La terraza con vistas a la sierra de Madrid que nació en el parking de la discoteca más famosa de San Sebastián

Lo que fue la creación de una terraza efímera en un aparcamiento para salvar la discoteca más famosa de San Sebastián de los Reyes en plena pandemia, ha terminado siendo un sueño hecho realidad llamado La Remolona.

A las afueras del bullicio de la ciudad, la terraza, con vistas a la sierra de Madrid, se ha inaugurado este mismo jueves, para convertirse en el nuevo punto de encuentro de la zona norte.

"No había un espacio chill out donde poder tomar algo en la zona y después del éxito que tuvo la terraza de Persépolis en el megaparking durante el confinamiento, quería crear una. Fue espectacular, no había nada en la zona así", apuntan Silvia Sanz y Pedro Alvez, los propietarios del conocido club nocturno y, ahora, de La Remolona.

Ubicado en un recinto privado (avenida del puente cultural, 2), La Remolona se ubica junto al paraje natural del Castillo de Viñuelas, en la zona norte de San Sebastián de los Reyes.

Es una gran terraza abierta rodeada de árboles con una casona de cortinas cristal al fondo que parece una continuación del amplio espacio. Dentro, donde hay una barra y mesas, también podrás sentarte, especialmente cuando haga mal tiempo, pues tiene cerramiento bioclimático.

Food truck de La Remolona. La Remolona

"El espacio es elegante, pero informal. Para que te sientas como en casa", apuntan sus creadores.

La Remolona ofrece platos para tapear, desayunos, cocktails y bebidas de todo tipo. Pero si lo que quieres es comer algo más contundente, dentro de la terraza encontrarás un food truck de comida americana con platos como hamburguesas, sándwiches, tequeños, nachos, etc.

De postre puedes elegir entre sus cookies, la cheesecake donut fondant o la red velvet.

Este viernes, La Remolona ya está abierta al público y su horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14 horas, y sábados y domingos de 12 de la mañana a 2 de la madrugada.

Otras terrazas

Empieza la nueva temporada de terrazas en la Comunidad de Madrid. Algunas de las que traen consigo más novedades son la de Inhala Terraza, que ha sido totalmente renovada, y la de RT60 Rooftop con numerosas actividades.

Situado en la octava planta, del Hard Rock Hotel Madrid, en Ronda de Atocha, RT60 Rooftop combina vistas panorámicas de 360 grados con un ambiente relajado, donde la buena música, la gastronomía y el skyline madrileño se funden en una experiencia única.

Con un guiño al universo fashionista de Sexo en Nueva York y bajo el espíritu de la campaña 'Sips in the City', RT60 se convierte este verano en el punto de encuentro del ocio urbano.

Talleres creativos, silent concerts, proyecciones al aire libre y muchas otras experiencias formarán parte de una programación disponible en su calendario web.

Además, los visitantes podrán participar en un concurso que estará activo durante toda la temporada, con la posibilidad de ganar una estancia en otro Hard Rock Hotel.

La otra terraza a destacar es la del Inhala Hotel Garden, junto a la Gran Vía. Este renovado oasis en las alturas combina la vitalidad de Madrid con una experiencia gastronómica y de coctelería en armonía con la naturaleza, porque es un espacio que respira frescura en un ambiente diseñado para relajarse y desconectar.

Especialmente por su enorme jardín colgante -uno de los más grandes de Europa y Récord Guinness del mundo en 2011-, con 1.000 m² de superficie, más de 2.500 plantas de 260 especies vegetales y una cascada de circuito cerrado de 20 metros de altura,