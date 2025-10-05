Reabre en Madrid el mercadillo medieval más famoso de España: a una hora del centro, con festival de música y cetrería

Madrid es una de las ciudades más versátiles del mundo. La capital de España suele poner de acuerdo a todo el mundo, ya que es extraño sentirse excluido en una urbe que recibe a todos con los brazos abiertos. Vengan de donde vengan. Vayan a donde vayan. Por ello, es la ciudad de los mil planes.

Sin embargo, parte de la riqueza de Madrid no está en los propios muros que encierra la bonita capital. También está en sus municipios de alrededor. Y es que el entorno de Madrid esconde pueblos y lugares increíbles que también tienen sus propios planes ineludibles.

Una de las agendas más completas y divertidas que hay es la que recorre todos los mercadillos medievales de la Comunidad de Madrid. Municipios que viven su día más grande y que se engalanan para recibir a miles y miles de visitantes.

Y próximamente llega uno de los platos más fuertes y esperados. El mercadillo medieval por excelencia. El más esperado de toda España. Se trata del conocido y afamado Mercadillo Cervantino de Alcalá de Henares, el cual regresa un año más cargado de actividades y novedades.

Espectáculos que recorrerán sus calles y plazas más emblemáticas y que darán cita a cientos de miles de visitantes durante varios días de celebración y fiesta sin freno. Además, estará acompañado de uno de los festivales de música más conocidos de la región.

¿Cuándo es el mercadillo medieval de Alcalá de Henares?

Ha comenzado el mes de octubre y con él regresan a la Comunidad de Madrid sus bonitos e interesantes mercadillos. Pueblos y municipios que se disfrazan al completo para teletransportarse a otra época y para hacernos vivir una experiencia única y diferente.

Una de esas localidades que durante unos días cambiará su aspecto por completo es Alcalá de Henares, la cual alberga uno de los mercadillos más importantes de toda España. Se trata del Mercado Cervantino, el cual se encuentra dentro de la Semana Cervantina que se celebra en este municipio.

Un acontecimiento declarado de Interés Turístico Nacional y que arrancará el próximo 8 de octubre, extendiéndose hasta el 12 de dicho mes, Día de la Hispanidad. Durante estos días podremos visitar los más de 400 puestos que hay repartidos por diferentes puntos de la localidad.

Desde la plaza de Cervantes hasta la plaza de San Diego pasando por la plaza de los Santos Niños, la de Palacio o la calle Mayor. Además, algunos de estos puntos de interés también incluyen la calle San Juan.

Todo Alcalá será un decorado vivo que contará durante los días 9 y 10 de octubre con una novedad: una marioneta gigante de Paris Benares recorriendo todo el recinto. "Alcalá de Henares ya está lista para volver a viajar en el tiempo con la nueva edición de la Semana y el Mercado Cervantino, nuestra gran fiesta en honor a don Miguel de Cervantes".

Para poder acceder al mismo bastará con pagar una entrada de tan solo 12 euros, la cual nos permitirá disfrutar de toda la fiesta tanto durante la mañana como durante la tarde. Y es que los espectáculo se extienden incluso hasta las 23:00 horas de la noche.

Uno de los eventos que más expectación genera son las Justas Medievales, las cuales se celebrarán en la Huerta del Palacio Arzobispal. Y por si fuera poco, habrá exhibiciones de cetrería, desfiles e incluso habrá una recreación del Campamento de Tercio Viejo de infantería española.

Además, en paralelo al mercadillo habrá también espacio para la música con la celebración del Festival de Música Celta en el que actuarán los grupos Treefolk, Upsasa, Carlos Núñez y Thetaliskerband. Hay que recordar que se trata de uno de los eventos más potentes de Europa y que en 2024 llegó a registrar más de 100.000 visitantes en un solo día.