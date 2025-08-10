Las madrileñas que hace 100 años se 'desmelenaban' en la verbena: así eran los concursos de pelo por La Paloma

Hace 100 años, las verbenas de La Paloma eran el único momento del año en el que las mujeres podían "desmelenarse" al salir a la calle por el barrio. Un curioso concurso de melenas era la excusa perfecta para mostrar lo que, durante los días de rutina, se escondía detrás de los moños y recogidos.

El certamen reunía a varias mujeres de todo Madrid, que no seguían las modas de la época cortándose el pelo al estilo de los años 20 y desafiaban ya las normas de la sociedad optando por dejárselo muy largo, incluso por debajo de las caderas.

De entre ellas, se elegía a la que tuviese la melena más larga y frondosa. La falta de información hace imposible conocer quién componía el jurado y qué criterios se seguían para decidir quién se hacía con el primer puesto en esa edición.

El nombre que recibía este evento no está muy definido. Algunos lo llaman "concurso de matas de pelo" haciendo referencia a la frondosidad de los peinados. Otros, se quedan simplemente con el "concurso de melenas", el más extendido a día de hoy.

Aunque esta increíble celebración se llevó a cabo durante varios años, solo hay documentos gráficos de la edición celebrada en 1927. Estos fueron recopilados por Tamara Quiroga, administradora de la cuenta de Instagram @madridmadridmadrid_, que se dedica a la difusión de la historia madrileña.

Ese año, las ganadoras del certamen fueron dos: Juana Sainz y María Vivar Cañada, que posan en solitario en otro retrato luciendo sus increíbles melenas onduladas y esponjosas.

Cada año, Tamara publica dos imágenes realizadas por el fotógrafo Alfonso Sánchez, con un estudio en la calle Gran Vía. Ahora, cuenta a Madrid Total todos los datos que se conocen sobre esta competición centenaria. Después, sus hijos continuaron con el legado y se convirtieron en los cronistas más importantes de los primeros años del siglo XX.

"Subo esta foto todos los años porque me encanta, pero hay gente a la que le asusta un poco y les sorprende", comenta la divulgadora. Las mujeres aparecen con un semblante completamente serio, no porque estuviesen obligadas a posar o no les gustase su participación en este concurso, sino porque en la época ponerse delante de un fotógrafo "era algo como solemne y todo el mundo se ponía así".

Ganadoras del concurso de melenas @madridmadridmadrid_

Además, antiguamente, el tiempo de exposición de las fotografías era muy largo por lo que mantener la sonrisa durante tiempo para aparecer en las fotos no era tampoco una costumbre de la época.

Ellas "solían llevar el pelo recogido en su día a día", lo que conseguía sorprender a todos sus vecinos cuando se quitaban las horquillas y redecillas, pues nadie se imaginaba que detrás de las horquillas y los recogidos había tales melenas.

La tradición se hace viral año tras año en las redes sociales, donde muchos madrileños se sorprenden por no haber oído nunca hablar de este certamen, pese a haber acudido a las verbenas desde su infancia.

Algunos usuarios incluso comparten comentarios en las publicaciones recordando a sus abuelas, que también escondían largas melenas bajo sus moños del día a día.

"En esa época, en la verbena de la Paloma se hacían diferentes concursos de este estilo, que eran bastante llamativos, pero solo podemos conocer este, pues no hay documentos del resto".

En el último año, este tipo de concursos se ha ido recuperando, pero en un lugar muy distinto: las redes sociales. Muchas influencers han convocado a sus seguidoras para que enseñen en sus vídeos su pelo y ellas mismas actuarían de jueces para decidir quién tiene el pelo más liso, más largo o con los mejores rizos.