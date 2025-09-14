El nuevo juego que llega a Madrid para destronar a las 'scape rooms': un concurso como en la tele pero con amigos

Si crees que ya has probado todas las escape rooms de Madrid —o simplemente, no es tu juego— y que las salas de recreativos quedaron atrás, llega a la capital un nuevo juego inmersivo que probar con amigos.

Se trata que Quiz Room, la nueva sala que transforma a los jugadores en protagonistas de un plató televisivo, ofreciendo partidas dinámicas y adaptadas a todos los públicos.

Después de triunfar con más de 100 locales en 8 países, como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Canadá, Suiza o Francia. Este último cuenta con la mayoría de puntos de juego, y es que todo empezó allí.

Según cuenta a Madrid Total Pierre Pasquier, responsable de la expansión en España, los dos empresarios franceses Cyril Leggeri y Louis Charpentier, que amaban los shows televisivos como Quién quiere ser millonario, decidieron abrir una sala de juegos inmersiva que recreara este tipo de programas.

Tras abrir salas por todo el mundo, han decidido seguir con su expansión en España, eligiendo Madrid como la primera ciudad que acoja este novedoso juego. "Queremos que se viva la experiencia Quiz Room. Cada sesión está pensada para emocionar, sorprender y divertir a partes iguales", señala Pasquier, que avanza que pronto inaugurarán un nuevo centro en Valencia.

Sala Quiz Room. Quiz Room

Este concepto de ocio promete revolucionar la forma de divertirse en grupo. La experiencia convierte a los jugadores en protagonistas de un auténtico show televisivo.

Se encuentra en el madrileño barrio de Las Ventas (calle Sancho Dávila, 8), ofreciendo una propuesta única y sorprendente para todos los públicos.

El nuevo espacio, de 200 metros cuadrados, cuenta con tres salas de juego totalmente equipadas y un bar para alargar la experiencia o celebrar eventos privados, con hasta 54 participantes simultáneos.

La barra ofrece bebidas desde 2,5 euros, y snacks dulces (galletas, helado y gominolas) y salados (patatas fritas y sándwich). También ofrece la posibilidad de organizar un servicio de catering.

Tres formas de juego En Quiz Room cada partida es diferente. Los participantes pueden elegir entre tres formatos de juego: • Quiz Original: una experiencia de 60 a 90 minutos con reglas dinámicas, comodines y giros estratégicos al más puro estilo televisivo. • Quiz Niños: la versión adaptada para los más pequeños (recomendado a partir de 8 años), con temáticas pensadas para su edad y diversión asegurada en familia. • Quiz Musical: un desafío único para poner a prueba la memoria musical y el sentido del ritmo, con pulsadores, improvisación y mucho humor.

El precio estándar es de 23 euros por persona durante 1 hora, que equivale a dos partidas. El precio se reduce a 20 euros si los jugadores son entre 7 y 18 jugadores. Además, hay otro tipo de ofertas como una partida adicional por 8 euros.

Para quienes buscan un toque más personal, se pueden incluir preguntas personalizadas por 30 euros el grupo con fotos o grabaciones de voz, sorprendiendo a los amigos y añadiendo aún más emoción a la partida.

El contenido del juego se adapta a cada grupo y no requiere experiencia previa ni habilidades especiales. Las reservas para Quiz Room Madrid pueden realizarse a través de su web.

Desde cumpleaños y despedidas hasta actividades de team building para empresas, Quiz Room se adapta a cada ocasión con la misma premisa: vivir la emoción de un concurso televisivo desde dentro.