Este es el refrán que se usa en toda España y que tiene su origen en Madrid aunque no lo sepas: nació en el año 1763

La lengua española es uno de los idiomas más ricos que existen en el planeta. Y es que una parte importante de esta riqueza reside en las variantes que el idioma experimenta en función de la región en la que nos encontremos.

Como todos sabemos, el castellano no se habla igual en Cataluña, en Galicia, en Andalucía o en Toledo. Y lo mismo sucede en Madrid, donde el idioma también cuenta con sus propias particularidades. Los autóctonos de la capital utilizan algunas palabras y frases que parecen propias del centro peninsular, ya que el resto no las conocen o no las entienden.

Sin embargo, hay otras que sí se utilizan en toda España, pero que en el resto del país se desconoce cuál es su origen. Y sin saberlo, utilizan un dicho que tiene su punto de partida en la capital de España. Y es que Madrid tiene muchas frases propias. Algunas han trascendido más allá de sus fronteras, mientras que otras se han quedado encerradas entre los muros de la ciudad.

Un gran ejemplo de este último caso es el refrán 'de Madrid al cielo', el cual solo tiene sentido si se usa en la capital de España, pero que es conocido por muchas personas, especialmente aquellas que en algún momento frecuentan la capital. Sin embargo, pocas personas conocen su origen y de dónde procede.

Pero hay otros refranes que, aún habiendo surgido en Madrid, sí han conseguido colonizar España. Y muchas personas lo utilizan sin saber que su origen está a kilómetros de distancia. El refrán, o dicho popular, del que hablamos es 'tirar la casa por la ventana'. Una frase que todos sabemos lo que significa, pero que poca gente sabe que nació en Madrid por un curioso fenómeno.

¿Cuál es el origen de este refrán madrileño?

Pocas frases hay más españolas que tirar la casa por la ventana. Y es que todos alguna vez nos hemos liado la manta a la cabeza, otra frase hecha, y hemos decidido apostarlo todo por una casa o gastarnos aquello que teníamos y lo que no. Y es que eso suele significar en la mayoría de los contextos este icónico refrán.

Aunque el significado es conocido por todos, no lo es tanto su origen, el cual responde a un evento tan grande como la lotería nacional. Para conocer el nacimiento de este refrán hay que volar hasta el año 1763, cuando se estableció por primera vez la Lotería Nacional.

Aquel primer sorteo fue la primera entrega de un evento que pasó a ser una tradición para todos los españoles. Pero también fue el punto de partida de una anécdota impactante e histórica protagonizada por el ganador de ese primer sorteo. Esta persona, en pleno éxtasis por su gran éxito, algo que no se había vivido nunca en España, no supo medir su celebración y terminó dejando un momento para la historia.

Tal y como reza la leyenda, fruto de esa emoción comenzó a tirar todo lo que tenía en su casa por la ventana. De ahí que se quedara instaurada esa frase, la cual nació en Madrid hasta colonizar todo el país. Aquel momento, junto con el estreno del sorteo de la Lotería Nacional de España, se quedó grabado en la retina de los madrileños para siempre. Y desde entonces se fraguó lo que pasó a ser un símbolo del inicio de una nueva vida y de dejar atrás el pasado.