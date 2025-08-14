Los mariachis por la fiesta de La Paloma en una mezcalería de La Latina: "Se colapsa la calle"

Los mariachis Charros de Jalisco en la entrada de la coctelería Mezcaloteca Corazón de Agave, en las fiestas del pasado año. Mezcaloteca Corazón de Agave

El primer año fueron un poco recatados. "Es una fiesta castiza. No sabíamos si iban a encajar los mariachis. Luego nos dimos cuenta de que la gente los ama... y bailar cumbias y rancheras con música en vivo".

Así es cómo hace 11 años, sin quererlo, Felicia Covone y Wilmer Yajamín de La Mezcaloteca Corazón Agavero 'contraprogramaron' con sus mariachis las Fiestas de la Paloma transformando esta celebración tan madrileña en una "microfiesta mexicana".

Desde este jueves 14 de agosto, que comienzan las Fiestas de la Virgen de La Paloma, hasta el domingo 17, la puerta de La Mezcaloteca Corazón Agavero, estará llena de madrileños disfrutando de todo tipo de música mexicana.

La Mezcaloteca Corazón Agavero. La Mezcaloteca Corazón Agavero

Son el único bar de la calle Humilladero, junto a la céntrica calle Toledo, en La Latina, y consiguen que acabe llena de gente cada noche. "Vimos que el mestizaje cultural al final no trae más que puras cosas buenas. Fue una locura el primer año y a partir de ahí hicimos todos los días mariachis. Y cada vez que suena se colapsa la calle", cuenta de primera mano a este diario Felicia.

En el mundo de la coctelería, La Mezcaloteca es considerada prácticamente una institución por haber dado a conocer en Madrid bebidas mexicanas con más de 300 mezcales, tequilas, raicillas y otros destilados del país azteca que sirven en su barra.

En esta verbena, los cocktails que más le demandan sus clientes son la Paloma y Margarita, ambos a 9 euros; además de la cerveza mexicana Colina.

Durante estos cuatro días, es el único momento en el que el bar adquiere un ambiente festivo. "Realmente es un lugar formativo sobre los destilados de agave y no tenemos este ambiente con mariachis y demás. Entonces es la única ocasión en el año", informa la cofundadora de la coctelería.

La Mezcaloteca Corazón Agavero en las fiestas del pasado año. La Mezcaloteca Corazón Agavero

Para no perder su esencia, mantienen una parte del bar reservado para clientes que quieran conocer la coctelería y el domingo es un día especial. "Tendremos tres coctelerías madrileñas invitadas haciendo el famoso cóctel de la Paloma versionado", informa Felicia. Las coctelerías son: Maldita Gioconda, Santamaría y Pensión Mimosas.

El jueves 14 de agosto, de 20.00 horas a 2.00 de la madrugada, actuará DJ Fancy Assaissin. A las 22.00 horas, descansará para dar paso a los mariachis Charros de JJalisco, que estarán hasta las 23.00 horas, cuando el Grupo Norteño - Línea 6 dará un breve concierto.

El viernes 15 de agosto, con la misma programación, DJ Fancy Assaissin repite junto a los mariachis Charros de Jalisco; pero en esta ocasión el concierto de las 23.00 horas corre a cargo de Lion Family Band.

El sábado 16 de agosto repiten los mismos artistas y el domingo, coincidiendo con los cocteleros invitados, los mariachis tocarán a las 20.00 horas. Desde las 21.30 horas estarán los Giancalor Soundsystem hasta la medianoche, que pinchará DJ Blackpetroll hasta las 1.30 de la madrugada.