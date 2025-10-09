La nueva tarta para la que Álex Cordobés se ha ido hasta Italia a elegir el mejor queso: solo está este mes y cuesta 15€

Álex Cordobés es sin duda el rey de las tartas de queso en Madrid y se sigue superando.

Su reconocido obrador madrileño, célebre por convertir la tarta de queso en un fenómeno gourmet, ha anunciado una colaboración inédita con el Consorzio del Parmigiano Reggiano: una tarta de queso exclusiva elaborada con Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna con 24 meses de maduración, disponible solo durante el mes de octubre en sus tiendas de Velázquez y Las Rozas.

La nueva creación fusiona la repostería innovadora de los hermanos Álex y David Cordobés con la excelencia gastronómica italiana, marcando un encuentro entre dos iconos.

"Elegimos Parmigiano Reggiano porque es una garantía y un valor seguro para mantener nuestro compromiso con la máxima calidad", ha destacado en un comunicado de prensa Álex Cordobés, fundador y director creativo.

El Parmigiano Reggiano utilizado procede de pequeñas queserías de montaña, certificadas bajo el proyecto de calidad 'Prodotto di Montagna', lo que garantiza origen, sostenibilidad y calidad. El equipo de Álex Cordobés seleccionó el queso personalmente en Emilia-Romaña, al norte de Italia, tras un viaje de exploración en septiembre.

Después de un mes de pruebas y ajustes, lograron una receta única que resalta las notas umami y la textura granulada del queso madurado, perfectamente integradas en la famosa base cremosa de la tarta de queso.

La edición limitada estará disponible hasta el 31 de octubre, en formato pequeño para dos personas, a un precio de 15 euros, exclusivamente en las tiendas de Álex Cordobés en Madrid.

Otra edición limitada

En paralelo, este mes de octubre, Álex Cordobés cuenta con otra tarta de queso edición limitada.

Tarta de Los 33. Los 33

Durante una visita a Los 33, Álex probó el -ya emblemático- flan de mascarpone con dulce de leche, y quedó fascinado.

Surgió entonces la idea de dar vida a una creación conjunta. Después de muchas pruebas buscando crear un postre único y especial, que fusionase el ADN de ambos, surgió entonces el concepto central "Álex pone la tarta, y nosotros ponemos el humo", aseguran en un comunicado desde el restaurante.

Se fueron desarrollando diferentes recetas hasta obtener el resultado final: una tarta de dulce de leche elaborada por Álex Cordobés y terminada en Los 33 con un chantilly ahumado diseñado especialmente para esta ocasión.

"Con nuestro dulce de leche como base, Álex elabora una tarta individual, que finalizamos después en Los 33 con un chantilly ahumado que le da ese toque de brasa que nos identifica", explican Sara Aznar y Nacho Ventosa, fundadores y propietarios del restaurante madrileño.

El postre estará únicamente disponible durante este mes –hasta el 1 de noviembre– y se elaborarán solo treintaitrés unidades en formato individual que se podrán probar exclusivamente en Los 33, por un precio de 16 euros.

Para poner el broche final a la colaboración, el último día –1 de noviembre– el jefe de cocina de Los 33, Oswaldo González, se trasladará personalmente a la tienda de Álex Cordobés (calle Velázquez, 60) para elaborar las últimas unidades.