Reabre el mercadillo artesanal "más especial" de Madrid: en pleno rastro, con Djs en directo y puestos de comida y bebida

Madrid es una ciudad que destaca sobre todo por tener un gran ritmo y una gran vida. La capital de España es conocida y admirada en muchos rincones del mundo por no descansar nunca y por tener una noche muy activa. Pero también brilla por el día. Y a cualquier hora.

Uno de los motivos que hacen brillar a Madrid con una fuerza muy particular son los inagotables planes que podemos hacer en sus calles y barrios más emblemáticos. Y es que, además de las oportunidades que tenemos disponibles cada semana, también están los planes efímeros con tiempo limitado.

Este fin de semana, Madrid vuelve a ofrecer una entrega de esos planes tan buscados, situando en la cúspide de nuestra hoja de ruta al mercadillo artesanal "más especial" de toda la capital. Se trata de 'Estilo Artesano', el increíble espectáculo que organiza Gaspar en favor de todos los artesanos de Madrid que, como él, tienen una visión muy diferente de su 'negocio'.

Y es que lejos de mirar por el poder lucrativo, lo hacen para esparcir su arte y por buscar una iniciativa solidaria con la que dar más sentido todavía a su obra. Es su manera de defender una profesión que es tan vocacional como conmovedora y que sirve para llenar de color ciudades como Madrid.

De color y de música, ya que este increíble espectáculo no solo es una reivindicación del talento y de la sensibilidad, sino que también lo es de la fiesta. 'Estilo Artesano' es un mercadillo que contará con Djs y con puestos de comida y bebida para hacer de una visita un gran plan con familias y amigos.

¿Cómo nació 'Estilo Artesano'?

'Estilo Artesano' es un mercadillo que se celebra este domingo 21 de septiembre y que tiene un origen muy particular. Todo surge de la mente intrépida de Gaspar, quien tenía la misión de saciar las necesidades no cubiertas de los artesanos más importantes de Madrid.

Gaspar gestiona la marca Boutique Sophie, la cual llevaba con su compañera y diseñadora de joyas Ana García. Para dar visibilidad a la marca y exponer sus creaciones decidieron que la mejor idea era recorrer los mejores mercadillos artesanales de Madrid.

Sin embargo, todos estos mercadillos tenían, lógicamente, un final lucrativo por parte de sus organizadores, algo que no iba con el espíritu de su trabajo. Y así fue como nació su propio mercadillo, creado a iniciativa propia y que pronto contó con la aprobación de sus compañeros.

Su objetivo era dar la importancia que merecía a las artesanías, al tiempo que lleva la creación del producto, a la calidad del material empleado y al esfuerzo puesto en cada detalle. Su última participación en uno de estos mercados, celebrado en la zona de Serrano, colmó la última gota de su paciencia y les hizo reaccionar.

Pagaron 220 euros por estar en un emplazamiento en el que ni ellos ni ninguno de sus compañeros consiguió hacer ninguna venta ya que no había sido promocionado por los organizadores: "Cobran, aparecían a primera hora y se iban sin preocuparse por nada, sin haber hecho publicidad del evento".

"Estás en un sitio y es tener suerte de que acceda gente al local o al espacio para hacer la venta". Y como no querían esto para su trabajo, decidieron cortar por lo sano y montar su propio mercadillo artesanal.



Al finalizar ese día tan decepcionante, Gaspar, harto de tirar el dinero en eventos de este tipo, habló con el resto de sus compañeros. Y "entre broma y broma", les dejó caer que quizás la solución era montar su propio mercadillo. Y estos le siguieron. "Si lo haces, voy". Así fue cómo surgió 'Estilo Artesano'.

¿Cómo es el mercadillo artesanal más esperado de Madrid?

'Estilo Artesano' es un espacio de unos 700 metros cuadrados en los que los más de 25 profesionales que allí exponen disponen sus puestos como si fuera una feria. Y es que este es el primer Pop Up Market hecho por artesanos para artesanos.

"Hacemos análisis de ubicación con público antes de elegir sitio, cerramos el mejor acuerdo para que el importe para el artesano sea el menor posible y de esa forma siempre garantizar recuperación de inversión", cuenta Gaspar.

Además, al contrario que en muchos otros mercadillos similares, aquí se promociona el evento desde mucho antes de que se celebre para mejorar su acogida. "Buscamos colaboraciones con influencers, medios de comunicación para difundir el evento e incluso a los artesanos les enseñamos redes sociales porque muchos no saben".

"Lo más importante, empezamos el evento a su lado y finalizamos el evento a su lado. Somos un equipo de más de 5 personas, todos artesanos y voluntarios. Y lo más trascendental, todo esto no sería posible sin mi compañera Desiree Sanz. Sin su ayuda, 'Estilo Artesano' no podría seguir".

El éxito de este tipo de actos está siendo rotundo tanto para el público como para los propios protagonistas y es que la comunidad cuenta ya con más de 115 artesanos: "Esperan fecha para poder asistir a nuestros eventos. Por fin un espacio pensado para ellos".

Además, otro punto a favor de 'Estilo Artesano' es su espíritu benéfico: "Todo lo que se recaude durante el evento por parte de la organización irá íntegramente donado a una asociación. Esto lo hacemos de manera no lucrativa y queremos ayudar a las asociaciones pequeñas que no obtienen ingresos del Estado y que sobreviven con las donaciones privadas". En este caso, la recaudación del mercadillo del día 21 irá destinada a la asociación de la fibromialgia.

Por si fuera poco, 'Estilo Artesano' es una fiesta en sí misma, ya que cuenta con un espectáculo de música amenizado con Djs donde podrás pasar un gran día en familia o con amigos. Hay incluso puestos de comida y bebida, sorteos y regalos de los patrocinadores. Comenzará a la 10:00 horas y finalizará a las 17:00 de la tarde en la calle de San Cayetano, 5.