Mucho más que el mejor sushi de Madrid desde las alturas del Bernabéu: así es la espectacular terraza de KO by 99 Sushi Bar

Decía Juan Gómez 'Juanito', leyenda por antonomasia de las grandes remontadas blancas, que "90 minuti en el Bernabéu son molto longo". Sin embargo, Florentino Pérez, ideólogo del Real Madrid del presente y del futuro, pensó que por qué disfrutar solo del coliseo blanco durante lo que dura un partido de fútbol pudiéndolo hacer los 365 días del año.

Con ese concepto se fraguó la remodelación del nuevo Bernabéu, gracias a la cual han llegado hasta el Paseo de la Castellana rincones como el nuevo y exclusivo KO by 99 Sushi Bar, el lugar en el que poder degustar el mejor sushi de la capital.

Sin embargo, KO by 99 Sushi Bar es mucho más que eso. Es una experiencia en sí mismo. Es poder disfrutar de la grandeza de uno de los mejores estadios del mundo mientras se tiene una velada agradable con amigos o mientras se goza de una cena de esas en las que se para el tiempo y solo importa cómo nuestra mente es capaz de evadirse y viajar hasta el paraíso a través de nuestro gusto.

KO by 99 Sushi Bar es mucho más que sushi. KO by 99 Sushi Bar es casi un acto de fe, ya que desde que asciendes hasta la planta décima del Bernabéu, tocando el cielo de Madrid, te dejas llevar por un trato cuidado, por una gastronomía variada y exquisita y por unas vistas que impresionarán a millones de personas en las próximas décadas.

Poder disfrutar de esa agradable cena mientras se contempla la majestuosidad del templo blanco desde las alturas hace que cada segundo en este nuevo restaurante de la calle Padre Damián no tenga parangón con ningún otro. Su llegada a Madrid, y más concretamente al feudo del Real Madrid, confirmada ya con la inmejorable inauguración de su terraza celebrada este pasado jueves, marca un antes y un después en la gastronomía de la capital y en la inagotable oferta de ocio que comienza a ofrecer ese 'estadio 365' con el que soñaba el presidente del club blanco.

Así es la terraza más exclusiva de Madrid

No ha sido una tarea fácil, pero la nueva y espectacular terraza del Bernabéu ya es una realidad. "Nos ha costado, porque queríamos hacer la inauguración pudiendo disfrutar del césped y ahora lo quitan y lo esconden con un sistema espectacular para protegerlo", confesaban a EL ESPAÑOL desde KO by 99 Sushi Bar, firma que ha llegado al coliseo blanco con una propuesta totalmente rompedora, pero que te conquista al instante.

"El Real Madrid ha ideado un sistema para que se vea igual que el césped cuando no está. Así podemos estar aquí todos los días y no solo cuando haya partido". Y es que propuestas como la de Grupo Bambú son las que convierten al estadio del Real Madrid en un mina del ocio y el disfrute en cualquier momento del año.

El estreno de la terraza de KO by 99 Sushi Bar no decepcionó desde ninguno de los planos. El primero, y el más evidente, las impresionantes vistas del feudo merengue. Poder disfrutar de un cóctel electrizante, de una copa o de una rica cena con el Bernabéu a tus pies no tiene precio.

Sin embargo, esta terraza no solo te gana por los ojos, también lo hace por el gusto y el olfato, y es que los sabores y aromas que desprende su cocina, formada por la fusión de exquisiteces niponas con nuevas creaciones y platos clásicos, roban cualquier sentido.

A los mandos de dicha cocina se encuentra el chef Noam González, quien sublima este noble arte con una oferta de platos variada, pero en los que se nota el cuidado en cada detalle. Desde sus tostas de steak tartar con tuétano, miso y vegetales hasta sus gyozas de setas, foie y berenjena, pasando por sus okonomiyaki de toro con trufa y emulsión de jalapeños o su tempura de vieiras con wasabi fresco y ralladura de lima.

