Los mejores planes este fin de semana en Madrid: concierto por la igualdad, concurso de preguntas de TV y charangas

La vuelta a la rutina ya es una realidad y los días cada vez se van haciendo más cortos de nuevo. El fin de semana se vuelve a convertir en el momento clave de desconexión y diversión, en los que apetece más hacer planes algo distintos.

Por ello, desde Madrid Total ofrecemos algunos de los mejores planes para que la cuesta del inicio de septiembre se haga algo más llevadera.

Una ciudad cercana a la capital celebra el aniversario de uno de sus lugares emblemáticos por todo lo alto. Además, las fotografías de una artista chilena llegan por primera vez a Madrid.

Charangas en Segovia

Fiesta popular Casa Duque 130 aniversario

La Casa Duque de Segovia cumple 130 años y quiere compartir las celebraciones de su aniversario y su historia con el público organizando una fiesta el próximo 12 de septiembre.

El evento es gratuito y de libre acceso para todo el que quiera participar. Arranca a las 18:00h de la tarde y desde ese momento se podrá disfrutar de rondas populares y charanga, tanto en el restaurante Casa Duque como en Las Cuevas.

Los asistentes podrán disfrutar, además, huevos con chorizo, cerveza y vino completamente gratis. Además, uno no se puede olvidar de su plato más emblemático: el cochinillo.

🏠 Lugar: Casa Duque, Segovia. 💰Precio: Gratuito.

Concierto por la igualdad

Algo más alejado del fin de semana, el cantautor y poeta granadino Paco Damas presentará su nuevo espectáculo en Madrid. Esta gira busca dar visibilidad a la mujer en la cultura y promover la igualdad a través de la música.

La muestra tendrá lugar el día 17 de septiembre en el Aula Magna de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. La entrada es completamente libre y se podrá acceder al recinto hasta que se complete el aforo.

Paco Damas

Su espectáculo recorre el cancionero de sus álbumes más recientes, Las Sinsombrero e Invisibles - Las Sinsombrero2, dedicados a las mujeres de la Generación del 27 y otras autoras olvidadas.

🏠 Lugar: Aula Magna de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. 💰Precio: Gratuito

Concurso de preguntas

Llega a Madrid la experiencia Quiz Room, que convierte a los jugadores en protagonistas de un auténtico show televisivo. Los participantes se sumergirán en un auténtico concurso de preguntas dentro de un plató simulado

Cuentas con tres salas equipadas y un espacio bar en las que se podrá elegir entre tres modalidades de juego: Quiz Original, Quiz Infantil o el Quiz Musical. Las reservas deben realizarse a través de su página web para grupos formados por un mínimo de cuatro personas.

Interior de una sala Quiz Room

🏠 Lugar: Calle de Sancho Dávila, 8. 💰Precio: Desde 92 euros, 4 personas.

Exposición fotografía

Julia Toro presenta su colección más íntima de la mano de PHotoESPAÑA y el Museo Lázaro Galdiano. La fotógrafa chilena explora en más de 60 obras, distribuidas por el pórtico, galería y sala de Arte Invitado, décadas de trabajo explorando la vulnerabilidad humana y la vida cotidiana.

La muestra "Estado Fotográfico" estará disponible desde el jueves 11 de septiembre a las 19:00 en el Salón de Baile del Museo. Podrá disfrutarse de martes a viernes de 9.30 a 15.00 y de 16.30 a 19.30. Los sábados y domingos el horario es de 9.30 a 15.00 horas.

©Julia Toro

Se puede acceder con la entrada general del museo, disponible en su página web por un precio de entre 5 y 8 euros.