Abre en Madrid el mercadillo de plantas más famoso del mundo: más de 150 especies diferentes por menos de 1€ y entrada gratis

Madrid siempre se ha definido por ser la ciudad de las oportunidades, sea en el ámbito que sea. Sin embargo, si hay un campo en el que la capital de España nunca decepciona es en el del ocio, ya que es imposible quedarse sin planes por hacer. Además, Madrid se sube a todas las modas, como la de los mercadillos.

Y es que la capital, y decenas de municipios a su alrededor, se suman sobre todo en los fines de semana a la fiebre de organizar estos eventos dominados por cientos de puestos en los que podemos comprar prácticamente de todo. Desde productos de artesanía hasta ropa o artículos vintage.

Sin embargo, uno de los tipos de mercados que más de moda se han puesto en los últimos tiempos son los de plantas. Y Madrid está ahora mismo de enhorabuena, ya que durante los próximos días se va a celebrar en la capital de España el mercadillo de plantas más famoso del mundo.

Se trata del Plantes Pour Tous, el cual convierte diferentes rincones del mundo en grandes viveros en los que podemos encontrar más de 150 tipos de plantas diferentes. Y muchas de ellas están a la venta por precios casi regalados, ya que algunas cuestan incluso menos de un euro.

Este gran mercado está organizado por la citada firma francesa que tiene la intención de acercar la jardinería a todos los públicos. Y para ello ha elegido la ciudad de Madrid con un mercado efímero que abrirá sus puertas del 25 al 28 de septiembre.

¿Cómo es el mercadillo de Plantes Pour Tous?

El Espacio V22, situado en la calle Valhermoso, 22, del distrito de Chamberí, en Madrid, es el lugar escogido para celebrar el mercadillo de plantas más importante de Europa. La firma francesa ha elegido la capital de España para abrir una nueva puerta en su amplio mercado.

Este impresionante vivero que conquistará el centro de la capital de España abre sus puertas este viernes, dando comienzo a las 10:00 horas y permanecerá abierto de manera ininterrumpida hasta las 22:00 horas.

El sábado, el horario será de 09:00 a 19:00 horas y el domingo de 09:00 a 18:00 horas. Y es que este gran mercado de las plantas permanecerá abierto durante todo el fin de semana después de haber sufrido una reestructuración de agenda. Su apertura estaba prevista del 12 al 14 de este mes.

Allí podremos encontrar más de 150 variedades que estarán disponibles con precios que arrancan en 0,99 euros. Además, habrá una gran cantidad de ofertas con plantas por menos de 10 euros. Precios casi imposibles de encontrar incluso en los viveros más baratos de Madrid.

La particularidad del evento creado incluye otras ofertas interesantes como que por cada compra, podrás llevarte una planta de regalo de 0,99 euros. Si esta es superior a 30 euros, el monto de la planta obsequio sube a 2,99 euros, y por compras superiores a 50 euros, nos podremos llevar una planta valorada en 4,99 euros.

Y para aquellos que simplemente quieran saciar su curiosidad y dar una vuelta, la mejor noticia es que este mercadillo de plantas, o gran vivero, es completamente gratis. Por ello, la entrada es libre. De hecho, hay habilitado un enlace a través del cual se puede reservar pase para evitar problemas de aforo y hacer todo de manera más controlada.

Madrid cuenta las horas ya para dar la bienvenida a esta iniciativa que fue fundada en Francia en el año 2017 por los paisajistas Léo Simalla y Julien Morelli con el propósito de hacer accesible la naturaleza urbana. Y sus pop-up ya han recorrido ciudades como Nantes, Rennes o incluso Barcelona.