La playa más cerca de Madrid está a 360 km y se tarda en llegar poco más de tres horas: perfecta para una escapada

Hay una verdad que los madrileños no gestionan del todo bien. Una verdad que duele especialmente cuando se acerca el verano y el buen tiempo. Y es que Madrid no tiene playa. Al menos, tal y como a todos nos gustaría que fuera. Aunque es cierto que la Comunidad tiene algunas zonas muy aprovechables como la famosa playa del pantano de San Juan, la cual mantiene un año más su bandera azul.

Sin embargo, a Madrid, una ciudad que tiene absolutamente de todo y que está acostumbrada a no perderse nada, le gustaría tener una playa como las que disfrutan en Galicia, Cataluña o Andalucía. Mientras tanto, ahora que se aproximan los días de calor, los madrileños tienen que conformarse con hacer pequeñas escapadas a pueblos bonitos y municipios de la sierra.

No obstante, saben que nada les vendría mejor que una salida al mar. Y es que, al menos, los que no son muy perezosos y a los que no les importa hacerse un 'viajecito' en coche, pueden decir que sí tienen playa. O por lo menos que la tienen a unas horas en coche. Mirando el mapa de España podemos encontrar cuál es en realidad la playa más cercana de Madrid.

Esta se sitúa en la Comunidad Valenciana y es que el viaje sería casi en línea recta. Esto nos ahorra mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza cuando nos ponemos al volante. En poco más de tres horas habremos cumplido con nuestro objetivo y estaremos dándonos un baño en el mar y disfrutando de las infinitas bondades del clima mediterráneo.

La playa que más cerca tenemos en Madrid hay que buscarla en Valencia. Más concretamente, en su pedanía de El Pinedo, un pequeño reducto de belleza que se sitúa a pocos minutos de la capital y a unos 360 kilómetros de Madrid. Un viaje que podemos hacer perfectamente en el día para disfrutar de una escapada totalmente diferente a cualquier plan que se pueda hacer por la región central.

¿Cómo es la playa más cercana a Madrid?

España cuenta con más de 3.000 playas. Pero obviamente, ninguna de ellas está en Madrid. Sin embargo, los madrileños, hábiles como pocos, se buscan sus propias salidas para tener vistas al mar lo más rápido posible. Algunos optan por cogerse un AVE hasta Barcelona para estar en la costa en apenas un par de horas.

Sin embargo, los hay quienes optan por otro camino. Por coger el coche y por llegar al Mediterráneo lo más pronto posible. Para ello, solo tienen que visitar El Pinedo, una pedanía de Valencia que está demostrado que es la salida a la playa más cercana desde Madrid. Esta se encuentra concretamente a unos 360 kilómetros de la capital. Es decir, algo más de 3 horas en coche.

La parte buena es que podemos ir y venir en el día, ya que aunque es un viaje largo, es asequible, pudiendo disfrutar de una jornada placentera tomando el sol y disfrutando del mar. Y es que con la llegada del verano y del clima, El Pinedo se llena de madrileños casi para una tarde. Ya que muchos acuden incluso entre semana para evitar las posibles aglomeraciones de los findes tanto en las carreteras como en la propia arena.

Esta playa es, además, una de las más particulares de España, ya que se encuentra junto a la desembocadura del río Turia. Es una playa preciosa situada en un bonito pueblo que pertenece al distrito de los Poblados del Sur y que cuenta con unos 2.600 habitantes. Destaca por su arena fina que parece sacada de El Caribe y por estar en una zona de huertas y arrozales, aunque no es tan conocida como otras que tiene cerca como la de la Malvarrosa. Sin embargo, eso hace que esté mucho menos masificada. Tiene un kilómetro de largo y 40 metros de ancho. Así, aunque no nos permite hacer largos paseos por la orilla del mar, en ella no tendremos aglomeraciones.

Y es tan particular que tiene su propio espacio habilitado para perros, por lo que no hará falta que dejemos a nuestra mascota en casa. Además, para aquellos que no sean muy amantes de la arena, tienen que saber que podemos disfrutar de la costa desde su impresionante paseo marítimo, uno de los más bonitos de la región. La zona perfecta para caminar o incluso para dar una vuelta en bicicleta o con nuestros patines.

El Pinedo no solo es una salida fácil, también es una salida perfecta, ya que se encuentra muy cerca de una gran ciudad como Valencia y de un entorno increíble como es el Parque Natural de la Albufera, un área protegida con un ecosistema formado por marismas y dunas. La opción perfecta seas o no de Madrid para un día de playa sin parangón.