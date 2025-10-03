Vuelve el altar de muertos más impresionante de Madrid: así se pueden conseguir entradas gratis para verlo

La VI edición del altar de la Fundación Casa de México de Madrid por el Día de los Muertos en 2023. Ricardo Rubio / Europa Press

El altar de muertos es una de las celebraciones más ancestrales y características de la cultura de México. Se trata de una ofrenda que durante el Día de Muertos (el próximo 2 de noviembre) se instala en todos los hogares mexicanos para honrar y recibir a los difuntos.

Según la creencia, sus muertos regresan a la tierra para convivir con sus seres queridos durante esa fecha. En estos altares disponen las fotos de sus fallecidos con comida, agua, velas, flores, calaveras y catrinas.

El resultado es un impresionante despliegue de luz y color en homenaje a sus familiares. Una celebración que en Madrid se ha querido dar a conocer con uno de los altares más grandes y bonitos que hay en toda la capital.

Y es que todos los años la Fundación Casa de México en la capital celebra a lo grande este día, instalando uno de estos durante todo el mes de octubre. Este año, en específico, estará desde este sábado hasta el 9 de noviembre.

En esta VIII edición el título que se le ha dado ha sido 'Cabaret El recuerdo'. En esta ocasión, la ambientación que gira alrededor de él es el cabaret mexicano. Cada elemento evoca la presencia de estas almas que no se han ido del todo. Sus risas aún flotan en el aire, sus pasos aún marcan el ritmo entre bastidores, y su recuerdo brilla como el último foco sobre el escenario.

La VII edición del Altar de Muertos, en la Fundación Casa de México en Madrid, en 2024. Ricardo Rubio / Europa Press

Se integra por catrinas a tamaño real, realizadas en cartonería -técnica artesanal que combina papel, engrudo y pintura- y tzompantli, es decir, hileras de cráneos (en náhuatl), que se construían por los mexicas para rendir culto a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra.

Se decora con flores, que representan el elemento tierra. Las más usadas son las de cempasúchil, que con su olor ayudan a las almas a encontrar el camino hacia el altar. Además, estas también son el elemento más destacado en la fachada.

El arquitecto Guillermo González, reconocido por su capacidad de transformar espacios en escenarios memorables llenos de magia, elegancia y originalidad, ha sido el encargado de su diseño y coordinación.

El altar se compone de tres obras principales de arte popular, catrinas vedets realizadas en la técnica de cartonería, un tzompantli de calaveras de acrílico y esferas de vidrio soplado.

Horarios y entradas

Para poder visitarlo hay dos maneras, ambas completamente gratuitas. Por una parte, se puede acceder libremente sin recorrido guiado y sin necesidad de reserva previa todos los días, en diferentes horarios: los lunes, de 10.00 horas a 18.45 horas; de martes a viernes, de 10.00 horas a 15.30 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 horas a 12.30 horas.

La otra opción incluye un recorrido guiado, para la cual sí es necesario un registro previo. Las entradas para ello ya están disponibles y es necesario suscribirse a su newsletter que se recibe cada viernes. En ella se encuentra un enlace con el calendario de fechas y horas para estas visitas en el que seleccionar el día de preferencia.

Las entradas se liberarán paulatinamente cada semana, aunque también hay un acceso sin reserva (aunque no garantiza la visita). El horario para el recorrido guiado es de martes a viernes, de 16.00 horas a 20.30 horas; los sábados, de 13.00 horas a 20.30 horas, y los domingos, de 13.00 horas a 18.30 horas.