales.

Pero tenemos la oportunidad de encontrar oportunidades aún más baratas, ya que si queremos prescindir de esta cerveza podemos tomarnos simplemente las increíbles tapas que se ofrecen por solo 2,50 euros. Una auténtica 'ganga' que solo estará disponible por tiempo limitado.

Todo lo que necesitas saber sobre 'Tapapiés 2025'

Un año más, 'Tapapiés' está de vuelta. La ruta gastronómica más conocida de Madrid, y una de las más famosas de España, retorna durante este mes de octubre. Y como siempre lo hará con increíbles ofertas, pero también por tiempo limitado.

'Tapapiés' comienza el próximo 16 de octubre y durará los próximos 10 días. En ella, más de un centenar de bares participarán ofreciendo sus tapas y su cerveza. Concretamente, botellines y cañas de Águila, marca que un año más vuelve a ser el motor de esta vibrante iniciativa.

Y como no podía ser de otra manera, en esta fiesta también tendrán su espacio las personas celíacas, ya que Águila también pone a su disposición cerveza sin gluten. O si lo prefieren, podrán decantarse por un tercio de Cruzcampo sin gluten.

Opciones abiertas para beber, pero también para comer, ya que la variedad de tapas incluye opciones carnívoras, vegetarianas, veganas y sin gluten. Y es que todos son bienvenidos en 'Tapapiés'.

Además, este año, 'Tapapiés' no será solo comer y beber, sino que también será fiesta, baile y disfrute. Las celebraciones continuarán por las calles con conciertos, pasacalles y actividades familiares. Las apariciones musicales serán a mediodía, por la tarde y por la noche en las plazas Ana Diosdado, Arturo Barea, Cascorro y Nelson Mandela.

Aquellas personas que acudan a esta impresionante fiesta, la cual ha reunido a más de un millón y medio de personas desde que existe podrán disfrutar de actuaciones folk, jazz, tango o blues. Y todo girará en torno a la plaza de Lavapiés, punto convertido en epicentro del barrio.

Los más pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar de espectáculos orientados en torno a ellos con trucos de magia, cuentacuentos e incluso rock’n roll en inglés para los más pequeños. En total serán 30 conciertos, pasacalles y espectáculos para todos los públicos de acceso gratuito.

Está previsto que esta fiesta, organizada por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, no solo se reduzca a la lista de más de 100 bares del barrio. También formarán parte de esta fiesta los bares y restaurantes del barrio de San Fernando y Antón Martín.

Otra de las novedades será que 'Tapapiés 2025' contará con la chef Lucía Grávalos (36) como madrina, defensora de la cocina sostenible y la ganadería regenerativa desde los fogones de Desborre en Madrid, restaurante recomendado por la Guía Michelín 2025.

Como pistoletazo de salida a la 15ª edición, la riojana impartirá un showcooking de tapas de proximidad. Este año además se presentará la nueva canción oficial 'Tapapiés 2025', seleccionada por un jurado entre numerosas candidatas.

Además, en paralelo a toda la fiesta se celebrará el tradicional concurso para elegir cuál es la mejor tapa de Madrid. Un jurado profesional elegirá la ganadora, la cual recibe un premio de 2.000 euros (1.500€ en efectivo y 500€ canjeables en comercios del barrio) y el segundo con 1.500 euros (1.000€ en efectivo y 500€ canjeables en comercios del barrio).

El tercer premio será el Premio del Público, dotado con 300€ en vales de compra. En total se repartirán 3.800€ entre los ganadores. Además de la cata oficial, el jurado también probará las tapas en plena ruta atendiendo a estos criterios de valoración: presentación, elaboración, ingredientes, originalidad y dificultad de manejo; sabor, temperatura, creatividad y mantenimiento de la tapa a lo largo del evento.

La ganadora destronará al 'finger de pastela' marroquí de Souksou (Salitre, 43), Mejor Tapa Tapapiés 2024 con una puntuación media de 4’35 sobre 5, seguido de cerca (4,31) por la 'coca caramelizada con berenjena sefardí' de Sr Matambre (Amparo, 12). El 'patacón' venezolano de La Alpargata Vegana en el Mercado de San Fernando (Embajadores, 41) fue la tapa mejor valorada por el público, con una media de 4’819.