Nada sobra y nada falta en una carta que te conquista al instante como la mejor de las comedias románticas. Pero como decíamos, KO by 99 Sushi Bar es mucho más. Alejandro Aparicio y Leticia Palomo se encuentran al frente de la sumillería, mientras que el experto en cócteles Ezequiel Riesgo, una de las grandes sorpresas de la terraza más arrebatadora de Madrid, hace que la experiencia sea única y completa.

Y es que el nuevo concepto que trae hasta la capital de España Grupo Bambú hace que este espacio dedicado al buen gusto y al buen ambiente sea el lugar perfecto para comer o cenar. Pero también para una distendida sobremesa, un animado afterwork o incluso para las primeras copas de una noche que puede ser eterna, como la leyenda del Real Madrid. Y esto es gracias a su amplio espacio en forma de 'L' que dispone de mesas altas y bajas y de su acertada iluminación, que permite disfrutar de la espectacular panorámica del coloso merengue sin perder ese ambiente pícaro de una noche que evoca a la evasión.

Y es que se podría decir desde este momento que la terraza de KO by 99 Sushi Bar es una opción de Champions dentro de la oferta gastronómica y de ocio que ofrece la capital de España. Un enclave único pensado con mimo por y para los amantes de las roof tops más especiales.

Una oferta inagotable

Si buscamos la singularidad que ofrece algo nunca antes experimentado, la respuesta la tendrá Signature Cocktails, la nueva firma del Grupo Bambú bajo la que se ha ideado la carta de cócteles de autor de la terraza de KO by 99 Sushi Bar.

Yakuza (con pisco acholado infusionado en vainilla, yuzu, sirope de frambuesas y clara de huevo), Wabisabi (con roku de mantequilla, limón, sirope de salvia y clara de huevo) o Kawaii (a base de mezcal, sirope de earl grey, cordial vetiver, bitter de cacao, top de ginger ale y hoja de shiso) son algunas de las joyas de la corona.

Siguiendo con su carta líquida, no podía faltar una amplísima selección de vinos, licores y bebidas espirituosas. Destaca su apuesta decidida por el mejor whisky como evidencia su alianza con The House of Suntory, la destilería más antigua y famosa de Japón.

La terraza de KO by 99 Sushi Bar es el mejor lugar para disfrutar de un auténtico Yamazaki o de la línea Hakushu. Pero en el bar también podemos encontrar las mejores etiquetas de The Macallan, como el Decanter No 6, sus Double Cask (15, 18 y 30 años) o su BLACK 2023.

Una cena en la terraza KO by 99 Sushi Bar. Imagen cedida

Y casi 30 selectas etiquetas de sakes de diferentes regiones de Japón, como Iwa 5 (Toyama) o Suginomori Narai Black Junmai Daiginjo (Nagano). Para cerrar, merece la pena perderse en su infinita carta de vinos con más de 300 referencias.

Pero no solo de buenos caldos vive el hombre, y es que la generosa variedad de platos de los que podemos disfrutar tanto en la terraza como en la preciosa sala de KO by 99 Sushi Bar abruma. Es el homenaje más sofisticado del chef Noam González a la cocina nipona, siempre desde el prisma de compartir la experiencia.

Además de los platos anteriormente citados, merece la pena detenerse para deleitarse con sus ostras con espuma de yuzu, sus tartares de erizo y wagyu o sus carpaccios como el de quisquilla.

Toda la carta es un recorrido fresco y sensorial donde brilla con luz propia su inigualable selección de sushi, con numerosas opciones tan apetitosas como sus gunkans y nigiris o sus makis. Por recomendación de la casa, no hay que marcharse sin probar su 99 Jewel, con toro y caviar. Y para los amantes de lo ligero, tienen su pequeño oasis de placer en su bacalao negro, sus arroces y sus ensaladas, las cuales completan una propuesta culinaria con el sello de excelencia de los creadores de 99 Sushi Bar.