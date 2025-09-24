La nueva barra de sushi japonesa de un matrimonio de chefs asiáticos en Chueca: hand rolls a 1,90 euros

Elena Ma y Michael Chen Bao son un matrimonio de españoles con raíces asiáticas que llevan la cocina en las venas.

Ella viene de una familia de hosteleros chinos. Tras trabajar su hermana en un restaurante en Japón y hablarle de las maravillas de los yakinikus (las parrillas japonesas) decidió traer este concepto a Fuenlabrada hace aproximadamente un año bajo el nombre de Yakimanzi, un gran restaurante con un aforo para 218 personas.

Ahora le toca a él, que lleva toda la vida implicado en restaurantes familiares —como el de su padre, que actualmente cuenta con un buffet libre de sushi en el Parque Europa de Rust, Alemania—. Con la ayuda de Elena en la sala, se ha aventurado a abrir Chiru, una nueva izakaya en Madrid.

Michael Chen Bao en la barra de Chiru, en Chueca, calle Infantas. Chiru

En lo que era un local más centrado en las hamburguesas, Michael ha abierto este mes de agosto una barra y restaurante de hand rolls y comida asiática en el que comer por unos 20-25 euros por comensal.

Este restaurante japonés se encuentra en pleno corazón de Chueca, junto a la plaza de Pedro Zerolo (calle de las Infantas, 32). Su apuesta ha sido por los hand rolls en formato mini, en vez de por el sushi.

Es decir, su especialidad es preparar en su barra de sushi, frente a los comensales, conos de alga nori rellenos al instante con pescado, arroz y salsas, que se come con la mano —sin palillos— y que siempre mantiene su textura crujiente gracias a la preparación al momento.

Esta tendencia de la gastronomía nipona aterriza en Madrid dispuesta a conquistar a los amantes de la buena mesa con su frescura, versatilidad y precios accesibles, con propuestas que van desde 1,90 hasta 6,50 euros.

Platos de Chiru. Chiru

La carta, que ejecuta en cocina Michael Chen y su equipo, incluye 12 opciones diferentes de hand roll, que abarcan desde recetas clásicas hasta creaciones premium. "El favorito de la carta es el de salmón spicy mayo" —informa Elena—, un bocado hecho de salmón con mayo picante, aguacate, huevas de tobiko y cebolla frita.

Otros de sus hand roll son la vieira Hokkaido —vieira ahumada con mayo acevichada, escamas de pan japonés y lima—, el unagi tuna —atún con salsa de anguila y chips de patata—, el ebi furai —langostino crujiente con aguacate y mayonesa chili garlic—, la anguila foie —anguila en su salsa flambeada con foie— y el wagyu A5 —wagyu A5 flambeado con cebollino fresco, lima y sal en escamas—.

Pero no todo son rollitos de sushi. También sirven gran variedad de platos asiáticos como nigiris flambeados, sashimis con salsa ponzu y una selección de entrantes japoneses.

La oferta combina clásicos como los takoyaki, los Hong Kong noodles o el yakitori con opciones creativas como el tiradito de salmón con maracuyá o los pimientos de padrón al estilo japonés.

Barra de Chiru, en Chueca. Chiru

Tampoco pueden faltar sus gyozas de wagyu con mayo, salsa de tempura y crujiente de cebolla, uno de los platos más pedidos hasta el momento.

Asimismo, tienen un menú del día a 14,95 euros que se puede tomar entre semana e incluye un hand roll, un entrante y un plato caliente.

Porque los mini hand rolls no son solo una moda: han llegado para quedarse. Y en Madrid, ya tienen su templo en pleno barrio de Chueca: Chiru.