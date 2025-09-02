El motivo por el que Madrid ya ha empezado a poner las luces de Navidad: una inversión de más de 4 millones de euros

El verano afronta ya su recta final. El mes de septiembre es una realidad y casi todos los españoles han consumido ya sus vacaciones. Solo algunos afortunados disponen todavía de unos pocos días para gastar y disfrutar de las buenas temperaturas que hay durante estas semanas.

Sin embargo, con la llegada de septiembre, muchos empiezan a cambiar el chip y a pensar en el futuro más inmediato. Es decir, en lo que está por venir. Y eso es, en primera medida, en la 'vuelta al cole'. Pero más en profundidad en los próximos grandes eventos que seguirán deparando el 2025.

Y es que esto no para y para muchos la mirada está ya puesta en la Navidad. Aunque todavía queden unos meses, bastantes, la previsión nunca está de más. Por eso, muchas personas ya piensan en esas compras y en cómo van a gestionar unas fechas siempre muy señaladas.

Y si la población hace eso, las instituciones no van a ser menos. Por ello, en la Comunidad de Madrid, y en la capital de España, algunos motivos navideños ya están siendo protagonistas de las calles. Se trata de las tradicionales y espectaculares luces.

Aunque habrá que esperar hasta el mes de noviembre para que se produzca el tradicional encendido, lo cierto es que algunas zonas de la capital ya están viendo cómo operarios del Ayuntamiento ya se han puesto en marcha para colocar las primeras estructuras. Una función que llega cuando todavía muchos no han dado por cerrado el verano, lo que ha sorprendido a muchos madrileños.

¿Por qué se colocan ya las luces de Navidad?

Año tras año, Madrid sorprende con sus increíbles y espectaculares luces. Cada vez son más. Y cada curso, más bonitas. Sin embargo, para que podamos tener en Navidad ese increíble espectáculo de luz y de color, antes hay que hacer un complejo y profundo trabajo previo.

Unas labores que llevan tiempo. Por ello, desde el mes de agosto ya se han empezado a dar los primeros pasos. Para que la Navidad llegue a todos los rincones de Madrid es necesario empezar a colocar todas las estructuras y todos los adornos con tiempo.

Por eso, la Navidad en Madrid comienza en pleno verano y con termómetros que han rozado los 40 grados a pesar de que ahora hayan caído de manera drástica, aliviando la situación. El tiempo estimado que duran estos trabajos es de unos tres meses. De ahí que necesiten tanta previsión.

En 2024, el número de luces que iluminaron estas fechas tan señaladas fue de unos 12 millones. En 2025, esa cifra está todavía por cerrar. Sin embargo, el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, quien se encarga de esta función, ya tiene algunas previsiones cerradas.

Está previsto que la inversión total sea muy parecida a la del año pasado, con un gasto de alrededor de 4,5 millones de euros. Algunos contratos menores que son necesarios hacen que el presupuesto total destinado supere los 5 millones. Y todo para iluminar los 230 puntos elegidos, llegando a los 21 distritos de la capital.

La adjudicataria del contrato ha sido la compañía Ximénez, la cual ya ha empezado a poner las cadenetas, las cadenas que se sitúan iluminando los árboles de los principales paseos de Madrid. Más tarde será turno de ir poniendo las diferentes luces y los elementos individuales.

En total se espera que sean unas 7.100 cadenetas, 121 cerezos y 10 grandes abetos, ya que esa fue la distribución de luces del año 2024. Todas ellas de alta eficiencia energética. Y como el año pasado, estarán ideadas bajo dos proyectos diferentes.

Unas propuestas partirán de diferentes diseñadores especializados, mientras que por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento ha organizado un concurso escolar de dibujo para transformar las creaciones de los ganadores en parte de la iluminación de la capital.

En este concurso han participado alumnos de primero y segundo de Educación Primaria de 48 centros de la capital. El doble que el año pasado. A pesar de que las cifras económicas que se manejan son bastante altas, el Ayuntamiento de Madrid no ve el dinero aportado como un gasto, sino como una inversión.

Hacer de la Navidad un espectáculo no solo va en beneficio de la sociedad por hacer más felices y animadas estas fechas, sino porque fomenta el consumo y el gasto en hostelería y comercio, convirtiéndose en una inversión.