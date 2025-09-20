Balcón, el mejor restaurante del sur de Madrid, según Google y TripAdvisor: "En Getafe somos virales por las reseñas"

Miguel Gómez y Juan Antonio Rodríguez (al que todo el mundo llama Juanito) son de Getafe y llevan la hostelería en las venas. Tras ver mundo, haberse formado y muchos años de trabajo, se dieron cuenta de que en su ciudad y en el resto de municipios del sur de Madrid faltaba un restaurante como Balcón Gastrobar.

A sus 33 años, están al frente del mejor restaurante de Getafe, acumulando un extraordinario 4,8 sobre 5 en Google con más de 1.500 reseñas, además de ser el número uno en TripAdvisor y tercer premio en los Asian Culinary Awards.

"En Getafe somos virales por las reseñas. No hay otro en la zona sur de Madrid con tan buena nota si haces la media del número de valoraciones y la puntuación", aclara Miguel Gómez.

Sus comienzos

Juanito y Miguel se conocieron en las calles de Getafe jugando al baloncesto. Años más tarde, no se esperarían que Balcón Gastrobar los uniría en un proyecto que ha conseguido ser el número uno en su municipio. Esto les hace estar llenos cada fin de semana, hasta tener lista de espera.

Ambos, hijos de hosteleros, comenzaron desde temprana edad a trabajar en el sector: "A los 16 empecé a echarle una mano a mi padre en su cafetería de Getafe", recuerda Juanito. Su formación en cocina y 3 años de experiencia en prestigiosos establecimientos de Reino Unido —como el hotel Malmaison, donde fue jefe de partida— han sido clave para que la creación de esa cocina creativa e internacional que tanto hace triunfar a Balcón Gastrobar.

Juanito y Miguel en la entrada de Balcón Gastrobar. Balcón Gastrobar

"Ha tenido un montón de jefes y mentores de gastronomías diferentes. Se nota en los platos porque son propuestas muy distintas. Platos que empiezan en la cocina madrileña y terminan en África o en distintos puntos de Asia como Tailandia, China o Japón", analiza Miguel, que se formó en comercio y marketing, y dirige la experiencia del cliente en sala.

Ambos dirigen desde 2023 Balcón, aunque, inicialmente, lo abrió Miguel con otros socios una semana antes de la pandemia. "Al principio teníamos más concepto de bar, pero el cliente nos fue pidiendo algo diferente de lo que había en la zona y eso se ha notado en las reseñas", explican. Fue en estos dos últimos años, con la entrada de Juanito, cuando empezaron a acumular premios y viralidad en redes sociales.

Cocina castiza

Su apuesta culinaria combina tradición madrileña y una innovación de influencias internacionales, especialmente asiáticas. El reconocimiento en los Asian Culinary Awards lo obtuvieron gracias a propuestas como el pato laqueado que fusiona técnicas de cocina china, japonesa (presentación tipo ramen), tailandesa (mole y ensalada) y española (caldo dashi con reminiscencias de cocido).

Asimismo, en la carta destacan platos como el pulpo con kimchi de pera, tupinambo y caldo chupe thai (19 euros); el torrezno con boniato, sweet chilly y menta (17 euros); y ese pato (21 euros) que son, según Miguel, "los más comentados en reseñas por nuestros clientes y que apenas tocamos en cada temporada para mantener su esencia".

Platos principales de Balcón Gastrobar. Balcón Gastrobar

También, sorprenden con creaciones como el pastel de queso ahumado con gelatina y helado de pepino (9 euros), para romper con la monotonía de la tradicional tarta de queso. "Queríamos que tuviera un punto diferente y recordar a los pasteles clásicos", explica Juanito.

La carta rota según mercado y temporada, además hay unos tres platos fuera de carta semanales, como la reciente lasaña crujiente de carrilleras con cremoso de café y calabaza o una versión irreverente de los huevos rotos: claras fritas, yema curada en soja, acompañado de un curry amarillo de secreto de cerdo y salsa de maíz: "Sorprenden mucho", aseguran.

Sus vinos, unas 30 referencias desconocidas y naturales de bodegas pequeñas de toda España, refuerzan ese espíritu de sorprender: "A mí me gusta que vengas a comer y a beber algo diferente", expresa Miguel, que elabora la vinoteca junto a su padre, sumiller y dueño de la tienda gourmet La Abacería de Koldo Garmendia.

Balcón Gastrobar, nombre que reivindica la alta cocina al alcance de todos, se divide en dos zonas: un altillo con mesas bajas y una planta baja con mesas altas y barra, para quien no tenga reserva.

El servicio es uno de los aspectos más valorados en reseñas: "Antes de acabar la experiencia, el cliente está en una burbuja; es más sencillo pedirles una reseña, porque el principal beneficiado es siempre él. Si seguimos llenando, tendremos siempre platos y servicio mejores", enfatiza Miguel, quien implementó el uso de tarjetas NFC para facilitar hacer la valoración.

Esto les ha hecho recibir el 'Travelers Choice' de dos años consecutivos TripAdvisor. El "efecto viral" en Getafe ha ido más allá: "Nos llegan clientes de toda la zona sur y de municipios como Leganés, Móstoles, Alcorcón y hasta familias desde Las Rozas".

La clave, según Juanito, reside en "la diferencia en la ejecución de la cocina. Platos nuestros hechos con personalidad y buen servicio". Miguel añade que cuidan cada detalle: "Desde que alguien llega a la puerta, la iluminación, el trato... hasta que se va, estamos con una sonrisa".

Y así es cómo Miguel y Juanito han conseguido que Balcón Gastrobar sea a día de hoy uno de los referentes gastronómicos de Getafe.