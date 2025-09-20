El mercadillo exclusivo en un conocido palacio del centro de Madrid con productos únicos y artesanos: solo este finde

Uno de los puestos del Mercado del Encanto. Mercado del Encanto

Cuando se habla de mercadillos se suele pensar en los clásicos puestos con todo tipo de productos -desde ropa hasta comida- en calles de, sobre todo, pueblos o ciudades más pequeñas. Pero, sobre todo, en Madrid, está floreciendo un nuevo modelo de mercado con un toque más sofisticado.

Y es que lo que cambian es el espacio: de hacerlos en la calle a utilizar espacios como hoteles o palacios. Es el caso de uno que solo estará disponible durante tres días en un conocido lugar emblemático en la capital.

Se trata del Palacio de Santa Bárbara, ubicado en el centro de la ciudad, entre los barrios de Chueca y Salesas (en el número 87 de la calle Hortaleza). Un histórico edificio de mediados del siglo XIX con una superficie de 450 metros cuadrados y seis luminosos salones, ideal para organizar cualquier tipo de evento.

Este acogerá durante este fin de semana (del 19 al 21 de septiembre) el Mercado del Encanto, con 10 años de trayectoria.

El espacio donde se instalará no es lo único que lo hace singular. Sus productos también lo hacen especial, con artículos originales de moda masculina, femenina e infantil, complementos, diseño, artesanía, decoración, papelería o cosmética natural.

El mercado: marcas y horario

En total, son 30 marcas exclusivas con todo tipo de productos de talentos emergentes y cuidadosamente seleccionados. Las firmas se detallan a continuación.

MyFest Perfumes es una experiencia olfativa made in Spain para crear un aroma único.

Cristina Gadella Jewels : piezas únicas y con estilo, hechas artesanalmente con piedras naturales y materiales nobles.

Pilar Quintás Bautis es una artista plástica que transforma cuadernos y agendas en piezas únicas.

Aus Decoración es un espacio donde la decoración cobra vida. Ofrece velas aromáticas artesanales 100% de soja, ambientadores para el hogar, piezas únicas e ilustraciones que cuentan historias.

Sandra Krysman: bolsos y monederos en piel, diseñados y fabricados en Italia.

Eventos Ananda: regalos personalizados para comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones.

Jordan Jewelry: una marca de joyería arraigada en la autenticidad, que se inspira en la circularidad innata de la naturaleza.

Bruna y Olvido : bolsos diseñados y fabricados artesanalmente en España con materiales de primera calidad.

La Romántica: prendas femeninas con diseños vibrantes y atrevidos.

Calavera Secret es una marca creada por dos hermanas que combinan creatividad y estilo en cada una de sus piezas. Su propuesta incluye cazadoras confeccionadas con exclusivas telas japonesas, camisetas de algodón, bolsas personalizadas, jabones y velas de soja artesanales.

Vilali: firma de joyería artesanal fundada en La Coruña. Nacida de una pasión personal, cada pieza refleja su estilo y forma de ver el mundo.

La Conformista: un proyecto creativo del actor catalán Joan Strader, donde la fotografía cotidiana y el humor se unen en camisetas, sudaderas, bolsos y láminas, fusionando arte y moda con un estilo propio e inconfundible.

Theodora nos trae las últimas tendencias en moda y complementos.

Jucara Shop: pendientes únicos diseñados y creados con tecnología de impresión 3D y fornituras de acero inoxidable hipoalergénico.

El Coleccionista de Gafas : un estilo diferente en gafas de sol.

Montdebó : inspirada en el automovilismo, esta firma española ofrece ediciones limitadas con un diseño gráfico cuidado.

Sempere Joyas con Alma: más de 30 años elaborando de forma artesanal y sostenible complementos que llevan un certificado Artesano.

Lups : fundas protectoras de gafas de silicona.

Chlaralé : firma de neurobiocosmética de autor creada en España. Alta cosmética ecológica para pieles sensibles y maduras, con fórmulas honestas que combinan ciencia botánica, texturas reconfortantes y aromas naturales. Producción limitada y triple certificación.

Vasai Crochet es una marca de bolsos elaborados artesanalmente a crochet.

Olikalu : tendencias en bisutería y anillos en plata de ley.

Intermezzo Tea es una marca de tés de calidad que fusiona sabor, música y bienestar, donde cada variedad cuenta con su propia playlist.

Picola and brissa : sus prendas se caracterizan por ser versátiles y accesibles, capaces de adaptarse tanto a un look casual como a una ocasión especial, siempre con un toque de estilo único.

Temas pendientes: ediciones limitadas de pendientes hechos a mano, diseñados con mimo y detalle.

El Rincón de Puerto by Andrea es una marca artesanal formada por madre e hija, uniendo creatividad y pasión para dar vida a piezas únicas de bisutería.

Estilographica ofrece productos originales, llenos de inspiración y color. Su catálogo reúne cuadernos, estilográficas y complementos únicos, pensados para quienes valoran calidad, diseño y elegancia.

Art soul: arte terapéutico.

Volonté Bougie: firma española de velas perfumadas y artesanales, elaboradas con cera vegetal y mechas de algodón. Sus piezas combinan diseño, calidad y evocación sensorial, transformando cada espacio en un ritual de calma y sofisticación.

Kavaleta : joyería artesanal contemporánea que fusiona materiales tradicionales y sostenibles para crear piezas únicas y conscientes.

Lacacu paper: agendas, cuadernos y álbumes encuadernados artesanalmente.

Además, en la terraza del palacio habrá food trucks para terminar el plan. Como es habitual, también se sorteará una cesta con productos de todos los expositores.

La entrada es gratuita y el horario es de 17.00 horas a 21.00 horas el viernes, de 11.30 horas a 21.00 horas el sábado y de 11.30 horas a 20.00 horas el domingo.

Después de Madrid, recorrerá otras ciudades de España, pues se trata de una apuesta por el diseño emergente y la artesanía nacional de la mano de un grupo de mujeres emprendedoras.