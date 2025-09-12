La exclusiva azotea junto a la Castellana con vistas increíbles: piscina acristalada y torreznos con humus de aguacate

La nueva azotea de la Castellana en el hotel H10. H10

Terminan los meses de las vacaciones estivales, pero Madrid no deja de sorprender con nuevas aperturas. Y, en esta ocasión, muy veraniegas.

El hotel H10 Tribeca inaugura su esperada terraza, El Cielo de la Castellana: una exclusiva azotea en la 12ª planta y con una atractiva propuesta de afterworks y tardeos a pocos metros de una de las principales arterias de la capital.

Se trata de una amplia terraza con vistas panorámicas del skyline de la ciudad, desde donde se pueden ver el Bernabéu, la Sierra y las Torres Kio.

Cuenta con una zona de día para disfrutar de su piscina acristalada, así como una zona gastronómica ideal para tomar un cocktail o disfrutar de su cocina mediterránea con toques internacionales.

La propuesta gastronómica de El Cielo de la Castellana está concebida respetando el producto local y reinterpretándolo con un enfoque contemporáneo y personal.

Azotea de H10 Tribeca. H10 Tribeca

Además, cada mes presenta creaciones originales como el torrezno y humus de aguacate cítrico acompañados de dos tintos de verano con espuma de maracuyá, o el ceviche nikkei de mejillones maridado con verdejo bajo cero.

La carta también incluye propuestas veganas y sin gluten con el mismo nivel de creatividad y sabor.

Entre ellas se encuentra una degustación en cinco tiempos: 'Un paseo por el Cielo de la Castellana'.

En formato 'tapeo', esta experiencia ofrece sabores que van desde recetas más tradicionales a toques de otras cocinas, como la latina.

Además tienen un menú que está disponible todos los días, mediodía y noche, y se ofrece exclusivamente para un mínimo de dos personas con un precio de 70 euros para dos personas. También permite añadir maridaje por 20 euros por persona.

El torrezno y humus de aguacate. H10 Tribeca

Otra alternativa es la opción del 'medio Day Pass', que incluye el mismo menú —sin maridaje— y acceso a la piscina hasta las 16:00 horas, por un total de 90 euros para dos personas.

La oferta gastronómica está disponible tanto para clientes alojados como no alojados desde mediodía hasta la medianoche y se puede reservar.

Coctails. H10 Tribeca

Además, la terraza se transforma en un afterwork vibrante con música en vivo, DJs y eventos singulares como technoyoga al atardecer.

H10 es la compañía hotelera que cuenta con 68 hoteles en 24 destinos y 9 países. En concreto, Tribeca es uno de los tres establecimientos de esta marca en Madrid y se ubica en pleno distrito financiero de la capital, a tan solo unos minutos del Paseo de la Castellana y del Estadio Santiago Bernabéu.

El proyecto de interiorismo, a cargo de Lázaro Rosa-Violán, tiene una clara inspiración neoyorkina que da nombre al establecimiento.

Además de la nueva terraza, el hotel dispone del restaurante Soho, cómodas y acogedoras habitaciones y dos salones de reuniones equipados para la celebración de todo tipo de eventos.

Terraza de H10 Tribeca. H10 Tribeca

A todas estas instalaciones se suma El Cielo de la Castellana, un entorno único con vistas privilegiadas de Madrid.