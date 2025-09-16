La única posibilidad de probar la increíble pastelería de Nicolás Rouzaud, el chef más dulce de Londres: desde 4 euros

Nicolas Rouzaud preparando uno de sus postres, este lunes, en el Rosewood Villa Magna. Mar León

Cuando uno prueba la repostería del reconocido chef y pastelero francés Nicolas Rouzaud saborea que cada uno de sus dulces son una obra de arte creada mano a mano, lámina a lámina, con paciencia, esmero y la dedicación de un repostero de tres estrellas Michelin.

Fiel a su filosofía —"la pastelería es una forma de arte, una que debe ser a la vez lujosa y profundamente arraigada en la artesanía"—, Rouzaud ha elaborado para Madrid una selección temporal que invita a viajar por las estaciones, reinterpretando clásicos con una estética casi escultórica y una ejecución impecable.

Todo ello, en uno de los hoteles más exclusivos de la capital, el Rosewood Villamagna, en plena Castellana, que no ha dudado en dejar a un lado su propuesta de repostería durante 15 días para darle total protagonismo a las elaboraciones del famoso francés que triunfa en Londres con su pastelería The Connaught Patisserie, en el lujoso hotel del barrio de Mayfair; además de en Doha, en su tienda dentro del Four Season.

Tartaletas de frambuesas de Nicolas Rouzaud, que elabora en el Rosewood Villa Magna. Rosewood Villa Magna

Desde este lunes hasta el 15 de octubre, sus famosas tartelettes y otras de sus creaciones más icónicas podrá degustarlas los madrileños y visitantes de la ciudad en una carta exclusiva, efímera e irrepetible, que funde la precisión francesa con la riqueza de los sabores de temporada, la sensibilidad artística y el savoir-faire de las grandes maisons.

De esta manera, con la llegada del otoño, Flor y Nata, la pastelería del Rosewood Villa Magna, conocida por sus meriendas con té por las tardes, se transforma en un escenario de haute pâtisserie (alta pastelería) con la llegada del célebre chef Rouzaud.

La propuesta de este referente indiscutible de la repostería contemporánea incluye algunas de sus creaciones más icónicas, con especial protagonismo en sus tartelettes: piezas delicadas, compuestas por fruta en su mejor momento, envueltas en una masa mantecosa y ligera que respira tradición, frescura y un toque de nostalgia.

Entre las opciones destacadas se encuentran sus pasteles de vitrina a 10 euros, como las tartaletas de frambuesa, haba tonka, manzana, y pasteles de temporada, entre los que se encuentra el de higo con piñones, todas ellas con una presentación elegante y minimalista.

El repostero Nicolas Rouzaud en la vitrina del Rosewood Villa Magna junto a sus dulces. Mar León

A estas se suman delicias como el cheescake de limón; el Paris-Brest de pistacho, su emblemática creación de vainilla y nuez; el entremet de pera y vainilla; y un flan parisino que rinde tributo a la pastelería clásica con una textura y sabor excepcionales.

Para quienes prefieren llevarse el placer consigo, Flor y Nata ofrecerá una cuidada selección de gâteaux de voyage por 4 euros: la madeleine de limón, el financier de avellana y su ya mítica cookie (6 euros).

Además, se puede disfrutar de un exclusivo Afternoon Tea que incluye una merienda a elegir entre té o café.

Se trata de una selección salada compuesta por croissant de mayonesa de huevo y aguacate, brioche de salmón y croque-monsieur, un pre-postre de granizado de manzana verde, lima y albahaca con frambuesa, una selección de pastelería con tartaleta de higo, entremet de pera y vainilla, y entremet de chocolate y haba tonka, así como un milhojas de vainilla con salsa de avellana y caramelo.

El precio es de 50 euros o 65 euros, si desear comenzar la merienda con una copa de Champagne Louis Roederer.

El chef 'más dulce' de Londres llega por tiempo limitado para sorprender a los madrileños con sus delicatessen que tan famosas son por todo el mundo.