Rosi, la "loca" creadora de los restaurantes más excéntricos de Madrid: "Las críticas nos afectan bastante, y son muchas"

Nunca habían concedido una entrevista. De hecho, Rosi, el alma de este "extravagante" proyecto, se esconde detrás de un antifaz para mantener su anonimato. Quiere seguir siendo una cliente más de incógnito en sus restaurantes del Barrio de Las Letras.

Hace justo 10 años que emperezó junto a su pareja esta aventura "maximalista y divertida" con todos sus ahorros (30.000 euros) y un local completamente blanco que transformaron en Rosi La Loca en la calle Cádiz.

Después del cambio, no ha habido durante esta década "ninguna noche en la que se quedara una silla sin ocupar", son virales en redes sociales y cuentan con tres restaurantes (Rosi La Loca, Bestial By Rosi La Loca e Inclán Brutal Bar), por los que han pasado cerebrities como Metallica, Guns N'Roses y futbolistas del Real Madrid. También llevan su 'loca' firma las coctelerías Calle 365 y Lovo Bar, y el italiano Boom Boom Ciao.

Rosi y Lucian, unos jóvenes rumanos que llevan 18 años juntos, comenzaron justos de dinero y con sólo ocho empleados. Ahora son 180 en el equipo y se pueden permitir invertir millones en las decoraciones de sus restaurantes.

Ella es muy perfeccionista. "A mí se me ha pegado. Tenemos el objetivo de sorprender siempre. Nos preocupamos por cualquier detalle", cuenta él. Durante la extensa charla con Madrid Total en el reservado de su primer restaurante ya han visto cinco cosas de la decoración que piensan cambiar en los próximos meses. Lo curioso: "saturados" de tantos colores, su casa es minimalismo puro.

P: Venís de Rumanía, pero ya lleváis 15 años viviendo en Madrid y desde hace 10 estáis al frente de los restaurantes del exitoso grupo Rosi La Loca. ¿Qué os trajo a España?

Lucian: Aspirábamos a vivir el 'sueño español'. Queríamos buscar la oportunidad de vivir de manera diferente y también por el futuro de nuestros hijos.

P: ¿Os dedicabais a la restauración en vuestro país?

Rosi: Vinimos con 21 años aquí después de haber terminado la carrera. Yo estudié psicología y él periodismo, pero ninguno trabajamos de lo que estudiamos en Madrid.

Lucian: Mientras yo estudiaba un máster de periodismo en Madrid, me dedicaba en la zona centro a la captación de clientes en la calle con flyers y demás para un bar de copas. Eso no lo tenemos en nuestras coctelerías porque es un trabajo bastante duro. La empresa para la que trabajaba también tenía la Taberna El Marciano.

P: ¿Por qué decidisteis crear el grupo Rosi La Loca?

Rosi: Yo trabajaba de camarera en la Taberna El Marciano y me dijeron que iba a traspasarse. Yo quería seguir trabajando allí, así que le dije a Lucian 'Oye, ¿por qué no la cogemos nosotros?'. No teníamos la experiencia necesaria ni el dinero para poder afrontar todo lo que iba a venir. Me dijo que sí que la cogíamos, pero que estaba loca. Y de ahí surgió el nombre: Rosi, la loca.

Lucian: Decidimos quitarle el problema y cogerlo nosotros. Luis, el antiguo propietario, nos hizo un traspaso muy fácil a plazos, porque nosotros no teníamos tampoco una capacidad económica para coger un local en el centro.

P: ¿Cómo fueron esos comienzos hace exactamente 10 años?

Rosi: El restaurante empezó siendo blanco y minimalista. Era como yo. Antes iba vestida con frecuencia de negro. No estaba preparada para usar colores. Tuve un cambio dentro de mí que empecé a usar estampados, coloridos y el rosa, que me flipa. Ahí empezó todo.

Lucian: Tuvimos días de que no entrara nadie. Tenemos negocios vivos que todo el rato se están adaptando. Todas las semanas hacemos una mejora. Cuando abrimos, a los tres meses hicimos un cambio radical en carta y la decoración que hemos cambiado mucho hasta que hemos encontrado la identidad.

