La playa prohibida de Madrid en la que no debes bañarte aunque todo el mundo lo hace: multas de hasta 3.000 euros

Madrid es una ciudad que nos abre a todos la puerta incluso en verano. Y es que la creencia popular de que es una localidad imposible para disfrutar en las épocas de calor ha caído ya en el olvido. Aunque la capital no tiene playa, sí tiene otras opciones que nos sirven para escapar de las altas temperaturas.

Sin embargo, Madrid no es una ciudad sin ley. Ni la Comunidad el paraíso de la impunidad. Por ello, hay que tener cuidado con las zonas en las que nos refrescamos y no exponernos a multas y castigos. No todas las fuentes se pueden usar para darse un baño ni todos los parajes naturales permiten hacernos nuestra playa particular.

Eso es lo que está sucediendo en uno de los enclaves más bonitos de la Comunidad de Madrid, pero que a la vez está siendo lugar de delitos constantes. Se trata de la presa del Cayo del Henares, punto que muchas personas han elegido para hacer su lugar habitual de baño este verano.

Esta zona, situada junto a la Ciudad Deportiva El Val y al estadio municipal, era un área habitual de excursionistas y bañistas a mediados del pasado siglo. Sin embargo, ahora está prohibido bañarse. Algo que muchas personas no están respetando, exponiéndose así a cuantiosas multas.

Tal y como informa el diario El Puerta, que cubre información local de Alcalá, decenas de personas se han estado bañando en esta zona prohibida del río Henares. Una situación que podría acarrear, además de un perjuicio económico, un riesgo para la salud de estos bañistas.

¿Cómo es la presa del Cayo del Henares?

Madrid, en verano, es una región difícil de llevar. Por ello, muchas personas buscan la manera de refrescarse como buenamente pueden hasta que encuentran el momento de hacerse esa escapadita a la playa. Sin embargo, no todos los lugares valen, ya que la Comunidad tiene zonas autorizadas.

Fuera de los puntos habilitados por la Comunidad de Madrid, en el resto de áreas no está permitido el baño. Así sucede en la presa del Cayo del Henares, una zona del río Henares en la que está prohibido sumergirse por riesgos para la salud.

Sin embargo, esta prohibición y esta advertencia no ha evitado que decenas de personas se hayan acercado hasta allí en los días de más calor para darse un chapuzón. Algo que se hacía a mediados del siglo XX, cuando en Madrid no había ni piscinas públicas ni nada similar.

En aquella época, la alternativa eran las aguas limpias del Henares. Sin embargo, ahora, la Comunidad de Madrid tiene totalmente prohibido el baño en ríos y pantanos, ya que no se puede garantizar la salubridad de estas aguas.

Dicha zona de agua dulce no está tratada, por lo que pesan sobre ellas una prohibición de la protección medioambiental para preservar la seguridad de los bañistas. No obstante, áreas como la citada no suelen tener vigilancia. Sin embargo, las autoridades pueden castigar estas conductas con multas de entre 80 y 3.000 euros.

En estas zonas, no solo está prohibido el baño, sino que también pueden ser objeto de sanción desde tomar el sol en la orilla hasta montar un pícnic. Hasta ahora, los grupos de bañistas que se han acercado hasta la zona han sido reducidos, de alrededor de alguna decena.

En esos casos, las autoridades abogan por la vía del diálogo para evitar situaciones violentas y conflictos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que bañarse en estas aguas puede acarrear riesgos para la salud como ahogamientos, golpes, cortes, insolaciones, virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden ocasionar desde otitis a conjuntivitis pasando por diarreas o vómitos.

Zonas como estas tienen carteles donde se advierte expresamente que el baño está prohibido. Y en las últimas semanas ha aumentado la presencia de cuerpos de seguridad. No obstante, son zonas sin socorristas, por lo que el riesgo siempre existe.

Para poder combatir el calor y no infringir ninguna norma, la Comunidad de Madrid informa de cuáles son las zonas en las que está permitido el baño en la región: Las Presillas (Rascafría), Los Villares (Estremera), El Muro y Virgen de la Nueva (Embalse de San Juan) y Playa del Alberche (Aldea del Fresno).

Además, se informa de que la temporada de baño en la Comunidad de Madrid comienza el 15 de mayo y se alarga hasta el 15 de septiembre. Indicaciones que buscan que no se incumplan las normas para evitar todo tipo de riesgos.