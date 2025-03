Adiós al Primark de siempre: este es el cambio que transformará sus tiendas en Madrid

Madrid es una ciudad famosa y conocida en todo el mundo por diferentes cuestiones. Una de ellas es que es un municipio en el que podemos encontrar fiesta, divertimento y ocio cualquier día de la semana a casi cualquier hora. Sin embargo, la capital también es conocida por ser un paraíso gastronómico con calles enteras dedicadas a la hostelería en las que podemos encontrar bares para tomar algo o restaurantes para una rica cena.

No obstante, Madrid no solo es fiesta y bares. Madrid también es conocida, por ejemplo, como una de las Mecas de la moda nacional. Y es que en la capital podemos encontrar casi todas las firmas más importantes del mundo. Si queremos buscar algo, lo encontraremos casi seguro en Madrid.

Sin embargo, Madrid no solo son tiendas caras y los diseñadores más prestigiosos de la moda a nivel mundial. En la capital de España podemos encontrar desde los artículos más exclusivos que no hallaremos en ninguna otra parte del planeta hasta las firmas más económicas y rentables que lo han colonizado absolutamente todo.

Uno de los ejemplos más claros y palpables es Primark. El gigante de ropa y complementos del grupo Associated British Foods se ha consolidado como una de las primeras opciones para millones de personas en Madrid. Si buscas algo rápido, la mejor opción suele ser acudir a la cadena irlandesa, la cual es famosa por tener productos que casi ni imaginamos por tan solo unos pocos euros.

Y ahora, Primark se ha convertido en noticia porque va a dar un gran giro a su modelo de negocio, apostando por cuestiones como el reciclaje y la reutilización. Unos cambios que se van a llevar a cabo primero en las tiendas de Madrid y que después podrían generalizarse en el resto del país.

¿Qué cambios va a introducir Primark en Madrid?

Primark llegó con muchas expectativas de éxito a Madrid. Sin embargo, ni en sus mejores previsiones cabían unos resultados tan prósperos y positivos. Ahora, la cadena irlandesa va a introducir una serie de cambios muy importantes y que afectarán a todos sus clientes. Aunque de manera positiva.

Una de las nuevas tendencias de la moda más urbana es apostar por conceptos como los artículos de segunda mano, la reutilización y el reciclaje. Además, las marcas cada están más obligadas a seguir exigencias de sostenibilidad para reducir el impacto medioambiental de la industria textil. Las estrategias empresariales más responsables se premian.

Una de las marcas que más concienciada está con esta cuestión, sobre todo con la de reutilizar, es Primark. La cadena irlandesa ha puesto en marcha un ambicioso plan que busca prolongar la vida útil de las prendas, fomentando unos hábitos de consumo más responsables. Por ello, una de las medidas que va a imponer son los talleres de reparación totalmente gratuitos, los cuales forman parte de la ampliación de su Programa de Recogida de Textiles.

Unos cambios que llegarán a partir del próximo 18 de marzo, cuando se estrenen en los Primark de Madrid estos talleres de reparación gratuita. A través de esta iniciativa, Primark instruirá a sus clientes en materias esenciales de costura como coser un botón, arreglar una cremallera o incluso personalizar su ropa con bolsillos y otros detalles.

Para poder llevar a cabo estas iniciativas, la empresa irlandesa dotará con un kit de costura y un folleto con instrucciones detalladas a todos los participantes de manera gratuita. Esta iniciativa ya es efectiva en países como Francia, Italia o Reino Unido y cuenta con más de 400 talleres en todo el mercado europeo. Este modelo aterriza en España en algunas ciudades importantes como Madrid.

Durante el mes de marzo esta iniciativa también tomará forma en Málaga, Zaragoza y Barcelona y a lo largo del año irán llegando a puntos como La Coruña, Bilbao, San Cugat, Sevilla o Valencia. Para aquellas personas que no puedan acudir a estos talleres también habrá versión online a través de tutoriales bajo el lema Love It For Longer.

En paralelo a estos talleres, los Primark de Madrid participarán en la expansión del Programa de Recogida de Textiles. Los clientes podrán llevar a los diferentes puntos de recogida habilitados en las diferentes tiendas desde ropa hasta calzado pasando por accesorios y textiles para el hogar.

A través de su trabajo con la organización Yellow Octopus podrán garantizar el reciclaje y reutilización de estos productos sin importar ni su estado ni la marca. Una iniciativa que tiene un gran valor porque además se trata de actos benéficos. Todos los beneficios serán donados a UNICEF para programas de educación, atención sanitaria y acceso a agua potable para niños en situaciones de vulnerabilidad.

Carlos Inacio, director general de Primark, valora así su cambio: "En Primark estamos comprometidos con hacer que la moda sea más sostenible ayudando a nuestros clientes a prolongar la vida útil de sus prendas. A través de iniciativas como nuestros talleres de reparación y el Programa de Recogida de Textiles,damos pasos hacia un enfoque más circular de la moda".

Creemos que pequeños cambios, como aprender a arreglar una prenda o reciclar textiles de manera responsable, pueden marcar una gran diferencia en la reducción de residuos y en la construcción de un futuro más sostenible".

Estas iniciativas forman parte del Programa Cares con el que la firma ya ha logrado que el 66 % de sus prendas estén fabricadas con materiales reciclados o de origen sostenible. Aunque el objetivo es llegar al 100% antes de 2030. Además, se han fijado metas como mejorar la durabilidad de sus productos y desarrollar estándares de diseño circular.

La firma irlandesa busca demostrar que la moda accesible puede ser también útil para cuidar el planeta. Reparar, reutilizar y reciclar son los pilares de este nuevo modelo que están implementando en sus tiendas de Madrid y de medio mundo.