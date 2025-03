Vanessa, la experta en comida sana que abre un obrador café en Madrid: "Utilizamos el azúcar más saludable que hay"

Vanessa Name en el mostrador de su cafetería Yupick. Mar León

Las colas para comer en los Honest Greens de Madrid son cada vez más infinitas, lo que quiere decir que los madrileños demandan más restaurantes de comida sana en la capital.

Por ello, se le ha dado una calurosa bienvenida a Yupick, la innovadora cafetería de comida saludable que ha abierto sus puertas en la calle Fuencarral, junto a la Glorieta de Bilbao.

Su fundadora, la mexicana Vanessa Name, ha traído a la capital española un concepto que ha triunfado en México, donde su marca se consolidó como una opción de repostería, panadería y productos saludables para personas con intolerancias.

Vanessa Name en su cafetería Yupick. M. L.

"No soy celíaca, ni vegana, ni intolerante a nada, pero nunca podía ir a un restaurante a comerme un postre en paz, sin inflamarme el estómago, ni sentirme fatal y sin que me diera un subidón de azúcar", cuenta a Madrid Total Vanessa Name sobre el proyecto que creó hace ocho años en su país natal junto a su madre, Juliette Nehme, nutricionista de profesión.

Tras su éxito, Vanessa decidió expandirlo a España hace unos meses, donde vio una oportunidad en el creciente interés por la alimentación consciente y saludable. "En Madrid hacía falta más oferta de comida equilibrada para gente que no tiene tiempo de cocinar", explica la empresaria, quien enfatiza que su objetivo no es ofrecer platos de "dieta", sino comidas balanceadas y nutritivas.

De esta manera, en su cafetería con cocina ininterrumpida (de ocho de la mañana a nueve de la noche) puedes desayunar, almorzar, comer, merendar o cenar rico, pero sano a la vez. Todas sus recetas están elaboradas con harinas alternativas como la de almendra y yuca, sin pesticidas ni conservantes.

El ticket medio de consumo varía según la elección del cliente, ya que hay bastantes platos a elegir: mientras que un desayuno puede rondar los 6 o 7 euros, una comida completa oscila entre los 12 y 14 euros.

Canelón de calabacín relleno de pisto de verduras. M. L.

La carta de Yupick es amplia y variada, con más de 35 opciones saladas que abarcan desde tostada de aguacate con huevo, foccacias, paninis, ensaladas y platos vegetarianos como el caneloni de calabacin relleno de pisto de verduras cubierto de salsa de queso feta casera, hasta platos de inspiración mexicana adaptados a un estilo de vida saludable. "Hacemos chilaquiles con tortillas horneadas en lugar de fritas para reducir el aceite", ejemplifica Name.

En el apartado de dulces hay una gran selección. Deliciosos, pero sanos, llevan ingredientes naturales, apenas tratados, como el chocolate puro o el azúcar de coco, "la utilizamos porque es la más saludable que hay. Me costó encontrarla en Madrid", recuerda Vanessa. Entre los productos estrella destacan el brownie sin gluten y el croissant de pistacho, que ha ganado gran popularidad entre los clientes.

Aunque Yupick ofrece numerosas opciones sin gluten, Vanessa no los oferta como tal. Es transparente sobre las limitaciones en la certificación para celíacos debido a la normativa española, que exige obradores completamente separados para garantizar la ausencia de contaminación cruzada.

El negocio en Madrid, que abrió hace ocho meses, ha tenido una gran acogida, con un aforo para unas 40 personas, siempre tiene la mayoría de las mesas ocupadas, además de pedidos a través Glovo y Uber Eats. "Queremos facilitar que la gente pueda comer bien sin complicaciones", comenta su creadora.

Con este nuevo local, que puede ser el primero de muchos, Yupick se posiciona como una alternativa fresca y saludable para los madrileños que buscan opciones de alimentación equilibrada sin renunciar al buen sabor.