P: ¿Qué funciones asume cada uno dentro del grupo?

Rosi: Yo soy muy detallista. Me gusta dejar mi huella en todo y buscar cosas que no veo en otros sitios.

Lucian: Rosi también ha tenido un papel fundamental en redes sociales junto a su equipo. Además, parte del éxito es que todo el mundo que trabaja con nosotros se implica muchísimo y asume más roles de lo que podría asumir una persona.

P: ¿Por qué decidisteis que vuestros restaurantes tuvieran esa decoración tan estridente?

Rosi: Cuando me di cuenta de que todo no puede ser perfecto, decidí que quiero ser perfectamente imperfecta para aceptar mis errores y el espacio es así.

P: Hace 10 años fue un concepto muy novedoso y nada visto en la capital. ¿Recibisteis muchas críticas?

Lucian y Rosi: Seguimos recibiendo críticas. Este año con Bestial hemos tenido muchas. Sobre todo son de gente que no ha ido. Las asumimos desde el principio, pero nos afectan bastante y nos hacen daño. Por encima de esto hemos apostado por sorprender.

P: ¿Por qué la mayoría de los restaurantes están en el Barrio de Las Letras?

Lucian: Por operativa y porque tenemos el equipo y la oficina aquí. Además, nosotros empezamos el mes en casi todos los restaurantes con una demanda anticipada de más de 3.000 personas. Cuando tenemos overbooking en uno de los locales, intentamos siempre ofrecer otro que está a 5 minutos.

P: ¿Cuál es vuestra máxima de cara al cliente cuando va a comer a uno de vuestros restaurantes?

Rosi: Es un 360. Al principio pensaba que la gente venía por la decoración y por la vajilla, pero luego nos damos cuenta de que no es sólo eso. Es la experiencia.

P: Vuestra gastronomía, con un ticket medio de 35 euros, la conforman platos mediterráneos con toques internacionales. ¿Qué plato destacaríais?

Lucian: Las croquetas, porque tienen un trabajo titánico detrás a diario. Las hacen a mano en cada restaurante, no tenemos una cocina central ni trabajo mecanizado. Además, han ganado un concurso, al igual que las bravas y la tarta de queso.

P: También tenéis dos coctelerías y vuestros restaurantes le dan bastante protagonismo a la mixología con vasos diseñados exclusivamente por el conocido José Piñero. ¿Por qué hicisteis esta apuesta?

Lucian: Desde el primer momento empezamos con los cócteles para sorprender con humo, hielo seco, barquitos, cosas artesanales y mucha improvisación. En 2018 encontramos a Piñero, que es nuestro artesano de la casa con el que dimos forma a nuestras fantasías. Son piezas pintadas hechas a mano. Tuvimos que alarmarlas porque la gente a veces se la quiere llevar.

¿Cómo veis el balance de estos 10 años?

Roxi y Lucian: Bestial.

P: ¿Qué tenéis preparado para este año tan especial?

Rosi: Una próxima apertura más boutique para unos meses muy cerca de Rosi La Loca que esperemos que sorprenda mucho.

P: ¿Cuál es el restaurante favorito de cada uno del grupo Rosi La Loca?

Rosi: Cuando íbamos a abrir Bestial creía que iba a ser ese, pero me di cuenta de que tengo más apego y conexión con Rosi. Es la madre. De donde ha surgido la magia y la locura.

Lucian: Estoy entre Bestial y Brutal.

P: ¿Por qué nunca habéis querido salir en entrevistas y tú, Rosi, llevas ese antifaz para no darte a conocer?

Rosi: Me gusta ir a nuestros sitios y ver cómo disfrutan, hacen fotos... Creo que es importante que yo sea la Rosi que se quiera imaginar cualquier persona.

Lucian: Yo creo que dentro del equipo hay gente que puede representar muy bien la marca, como Minerva Tapial, que es la persona más importante del grupo. La fama nos gusta compartirla.

P: ¿Cuáles son los planes de futuro para el grupo?

Lucian: No tenemos grandes ambiciones e intentamos tener los pies en la tierra. Pero si hay alguna oferta que nos emocione fuera de Madrid, podemos probarlo.