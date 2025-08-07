Paella y piscina en un vergel a 10 minutos de Madrid: el restaurante donde hacer también cursos de tiro

Este verano no hace falta irse muy lejos para sentir el sabor del Mediterráneo. A solo 10 minutos del centro, el Club de Tiro de Madrid ofrece un plan de verano completo: piscina y paella con vistas a El Pardo en un ambiente relajado.

El Club de Tiro, en el que se imparten cursos de tiro y caza, también se encuentra su conocida piscina, para la que hay que sacar entrada; además hay varios restaurantes por la zona. El establecimiento, que lleva el nombre del club, celebra sus Jornadas de Arroces este verano.

Los fines de semana y festivos, su restaurante celebra las jornadas de arroz, con propuestas que van del clásico arroz del senyoret o el negro con chipirones y alioli, a opciones melosas como el arroz de presa ibérica con ajo negro.

Un oasis gastronómico en plena ciudad en el que también hay un menú variado que incluye desde raciones y bocadillos hasta barbacoa con entrecot o pluma ibérica.

Estas jornadas son mucho más que un menú: son un plan de fin de semana que sabe a vacaciones. Este menú tan especial ofrece una selección de entrantes para compartir, por ejemplo, sus croquetas de jamón ibérico o una sabrosa cazuela de mejillones a la marinera, perfectos para abrir boca antes de dar paso al gran protagonista.

Piscina de Club de Tiro. Club de Tiro

Con una propuesta de arroces que incluye opciones para todos los gustos, se pueden encontrar desde arroces secos, hasta alternativas melosas como su exquisito arroz de presa ibérica con tirabeques, tomatitos y ajo negro.

Aunque sus opciones son irresistibles, el entorno es la joya de la corona: un vergel rodeado de naturaleza y con un ambiente relajado y tranquilo que invita a alargar la sobremesa.

Estas jornadas de arroces están disponibles todos los sábados, domingos y festivos, por 42,50 euros por persona. Y, para grupos de más de 25 personas, también cualquier día entre semana.

Una oportunidad perfecta para compartir una comida inolvidable con los sabores del Mediterráneo en cada bocado.

¿Quién está detrás?

El restaurante del Club de Tiro, en el corazón del monte de El Pardo, se encuentra en uno de los entornos naturales mejor conservados de Europa.

Detrás de esta deliciosa paella y este enclave lleno de encanto se encuentra el Grupo Life Gourmet, especializado en restauración y el servicio de caterings de lujo.

Con Asunción Pertierra de Rojas a la cabeza, gestionan los espacios más emblemáticos de Madrid como el castillo de Soto de Viñuelas, el majestuoso Palacio de Linares, el Museo del Prado, el Teatro Real, la azotea de ABC Serrano, el Hipódromo de la Zarzuela...

Además, combinan a la perfección con menús de chefs de hasta dos estrellas Michelin. Ahí reside la clave del éxito del catering de Life Gourmet, que cumple 11 años organizando las bodas de la 'jet set' mundial y los eventos corporativos de las empresas de mayor prestigio del país.

Entre todas sus propuestas, Club de Tiro ofrece una experiencia al aire libre con una estética que aúna tradición y exclusividad. A su vez, este espacio es ideal para grandes celebraciones que buscan conectar con la naturaleza sin renunciar al confort.