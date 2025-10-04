Ni el Palacio Real ni la Casa América: abre por primera vez este rincón secreto de Madrid con visitas guiadas gratuitas

Madrid es una ciudad muy fácilmente reconocible por muchos factores. Pero uno de ellos es su belleza, protagonizada principalmente por la majestuosidad de sus construcciones. Y es que en la capital de España, vayas por la calle que vayas, quedarás con la boca abierta.

Sin embargo, uno de los inconvenientes directos de tener una gran cantidad de lugares icónicos es que hacen falta muchas restricciones para poder guardarlos y conservarlos. Conseguir vencer a esa batalla contra el tiempo y el deterioro es clave para salvar Madrid del paso del tiempo.

No obstante, de vez en cuando cruza el cielo de la capital un gran cometa. Y se producen milagros. Uno de ellos va a tener lugar durante este mes de octubre, fecha en la que abre sus puertas para visitas guiadas por primera vez en este nuevo formato uno de los rincones más especiales y particulares de Madrid.

Se trata del Banco de España, institución que ha anunciado que durante este mes va a llevar a cabo estas pequeñas expediciones para conocer al detalle todos los entresijos, secretos y misterios de uno de los lugares más impresionantes del país.

El objetivo de esta iniciativa es compartir con la sociedad su legado patrimonial, acercando así el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida. Una oportunidad única que los madrileños tendrán al alcance de su mano.

Visitas guiadas al Banco de España

El Banco de España ha puesto en marcha un programa de puertas abiertas para ofrecer amplias visitas por sus instalaciones, las cuales arrancarán este mes de octubre. El reto es intentar acercar a la ciudadanía el patrimonio que ha conseguido acumular durante más de dos siglos.

A través de estas visitas se podrán recorrer espacios tan emblemáticos y espectaculares como la Escalera Imperial, el Patio de Efectivo o el Patio de Cobradores. Sin embargo, como gran novedad de estas visitas se incluyen otras ubicaciones que son lugares de trabajo o representación como el Salón del Consejo de Gobierno o los comedores de gala.

No hay que olvidar que el edificio del Banco de España, situado en la plaza de Cibeles de Madrid, está catalogado desde 1999 como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento Histórico.

Estas visitas también sirven para disfrutar de la gran cantidad de obras de arte que hay en este imperial edificio. Desde los retratos que realizó Francisco de Goya de los gobernadores del Banco Nacional de San Carlos hasta el llevado a cabo por la fotógrafa Annie Leibovitz del rey Felipe VI y la reina Letizia.

Este programa de puertas abiertas supone una estrategia institucional para la difusión cultural. Está previsto que el volumen de grupos de visitas ascienda hasta rozar los 700, quintuplicando lo recibido en ejercicios anteriores. Así se facilitará el acceso a todo su valor patrimonial histórico, artístico y arquitectónico.

En paralelo, Banco de España trabaja ya en la creación de un museo que albergará sus colecciones y la apertura de un centro de educación financiera, que permitirán difundir tanto su patrimonio como su actividad institucional, consolidando así un modelo de apertura sostenido y accesible.

Además, una de las claves de esta visita es poder disfrutar de la restauración del Salón de Cobradores. Este es un espacio que se distingue por su arquitectura de inspiración neoárabe y que tiene un alto valor histórico-artístico.

Para aquellos que quieran participar de este programa de puertas abiertas que arrancará en este mes de octubre habrá varios pases en los que poder disfrutar de sus maravillas. Unas visitas que cuentan con novedades únicas, haciendo de esta edición una ocasión a estrenar por el público.