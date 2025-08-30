Los 23 palacios históricos de Madrid cerrados al público que sólo puedes ver gratis en estos días: cómo conseguir entradas

Lo cierto es que uno de los atractivos de conocer una ciudad es pasear por los lugares que guardan más historia. ¿Y qué mejor lugar en el que se respiren las estelas de las vidas pasadas que vivieron en él que los palacios de época?

En la Comunidad de Madrid desde hace unos años hay una iniciativa para hacer esto posible de forma completamente gratis. Son, exactamente, 23 palacios que normalmente permanecen cerrados al público y que, por unos meses, otorgarán la posibilidad de adentrarse en sus estancias llenas de objetos que otros usaron antaño.

Se trata de la XII edición de '¡Bienvenidos a palacio!', con más de 20 palacios que tienen una gran riqueza histórica y cultural. En concreto, podrán visitarse del 14 de septiembre al 2 de diciembre con inscripción previa y con visitas guiadas.

Estos recorridos se harán de mano de especialistas en didáctica del patrimonio. Se explicará el origen de estos inmuebles, las diversas funciones que han tenido a lo largo de la historia y el rico patrimonio mueble que albergan en su interior.

Las sesiones para inscribirse en la actividad se visualizarán en el calendario de la página web de la Comunidad de Madrid a partir del 3 de septiembre a las 10.00 horas.

Los palacios disponibles

Esta iniciativa abre las puertas de una destacada selección de palacios que se encuentran en la región. Se trata de edificios emblemáticos y testigo de buena parte de la historia madrileña, pues entre sus paredes vivieron importantes nobles, ministros y monarcas a lo largo de los siglos.

Muchos de ellos se han reconvertido en sedes de fundaciones, ministerios o embajadas de otros países. A continuación se detallan cada uno de ellos.

El Palacio de Liria en Madrid. CAM

Casi todos se ubican en la ciudad madrileña, como el Palacio de Fernán Núñez -sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles-, cuyo origen se remonta al siglo XVIII. También está el conocido como hotel del conde de Muguiro y palacio del marqués de Casa Riera, de nombre Palacio de Zurbano -Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana-. Sus cuidados interiores decorados datan de finales del siglo XIX.

El Palacio de Santoña -Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid-, antigua casa señorial del siglo XVII, es digno de conocer por sus extraordinarios salones de estilo ecléctico: lenguaje neobarroco, ambientes del renacimiento italiano, rococó francés y estilo oriental.

Pero muy destacado es el Palacio de Buenavista -sede del Cuartel General del Ejército de Tierra-, ya que su fama se debe al papel ocupado en la historia de España, testigo de buena parte de ella desde el siglo XVI. Y es que han habitado sus estancias monarcas, como Felipe III o Isabel de Farnesio; miembros de la alta nobleza, como los duques de Alba, además de los generales Espartero, Primo de Rivera y el presidente de la II República, Manuel Azaña.

Algunos de sus salones reúnen un buen número de notorias obras de autores como Madrazo o Goya. Otras pinturas de este último artista también se encuentran en el Palacio de Godoy -Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-.

El Palacio del marqués de Amboage en Madrid. CAM

El Palacio del infante don Luis de Borbón, hijo menor de Felipe V, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura palaciega del siglo XVIII. Planteado inicialmente como una villa de recreo en la que poder disfrutar de la caza, el edificio se convertiría más tarde en la residencia del infante. Este fue proyectado por Ventura Rodríguez, llevándose a cabo su construcción entre 1762 y 1765.

De una fecha cercana (1762) es el Palacio de Liria, al que también se le atribuye la autoría a este mismo arquitecto. Actualmente, es uno de los conjuntos artísticos más importantes conservados en España, compuesto por obras de Goya, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Murillo, Greco y Tiziano, entre otros.

El nombre de otro conocido arquitecto resuena como autor de algunos de estos edificios. Se trata de Joaquín Saldaña, favorito entre la aristocracia madrileña de la época de los primeros años del siglo XX. Es el caso del Palacio de la condesa de Adanero -Archivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública- y del Palacio de Santa Coloma -Cancillería Consular de la Embajada de Italia-.

Otra vivienda que perteneció a un miembro de la familia real fue el Palacio de la infanta Isabel de Borbón -Mando Aéreo General del Ejército del Aire-, que abandonó el Palacio Real para instalarse en él en el año 1902, tras la proclamación de Alfonso XIII.

El Palacio de Aldovea en Torrejón de Ardoz. CAM

A estos se les unen muchos otros edificios que hicieron la función de grandes y elegantes residencias de duques, marqueses y alta aristocracia entre los siglos XVII y XX: el Palacio Parque Florido -convertido en el Museo Lázaro Galdiano desde los años 50-, el Palacio de los Marqueses de Argüeso -residencia oficial del embajador de la República Argentina-, la Casa-palacio de Manuel González-Longoria -Ilustre Colegio Notarial de Madrid-, el Palacete del marqués de Rafal -sede de la Embajada de Bélgica- o el Palacio del marqués de Villafranca -Real Academia de Ingeniería-.

También se suman el Palacio de los marqueses de Santa Cruz -Fundación Álvaro de Bazán-, el Palacete de Basilio Aval -sede de la Presidencia de la ONCE-, el Palacio de la duquesa de Parcent -Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes-, el del duque de Abrantes -Instituto Italiano de Cultura-, el del marqués de Amboage -Embajada de Italia- y el Palacete de don Joaquín de la Torre y Angulo -Embajada de Suecia-.

El último a destacar es el Palacio de Aldovea, el único que no se encuentra en la capital, sino en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Ubicado junto al río Henares, a su paso por San Fernando de Henares, se levantó sobre un castillo, probablemente de origen bajomedieval.

Por ahora, más de 95.500 personas han participado en las once ediciones celebradas anteriormente, según datos de la Comunidad, animadas por la posibilidad de visitar estos singulares espacios en los que se sucedieron desde veladas musicales hasta tertulias políticas y literarias.