La feria de Móstoles donde comer en una pancetada gratis con un espectáculo de música en directo: solo por un día

Panceta gratis y música en directo: el plan perfecto para un fin de semana donde todavía el calor no se ha ido del todo. A quien ya se le haya hecho la boca agua solo de pensarlo está de suerte, porque el evento tendrá lugar en el municipio madrileño de Móstoles.

Como parte de sus fiestas patronales en honor de la Virgen Nuestra Señora de los Santos (del 5 al 15 de septiembre), este sábado tendrá lugar la primera Feria de Día con una pancetada popular totalmente gratis para todo el que se quiera acercar a la explanada de la plaza de toros.

Y no solo eso, puesto que la comida estará amenizada con un espectáculo de música en directo para todos los públicos: 'Rock en familia'.

Tanto mayores como niños podrán escuchar los mejores temas del género que popularizaron grupos como The Rolling Stones o Queen, al tiempo que descubren la historia y las anécdotas más divertidas de algunas de estas bandas.

Será de 12.00 horas a 15.00 horas en Plaza del Pradillo. Además, habrá otras actividades como pintacaras, concurso de Air Guitar, bingo rockero, talleres y animación.

Programación de las fiestas

Ese mismo día también arranca el II Festival Infantil con varios shows para niños en el Teatro de Títeres de Finca Liana en varios pases por la tarde. El sábado un payaso hará reír a los más pequeños con el espectáculo 'W.C.' y el domingo se podrá ver 'La chef Pipa'. El lunes se cierra con 'El Elefantito'.

Además, el domingo se celebrará la segunda Feria de Día en la Plaza del Pradillo. La programación arrancará a las 12.00 horas con 'Family Disco', un espacio pensado para que los niños disfruten de la música y el baile en familia. Continuará a las 13.30 horas con 'La Hora del Vermú', que estará amenizada por el grupo de flamenco-pop Agua y Sal.

Durante todo el fin de semana estará disponible en el entorno de la Plaza del Pradillo el Mercado de Artesanía. Con ambientación musical, sus puestos ofrecerán más de 20 actividades diarias.

Entre ellas, destacan talleres de talla en madera, de cantería, de cestería, de caligrafía, de henna, juegos populares (el pañuelo, la comba, carreras de sacos…), pasacalles, espectáculos de fuego, de títeres y de magia.

El horario de apertura del mercado comprende desde las 10.00 horas hasta las 00.00 horas en días. Los puestos instalados en la Avenida Iker Casillas tendrán horario de 18.00 horas a 04.00 horas.

El día grande de las fiestas será este viernes, centrado en los eventos dedicados a la virgen: la misa solemne (11.00 horas), la Bajada de la Virgen (14.00 horas) y la procesión de la Virgen de los Santos (20.00 horas), en la Ermita de Nuestra Señora de los Santos.

Durante el sábado, domingo y lunes se celebrarán a las 9.00 horas de la mañana los desayunos populares, para reponer fuerzas y comenzar el día con energía, en la Plaza de España. Por otra parte, tanto el sábado como el domingo, tendrán lugar diferentes eventos taurinos de encierro y suelta de reses, torneo de recortadores y corrida de toros.

En cuanto al aspecto musical, cada día habrá djs y orquestas entre los escenarios de Liana Fuentes y Pradillo que harán bailar a los asistentes durante toda la noche.

Asimismo, se han programado una serie de conciertos totalmente gratuitos con artistas como Shaila Dúrcal (el viernes), David Bustamante, Monodosis, Estrella Morente, Iván Ferreiro y La habitación roja (el sábado), Los Secretos, Semilla negra (el domingo) y Siempre Así (el lunes).

El cantante Beret será el encargado de poner el broche final el 15 de septiembre con su concierto para cerrar las fiestas.