La famosa cafetería que abre dos plantas en el Bernabéu y se pasa a los cócteles: "Es la insignia del Real Madrid"

Una nueva cafetería Starbucks aterriza en Madrid. En concreto, lo hará en el Santiago Bernabéu y desde este 22 de agosto se convertirá en "la más impresionante de España" y "la insignia" del Real Madrid.

"Pasión por el Bernabéu y por el Real Madrid". Este es el lema que reza la entrada del nuevo local de dos plantas que la cadena ha colocado en los bajos del estadio. Está pensada para ser, además, el "buque insignia" de la marca en toda España.

Un total de 900 metros cuadrados hará las delicias de los amantes del café. Sobre todo gracias a los 65 nuevos empleados contratados para elaborar sus recetas en la tienda más especial de entre las que tiene.

La gran novedad es que no todo será café en este Starbucks. El local cuenta con una zona dedicada a la mixología, donde los clientes pueden explorar el arte y la ciencia de la creación de cócteles, mezclando café con una variedad de ingredientes para elaborar nuevas bebidas imaginativas.

"Coffee masters" de la marca pasarán por sus barras para ofrecer experiencias únicas e inmersivas. Vestidos con su delantal negro, darán clases y charlas basadas en su formación especializada, su participación en campeonatos internacionales o sus visitas a fincas cafeteras.

Además de esta amplia selección de bebidas, entre las que se encuentran los clásicos de la marca, habrá muchos productos exclusivos que solo se podrán degustar en una visita al Bernabéu. Contará también con ofertas exclusivas y promociones solo disponibles en una pequeña selección de locales.

La apertura de la nueva tienda trae consigo una sorpresa para los clientes. Los primeros 200 invitados recibirán un regalo de bienvenida que mezcla guiños a la compañía con otros a la ciudad de Madrid, elementos que están presentes en el diseño del interior.

Lo increíble de esta cafetería es que ofrece unas vistas privilegiadas al campo. La experiencia promete ser única tanto para sus clientes habituales como para el turismo que llega cada año a la ciudad.

Interior del local Starbucks

Con esta, Starbucks suma ya un total de 223 establecimientos en toda la península distribuidos en 48 ciudades dando empleo a cientos de personas.

Arte digital

El diseño de estas dos plantas está cuidado al detalle, siempre siguiendo las pautas inconfundibles de las miles de cafeterías con las que Starbucks es conocido en todo el mundo. Varias zonas diferenciadas buscan ofrecer "una experiencia premium" a los amantes del café.

Al entrar, los clientes son recibidos por un gran arco digital, diseñado por Dentsu Creative. En el interior la tecnología no cesa y tres pantallas, dos situadas a los laterales y una última en el centro, cuentan la historia del café en todas sus etapas: plantación, cosecha, tostado, molido y preparación.

Todo ello, representado con un estilo impresionista inspirado en el estilo pictórico de Sorolla, con figuras y narrativas digitales en 3D. Todo el espacio refleja el espíritu de Madrid a la perfección.

Interior del local Starbucks

También hay otros tipos de arte, como la escultura abstracta y estratificada que cuelga del atrio vertical de la tienda. Representa a la sirena de Starbucks en una reinterpretación de la artista madrileña Cristina Mejías.

Starbucks Bernabéu no quiere ser únicamente una cafetería, quiere convertirse en un punto de encuentro entre sus clientes, así como en un centro cultural y gastronómico, dando voz a artistas españoles y acogiendo eventos exclusivos y sesiones personalizadas.