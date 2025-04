Los mejores planes para este fin de semana en Madrid además de las procesiones: García Lorca y espectáculos de magia

Llega un nuevo fin de semana y con él una nueva agenda llena de planes para disfrutar y que se alejen de la agenda de la Semana Santa. Si la lluvia lo permite, las actividades al aire libre serán las principales protagonistas, aunque también hay tiempo para disfrutar en interiores.

Para los que estén un poco cansados de la rutina en Madrid, este fin de semana podrán viajar a Brasil sin salir de la capital. Cambiando de tercio, también se podrá disfrutar de un espectáculo de magia.

Además, los amantes de la literatura podrán recordar a Federico García Lorca con una interpretación muy especial de algunos de sus poemas más reconocidos de su obra.

Federico García Lorca

Romance Sonámbulo Roberto Sastre

Federico García Lorca es uno de los autores más reconocidos de nuestra literatura. Por ello, el Teatro Español ha querido homenajearle con la representación de algunos de sus poemas más reconocidos a través de la danza.

'Romance Sonámbulo' llega a la Sala Principal este fin de semana de la mano del coreógrafo Antonio Najarro y el dramaturgo Alberto Conejero. Los bailarines estarán acompañados, además, de música en directo.

El ballet destaca las tres culturas que conformaron la Granada de Lorca: la hispano-árabe, la judía y la cristiana. Este espectáculo se incluye dentro del programa JOBO, Joven Bono Cultural, para jóvenes entre 16 y 26 años.

🏠 Lugar: Teatro Español. 💰 Precio: 7-26 euros.

Brasil sin salir de Madrid

A todo el mundo le gusta viajar y, con la llegada de la primavera, siempre apetece hacer una pequeña escapada. Pero a veces es muy difícil salir de Madrid. Es por ello que la coctelería 365 ha decidido traer Brasil a solo unas calles de distancia.

365 ambientación Brasil 365

Al entrar al local, toda la decoración te teletransporta directamente a las calles de Brasil. Para completar el ambiente, las noches se llenarán de bailes y samba brasileña.

La carta de bebidas también cumple a rajatabla la temática. Se podrá disfrutar de cócteles como: Rana “Amado”, Cobra-Cabana, Pitaya, Sexo Na Praia o el Macao. También otros más clásicos como la Caipirinha, algunos premiados como el SAMBA, ganador a mejor caipirinha de España 2024.

🏠 Lugar: Coctelería 365 💰 Precio: Entrada gratuita.

Espectáculo de magia

Los espectáculos de magia son un plan perfecto para desconectar y más si son tan divertidos como este. El teatro OFF Latina acoge 'Me parto la magia', el último estreno de la productora La chistera producciones. Mezclando la magia y el humor no dejarán a nadie indiferente.

La función de este sábado comenzará a las 17:30 en el escenario que se encuentra en el número 4 de la calle de los Mancebos.

Estas serán unas de las últimas fechas en las que se podrá disfrutar de este espectáculo, pues finaliza su recorrido este mes de abril. Además, hay una promoción en sus entradas y se han rebajado hasta los 7,50 euros.

🏠 Lugar: OFF Latina 💰 Precio: 7,50 euros.

Ballet en Chamberí

Don Quijote es una de las obras más reconocidas del ballet y este fin de semana llega a Chamberí. De la mano de las bailarinas Paula Rubio, Nadia Infante y Victoria Lucena, el público disfrutará de sus tres actos.

Representación de Don Quijote en imagen del archivo Europa Press

Las funciones tendrán lugar los días sábado 12 y domingo 13 de abril a las 12:00 del mediodía y 13:00 de la tarde. El precio de esta actividad es gratuito hasta completar aforo.

Además, representarán otras piezas:

Giselle

Variación Tchaikovsky

Variación Paquita

Variación del pájaro azul

Variación de la Bayadère