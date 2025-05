La librería más antigua en la Feria del Libro de Madrid que nació en los bajos de Vicálvaro: "Nosotros quitamos los bares"

La caseta de la librería Jarcha lleva 48 años colocada en la Feria del Libro de Madrid. Atrincherados entre libros, han vivido el fin de una dictadura, la Transición y siete presidentes en democracia, siempre con su espíritu "de barrio".

Fernando Valverde abrió en 1974 su pequeño negocio en el barrio de Vicálvaro, sin esperar que esta se convirtiese en la más longeva de toda la Feria. Ahora, tras su jubilación, es su hija Rocío la que se encuentra al frente del negocio familiar.

El año pasado celebraron su 50 aniversario, siempre "trabajando mucho con el movimiento ciudadano, con la escuela" y, sobre todo, "con muchísima ilusión", comenta el librero en conversación con Madrid Total.

Ya en 1977, deciden embarcarse en la aventura de la Feria del Libro. Por aquel entonces, el evento se celebraba igualmente en el Parque del Retiro, aunque tenía otras dos sedes más.

"Una en Vallecas y otra en Plaza Castilla. Ahí íbamos 24 libreros, 12 a cada sitio", explica.

Fernando conoce la Feria como si fuese una hija. Y es que, en parte, llegó a serlo. El librero se desvinculó de su negocio en 2003 para dedicarse a ella en cuerpo y alma. "Yo era el presidente de la Feria del Libro y del gremio de libreros".

Al mando del evento, llevó a cabo uno de los cambios más radicales de su historia. "Nosotros lo primero que hacemos es quitarle al recinto 120 casetas. Y quitamos los bares". Todo ello, con el fin de crear un certamen "ordenado para el gusto de los ciudadanos".

Con toda una vida dedicada a la literatura, estuvo vinculado al equipo de organización durante 15 años, hasta su jubilación en 2018. Aunque ahora no puede evitar pasarse por allí y echar una mano a las nuevas generaciones.

Agradece a su hija, sentada a su lado durante la entrevista, su predisposición a continuar con el negocio familiar, a darle vida. "He conocido muchos comercios que han cerrado, no por problemas económicos, sino porque no tenían a quien dar el relevo", confiesa apenado.

Durante los casi 50 años en los que han participado en la convención literaria más grande del país, padre e hija recuerdan con especial cariño a escritores como Domingo Villar, que "siempre que pasaba cerca de la caseta se paraba a saludar" y a recordarles que "firmaría ahí en unos días".

También al ya amigo Emilio Lledó, que a sus 97 años aún llama por teléfono a Fernando durante el transcurso de esta conversación . "A él siempre hay que contestarle a la primera".

La librería

En sus orígenes, "Jarcha nació de un grupo de personas que hacían intervención sociopolítica y cultural en el barrio de San Blas", según explica su fundador. Los movimientos vecinales del sur de Madrid, que tuvieron como mayores aliados a los curas, iban creciendo en los 70, con la dictadura dando sus últimos coletazos.

"En un momento determinado, un grupo de gente que trabajábamos ahí decidimos crear un proyecto cultural, una librería". Pero se enfrentaron a un gran problema, y es que en "San Blas no había locales comerciales disponibles". Finalmente, gracias a "amigos y contactos", consiguieron establecerse en Vicálvaro.

Desde hace 24 años, celebran en su local una tertulia literaria. Eso no es todo, pues también organizan en la propia librería, desde presentaciones de libros hasta encuentros con autores pasando por actividades con público infantil. En total, tienen unas 50 actividades culturales al año.

Ahora, su hija Rocío asegura que han sido estos eventos, sumados a los vecinos, los que les han ayudado a sobrevivir a la amenaza de gigantes de venta como Amazon y a una sociedad cada vez más individualizada.

"Creo que hay una red vecinal muy grande, unas asociaciones de vecinos muy potentes, y desde luego Jarcha es un foco cultural que dinamiza mucho al barrio también", asegura la ahora regente de la librería.

Esta Feria del Libro

Entre las firmas más destacadas de todas las que tienen previstas para esta edición de la Feria del Libro, se encuentra la de Leonardo Padura el sábado 31. También se pasarán por la caseta 312 autores como David Uclés, Montse Sánchez o Rosa Montero.

Además, Rocío se atreve a hacer dos recomendaciones de sus títulos imprescindibles para este año. El primero es el nuevo poemario de Luz Gómez sobre Mahmoud Darwish titulado Contrapunto, como reivindicación a los poetas palestinos.

También la novela de Edurne Portela y José Ovejero, que firmarán en la librería Jarcha durante la Feria del Libro de Madrid.