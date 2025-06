Miguel Lago, tajante sobre las vacaciones de los madrileños: "Si no quieres inseguridad y que te roben, no vayas a Barcelona"

El humorista Miguel Lago no se ha mordido la lengua en su última intervención en La Noche Golfa, el programa de Telemadrid donde da rienda suelta a sus críticas, cargadas de ironía y humor negro.

Esta vez, el blanco de sus bromas han sido las vacaciones estivales y ciertas costumbres veraniegas que, según él, rozan el absurdo.

“Hay gente que desperdicia sus vacaciones en estos festivales. Una idea estupenda, después de un año currando, para descansar y relajarte, decidir irte a dormir tres horas al día en el suelo y a 47 grados, metido en una tienda de campaña”, asegura.

El cómico también ha hecho autocrítica sobre los campamentos infantiles: “Mis hijos pasan tanto tiempo en los campamentos que los confunden con monitores”.

Pero si algo dejó claro Miguel Lago es su aversión a la playa. “La playa no me gusta porque me recuerda al Gobierno, es inevitable, hay demasiada gente sin hacer nada y si buscas siempre hay un chiringuito”, ironiza.

A esto suma su rechazo a quienes ponen música en la arena: “Esa gente que se cree DJ y que toda la playa es su público, te obligan a escuchar su mierda de música. Ir a la playa y que te pongan música habría que prohibirlo”.

Su odio a la playa va más allá del reguetón playero. Lago ha sido tajante: “Donde no me encontraréis ni de broma es en la playa. Yo en la playa prohibiría la música, el deporte y los niños".

"Tengo cuatro, pero sé de lo que hablo. Los niños en la playa se convierten en demonios. Gritan, corren, molestan. No lo hago por mí, lo hago por los demás”, añade.

Incluso ha tenido tiempo para bromear con su origen: “Madrileños, hay que echarse crema solar para proteger la piel. Como gallego, no vi el sol hasta que tenía 17 años, pensaba que la crema solar era un primer plato”.

El humorista también ha criticado a los turistas que no salen del hotel en sus vacaciones. “Eso es horrible, hay que conocer el lugar. Dicen: 'No, no, yo no salgo del hotel, que ahí fuera hay mucha inseguridad, no sabes qué te puede pasar en la calle, que te roban, que te asaltan...' Joder, pues no vayas de vacaciones a Barcelona”, bromea.