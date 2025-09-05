Reabre este histórico bar del centro de Madrid: con comida típicamente Asturiana y precios mucho más baratos

Uno de los restaurantes más emblemáticos del centro de Madrid ha vuelto a abrir sus puertas después de un mes de cierre temporal.

Y es que tras una breve pausa en agosto, este clásico de la cocina asturiana estrena septiembre con novedades pensadas tanto para sus clientes habituales como para quienes lo visitan por primera vez.

Así lo cuenta Víctor Frey, gerente del Grupo Ardosa, al que pertenece Casa Hortensia: "Hemos cerrado durante el mes de agosto y hemos abierto la primera semana de septiembre el restaurante. Se han realizado unas pequeñas obras estéticas en ambas plantas, tanto en restaurante como en sidrería".

La idea, según explica a Madrid Total, ha sido mantener la esencia del lugar, pero al mismo tiempo darle un aire renovado para seguir siendo un referente en la zona.

Sin embargo, la imagen no lo es todo. Esta reapertura viene acompañada de un cambio en la carta y, en especial, en sus tradicionales menús.

"De cara a esta nueva temporada la carta de ambos locales (restaurante y sidrería) se van a ir modificando durante el mes de septiembre y también se han confeccionado unos menús de grupo más enfocados ya de cara a Navidad y más centrados en comida típicamente asturiana" señala Frey.

No obstante, detalla que la gran novedad está en los precios, que se han ajustado para adaptarse al momento actual: "mucho más baratos que anteriormente, aproximadamente un 20% más asequibles que el año pasado".

Un esfuerzo con el que explica que busca responder a la situación económica actual, sin perder la calidad que caracteriza a Casa Hortensia desde hace cuatro décadas: "Así nos sumamos a la situación económica del momento, reduciendo nuestros márgenes y manteniendo la misma calidad y el servicio que nos caracteriza".

Asimismo, el local, que siempre ha sabido combinar tradición y cercanía, también pone el foco en la parte de la sidrería.

Allí, los clientes encontrarán un formato más informal, pensado para el picoteo y las raciones compartidas.

"En la parte de la sidrería además nos vamos a volcar más en las raciones y el picoteo, reduciendo la carta de la tercera planta a los 6 platos más icónicos para complementar la carta de raciones y manteniendo el servicio de cocina en sidrería ininterrumpido desde las 13:00 a las 00:00", explica Frey.

Entre las propuestas no faltarán clásicos asturianos como la fabada, el cachopo o la sidra natural, productos que se han convertido en la seña de identidad de la casa.

Además, el restaurante planea lanzar ofertas de manera periódica para que la experiencia sea aún más atractiva. "Periódicamente se lanzarán promociones", confirma el gerente.

Así, Casa Hortensia, que lleva más de 40 años ofreciendo cocina tradicional en pleno corazón de Madrid, se ha consolidado como un lugar de encuentro y con su reapertura, el restaurante refuerza su apuesta por mantener vivas las tradiciones culinarias de Asturias, adaptándose a las necesidades del presente.