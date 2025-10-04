Cómo viajar a la Luna, Machu Picchu o Egipto desde Madrid: todas las experiencias inmersivas que arrasan

En los últimos años, Madrid se ha convertido en un hervidero de experiencias que mezclan arte, historia y tecnología en formatos inmersivos.

La realidad virtual ha dejado de ser un capricho reservado a los más frikis de la tecnología para convertirse en un plan cada vez más buscado, tanto por madrileños como por turistas. Los espacios inmersivos se han transformado en nuevos templos del ocio cultural, en los que el espectador deja de ser un simple visitante para convertirse en protagonista.

La capital vibra con propuestas capaces de transportarte desde el Egipto de Cleopatra hasta la cima de Machu Picchu o incluso, literalmente, a la Luna. Y todo sin necesidad de coger un avión.

Un billete directo a la Luna

Virtual Zone, especiaizado en realidad virtual, ha estrenado en Madrid 'Luna: A journey to the moon', una producción inmersiva que recrea con fidelidad el histórico alunizaje del 20 de julio de 1969.

La experiencia permite ponerse en la piel de Neil Armstrong y sus compañeros, reviviendo fases clave del viaje: desde el entrenamiento en la Tierra hasta el momento exacto en que la nave tocó suelo lunar. Con el casco de realidad virtual colocado, el visitante siente los nervios del descenso, la tensión de las comunicaciones y la increíble calma que transmite la superficie de otro mundo.

Machu Picchu en cuatro dimensiones

A miles de kilómetros de distancia —y también a sólo un clic con la realidad virtual— nos espera otro destino fascinante: la ciudad perdida de Machu Picchu.

Esta producción, que ya conquistó a miles de visitantes en Washington D. C., desembarca ahora en la capital para ofrecer un viaje en el tiempo al esplendor del antiguo Imperio Inca.

La propuesta combina libertad de movimiento con interacción social: los asistentes, equipados con visores de última generación, pueden explorar juntos la ciudad en su máximo apogeo, entrar en templos, caminar entre construcciones levantadas en piedra y, al mismo tiempo, contemplar cómo se ven esas ruinas en la actualidad.

Todo ello gracias a unas reconstrucciones en 4D que consiguen un realismo sorprendente. Es una experiencia que aúna cultura, turismo y tecnología, perfecta para quienes sueñan con descubrir el Perú sin moverse de la capital.

Cleopatra, la reina en 360 grados

En Matadero Madrid, Madrid Artes Digitales ha apostado por su producción más ambiciosa hasta la fecha: 'Cleopatra, la exposición inmersiva'. La última gran reina de Egipto aparece aquí como estratega política, como figura sagrada y como personaje imprescindible en el juego de poder del mundo mediterráneo.

El recorrido comienza con un sol que cae en el horizonte, como símbolo del final de una era, y a partir de ahí se suceden hologramas, proyecciones 4K, mesas interactivas y videomappings que recrean espacios icónicos como el Faro de Alejandría.

'Cleopatra, la exposición inmersiva'. MAD

La experiencia se completa con una proyección de 25 minutos acompañada por la banda sonora de una orquesta de 52 músicos, una sala de realidad virtual que simula el hundimiento de Alejandría y hasta un salto al metaverso para visitar escenas clave de la vida de Cleopatra, Marco Antonio o Julio César.

Más de 1.200 metros cuadrados de pantallas y contenidos digitales convierten la propuesta en un espectáculo total, pensado para todos los públicos y con un marcado enfoque educativo y divulgativo.

Visitas virtuales al museo

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acerca su colección a las aulas de todo el mundo de forma virtual.

Este curso 2025/2026 estrena un proyecto innovador que permite a colegios de cualquier lugar del mundo disfrutar de visitas guiadas digitales a la colección permanente, especialmente diseñadas para estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato.

Visitas virtuales Thyssen

Un proyecto que confirma cómo Madrid se ha posicionado como referente mundial en el campo de las experiencias inmersivas.