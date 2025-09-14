El restaurante asturiano de la sierra de Madrid con el mejor cachopo de España cumple 25 años: "Es de salmón y anchoas"

El Mesón La Alhambra Sidrería de Valdemorillo está de celebración. No sólo porque cumple 25 años, sino porque serán reconocidos el próximo 30 de septiembre con la Medalla de Oro de la Gastronomía que otorga Radio Turismo.

Un premio que les hace recordar cómo han llegado hasta aquí, y sus décadas de esfuerzo y dedicación. Todo empezó cuando el madrileño David Fernández abrió junto a su madre, nacida en Asturianas, un restaurante ubicado en plena sierra hace más de dos décadas.

"Queríamos hacer un guiño a la cocina de mi madre, que aprendió a cocinar por las guisanderas asturianas. Somos unos enamorados de Asturias. Tenemos casa en Riosa y cuando me jubile me quiero ir a vivir allí", informa Fernández, que actualmente está al frente del restaurante junto a su mujer, Lilian Domínguez.

Barra del Mesón La Alhambra. Mesón La Alhambra

En una antigua cuadra, que después pasó a ser la casa en la que vivieron durante generaciones sus antepasados, se ubica este restaurante familiar conocido por los numerosos galardones que han reconocido a su cachopo como uno de los mejores del mundo.

Esto ha hecho que por sus mesas se sienten a comer cantantes, actores, futbolistas y otras caras conocidas que llegan atraídos por su escondida bodega del siglo XVI que convierten en reservado o segundo salón, según prefieran sus comensales.

La Alhambra, Casa David o "el de los cachopos" —cada uno lo llama a su manera— abrió el 28 de abril del año 2000 y a día de hoy es el único asturiano de Valdemorillo. "Celebramos el aniversario con un apagón", bromean.

La gastronomía asturiana es gracias a la madre de David, que a día de hoy continúa frecuentando el restaurante y doblando manteles cuando es necesario. "A sus 80 años todavía nos guía y nos regaña", cuenta con humor.

Cuando se jubiló hace 13 años, se encargó de que su nuera Lilian preservara el recetario familiar tan asturiano. A día de hoy, en su carta, siguen su propia regla de las 'tres B': una buena base del pasado, buen producto y buena cocina.

Entre sus entrantes no faltan las fabes, cuyo compango traen de Luarca, el chorizo a la sidra, las verdinas, las patatas cabrales, los callos caseros asturianos ni sus ensaladas. También sirven platos de temporada.

A su vez, la mayoría de los ingredientes los traen de Asturias —como su amplia variedad de quesos: La Peral, Cabrales, Tres Oscos, ahumado de Tineo y Gamoneu—, a excepción de su carne de toro. "Como un guiño al pueblo de Valdemorillo tenemos mucha carne de toro bravo, ya que hay mucho ganadero por la zona", añade David.

Pero sin duda, los protagonistas de la carta son los seis cachopos diferentes, la mayoría de carne asturiana de Indicación Geográfica Protegida (IGP) rebozados en panko. "El de salmón, con queso de Vidiago, de Llanes, y anchoas de Santoña, es el más pedido y fue reconocido como el Mejor Cachopo de España 2021", informan desde La Alhambra.

David Fernández y Lilian Domínguez del Mesón La Alhambra. Mesón La Alhambra

Entre otros premiados, está el vegano, que quedó el segundo Mejor Cachopo del Mundo 2024/25; el cachopo al estilo de Llanes con queso de Vidiago y jamón; el de los Picos, con cecina, Cabrales y carne de la Denominación de Origen de la Sierra de Guadarrama; el paraíso de ternera asturiana, queso y pimientos; el clásico, de monte ternera asturiana, queso de Tres Oscos y jamón ibérico; y el de búfalo de Villa Castilla de León con queso de Tres Oscos, queso de cabra y jamón ibérico.

Desde el restaurante los recomiendan compartir, ya que pesa aproximadamente un kilo, y los precios van desde los 30 y 37 euros. Tienen su versión celiaca, pero piden encargarlo con tiempo al ser más laborioso; además platos veganos y vegetarianos.

"Nuestros platos más representativos y vendidos son el cachopo, la fabada y el rabo de toro bravo", apunta David.

Entre sus postres, también caseros y muy asturianos, destacan el frixuelo, la tarta de queso, el arroz con leche y su tabla de quesos.

En su carta de vinos triunfa la D.O. de Madrid, pero también tienen Rioja, Ribera, Rías Baixas, Somontano, cava, Tierra de Castilla y, por supuesto, vinos asturianos y sidra de grifo y natural.

Su bodega de hace 5 siglos se encuentra en la planta baja y es de las pocas que todavía se conservan en Valdemorillo. "La fresquera o bodega de la casa tenía marcas de mosto. Sólo quedan dos públicas en el pueblo y la nuestra".

Salón que era la antigua bodega del siglo XVI. La Alhambra

Entre las caras conocidas que repiten están la cantante Rozalén, el futbolista Raúl o la deportista Lydia Valentín; además, han ido a comer al mesón famoso como el periodista Piqueras, el político Borrel, el cantante Omar Montes, o los actores Silvia Abascal y Gabino Diego.

El restaurante abre de jueves a domingo y recomiendan que los fines de semana se haga reserva, ya que Valdemorillo se llena de madrileños que van a pasar el día a la sierra.

Desde este pueblo, Mesón La Alhambra irá a Cartagena a recoger su nuevo galardón a finales de este mes. "Nuestra ilusión sería jubilarnos aquí. Es muy gratificante ver que nuestro cliente se va feliz", afirma emocionado David.

Después de haber recibido el año anterior el Plato de Oro de la Gastronomía española, este último es un premio a su trayectoria, a su servicio y trato cercano, y la excelencia del producto, sobre todo de su cachopo.