Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: invasión de dinosaurios, rocódromo y pintar pedaleando

Ya está aquí la última semana de agosto y con ella la vuelta al cole se hace cada vez más latente. En estos últimos días de vacaciones, los niños quieren seguir aprovechando sus últimos días libres.

Desde Madrid Total traemos algunas de las mejores opciones para pasar tiempo en familia en la recta final del verano aprovechando las buenas temperaturas.

Un rocódromo ofrece un plan diferente para los más pequeños de la casa mientras que los dinosaurios invaden un conocido centro comercial de una ciudad cercana a la capital.

Rocódromo

La vuelta al cole ya está aquí y los niños buscan hacer actividades físicas que les ayuden a despejarse del día a día de las clases. Para ello, Arkose ofrece su rocódromo a los más pequeños.

En sus instalaciones podrán aprender y mejorar sus habilidades de escalada gracias a los monitores expertos y apasionados por el deporte. Podrán hacerlo con sesiones individuales o apuntándose a sus cursos, todas las entradas están en la web.

Arkose-Madrid

Mientras sus hijos se encuentran dentro de la actividad, sus padres pueden tener un espacio donde esperar, descansar, socializar e incluso trabajar, pues las instalaciones cuentan con zonas de descanso y reunión.

🏠 Lugar: Arkose. Calle de Leñeros, 4 💰Precio: 8 euros.

Pintar sobre una bici

Bike Spin Art es una manera distinta de acercar a los niños al mundo del arte. Los niños y las familias resuelven primero un mini escape room interactivo que les dará acceso al espacio donde crean juntos obras de arte mientras uno pedalea y el otro pinta sobre un lienzo giratorio.

Las plazas son reducidas, pues solo pueden acceder entre 12 y 18 personas en un mismo turno, aunque hay varios pases con una duración aproximada de una hora. Concretamente, se realizan a las 11.30, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 18.30.

Bike Spin Art

🏠 Lugar: Calle de la Arquitectura, 15. 💰Precio: 20 euros.

Tobogán acuático de 100m

Este fin de semana se celebran las Ferias de Alcalá de Henares. Dentro de su programación hay varias propuestas para los niños como juegos infantiles o zonas dedicadas a su entretenimiento.

Una de las más llamativas será el gran tobogán acuático de 100 metros de longitud por el que toda la familia se podrá deslizar gracias a los flotadores. Su acceso es completamente gratuito y tendrá un horario de 11.00 a 13.00 horas el viernes 29 de agosto.

Tobogán de Alcalá Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, contará con un castillo hinchable para los niños. También hay otras actividades como el parque infantil con juegos en la calle Octavio Paz.

🏠 Lugar: Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos 💰Precio: Gratuito.

Invasión de dinosaurios

El 30 de agosto los dinosaurios invadirán el centro comercial H2O de Rivas-Vaciamadrid. Una nueva exposición gratuita para toda la familia llenará sus plantas de varias especies jurásicas. Además, varios sorteos para todos los que decidan visitarla.

Las familias podrán pasear entre réplicas de dinosaurios y escenarios que recrean su hábitat natural. Este sábado podrá verse la mascota más realista y grande de Europa, que recorrerá el centro para sorprender a los asistentes.