Los nuevos bocadillos de jamón de bellota del mejor panadero de Madrid que puedes probar por tiempo limitado desde 5€

Por lo visto, septiembre es el mes del bocadillo de jamón ibérico. Para empezar el curso con energía, espacios de Madrid como el Museo del Jamón o John Barrita preparan nuevos entrepanes para esta temporada.

Por un lado, el jamón de bellota 100% ibérico Sánchez Romero Carvajal y el galardonado panadero John Torres, Mejor Panadero de Madrid 2025, se han unido en una colaboración culinaria única de la mano del chef Sacha Hormaechea.

El objetivo: reinterpretar el clásico bocadillo de jamón ibérico y convertirlo en una experiencia gastronómica contemporánea que aúna técnica, creatividad y respeto por la materia prima.

Fruto de esta alianza han nacido tres bocados exclusivos, elaborados con panes de fermentación lenta y masa madre líquida, creados por John Torres específicamente para realzar el sabor del jamón y el chorizo Sánchez Romero Carvajal.

Sacha Hormaechea ha ejercido como asesor y guía creativo, aportando su criterio para que las combinaciones resultantes preserven la esencia del producto y añadan matices originales y de temporada.

Las tres propuestas se presentan como una nueva forma de disfrutar de ingredientes de máxima calidad en formato bocadillo: Jamón Jamón o Doble de jamón, un picadito de jamón sobre pan de aceite de masa madre líquida (6,50 euros); Tómate Jamón, con tomate, albahaca, higos, nuez macadamia y polvo de boletus (7,5 euros); y Chorizo a la fuga, con crema de maíz y queso manchego gratinado (5 euros).

Las creaciones estarán disponibles en John Barrita hasta el 15 de noviembre, uniendo la tradición y la innovación bajo la premisa de que 'menos es más', y elevando el bocadillo ibérico a la categoría de icono renovado de la gastronomía madrileña.

El más vendido

Por otro lado, el Museo del Jamón comienza esta temporada con el bocadillo más vendido de Madrid, vuelve tras las vacaciones con una receta renovada: un nuevo pan, a la altura de su esencia.

Se trata de una elección que eleva la experiencia. Bajo el lema 'No todas las obras de arte están en un museo. Nuestro bocadillo, sí', el conocido restaurante reivindica este producto que ha traspasado lo gastronómico para convertirse en icono popular de la ciudad.

Bocadillo del Museo del Jamón. Museo del Jamón

La nueva receta seleccionada, cuenta con un pan mucho más crujiente y de miga alveolada, horneado cada mañana en sus establecimientos, que sirve de complemento perfecto a ese jamón cuidadosamente seleccionado, que le ha dado fama desde 1978, consiguiendo ganarse la confianza de los clientes, con más de un millón de ventas al año. Los precios de los bocadillos oscilan entre los 4 y 11 euros.

El Museo del Jamón busca así dar respuesta a la alta demanda, ya que venden más de 3.000 bocadillos al día.

Es el producto de la casa más querido por sus visitantes, que a diario se acercan a los siete establecimientos con los que cuenta el restaurante para degustar, ya sea en sala o para llevar, relleno de cualquiera de las siete referencias de jamón que se anuncian en la Carta Jamonera más grande del Mundo. Desde su premiado jamón de bodega Tío Felipe, hasta cualquiera de sus ibéricos de bellota.