Ricardo Sanz, el pintor 'Real' que desvela en un hotel de lujo de Madrid el boceto misterioso del rey Felipe y Leonor

Que Ricardo Sanz (San Sebastián, 1957) sea uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea española le viene de familia. Su abuelo ya era un reputado pintor amigo de Sorolla y otros artistas destacados. Ahora, su nieto, sigue con el legado familiar en Madrid, retratando a la alta sociedad española, políticos y, ni más ni menos, que a los Reyes de España.

Su parte más íntima y algunos de sus dibujos nunca antes expuestos los muestra en la Semana del Arte de Madrid en el Hotel Santo Mauro hasta este domingo 9 de marzo.

En esta muestra, bajo el título Santo Mauro es Arte, huéspedes del hotel y visitantes podrán disfrutar de algunas de sus obras más representativas, entre las que se encuentran retratos, obras que capturan la poesía de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Madrid, una pieza que refleja la esencia festiva de la Feria de Abril sevillana, así como el boceto inédito del rey Felipe VI y la princesa Leonor, por primera vez a la venta y expuesto.

Ricardo Sanz.

PREGUNTA: En la Semana del Arte de Madrid va a exponer en el Hotel Santo Mauro el boceto inédito del cuadro del rey Felipe VI y la princesa Leonor, nunca antes expuesto. ¿A qué se debe esta oportunidad única?

RESPUESTA: Es un retrato de 2 metros que hice para el Club Siglo XXI. Previamente, hice un boceto para ver cómo iba a plantearlo y me lo quedé como recuerdo. Se planteó hacer esta exposición, y me propusieron en el Santo Mauro ponerlo y yo encantado. El boceto es una cosa anecdótica que llama la atención.

P: ¿Cómo fue cuando le propusieron ser el retratista de la Casa Real?

R: No hay un retratista de la Casa Real. He retratado a varios miembros de la familia Real, la reina Sofía, a la reina Letizia... porque hay entidades que me lo encargan.

P: ¿Siempre ha sido algo que le hubiera gustado hacer o no se lo había planteado antes?

R: Claro, es un honor pintar a la familiar Real. Me gusta mucho el retrato. He pintado a muchísimas personalidades conocidas, otras desconocidas... La figura humana me ha gustado siempre, pero no solamente. Pinto flamencas, cuadros de género, muchísimas cosas, porque me gusta la figura, el paisaje urbano, playas...

P: También pinta a la alta sociedad española. ¿Qué retratos destacaría?

R: Pinté a Jesús Posada, el presidente del Congreso de los Diputados. Allí hay una colección de retratos desde el siglo XIX con todos los presidentes. He pintado a muchos presidentes de Bancos... a muchas personalidades.

P: Le quería preguntar por el desafío de capturar a esta alta sociedad en un lienzo. ¿Qué es lo más complejo?

R: Un pintor tiene que informarse y tiene una preparación. El retrato quizás es una de las facetas más difíciles de la pintura. Por supuesto, hacer un estudio del personaje. De qué manera pintarla, de qué manera situarla para buscar el mejor perfil de esa persona y la mejor luz, que es muy importante en los cuadros. Siempre hago un estudio psicológico para sacar algo de dentro del personaje, sin desnudarlo del todo, simplemente un toque de su interior. Me gusta conocer a la persona antes para llegar un poco a la esencia de la persona. Es muy importante.

P: ¿Qué fue lo más difícil o lo que más le preocupó de hacer realmente bien en el retrato del rey?

R: Tienes un poco más de responsabilidad porque lo va a ver más gente, pero me puede ocurrir con cualquier otra persona. Quieres llegar a conseguir una gran obra.

El cuadro Luz de mañana en Madrid, de Ricardo Sanz.

P: Una gran parte de su obra expuesta en Santo Mauro es Arte es un homenaje a Madrid, con cuadros de sus paisajes. A pesar de ser donostiarra, ¿esta ciudad es su fuente de inspiración?

R: Yo he vivido más de 40 años en Madrid, más que en San Sebastián. Aquí se mueve todo el mundo del arte. Es una ciudad muy acogedora para todo el mundo y tiene unas bellísimas zonas que a mí me parecen muy madrileñas.

Toda la zona del centro tiene unas perspectivas extraordinarias: la Gran Vía por la entrada de la calle Alcalá con la Cibeles y el Banco de España, el Instituto Cervantes, el Edificio Metrópolis y el atardecer de Schweppes. El Palacio Real desde la parte del Templo de Debod con una luz intensa de verano.

Hemos llevado unos paisajes urbanos muy especiales, como a primera hora de la mañana, con esa luz tan madrileña, esos reflejos tan bonitos cuando está el suelo húmedo. A mí la zona más moderna me interesa menos porque podría ser cualquier otro sitio. Es una visión de un Madrid un poco idílico, pero a mí me gusta.

P: ¿En qué está trabajando actualmente o qué proyectos futuros que se puedan conocer tiene previstos?

R: Estoy con unos retratos de dos familias. Voy alternando, me gusta tener varios cuadros empezados, y estar con otros temas. Conviene dejar reposar unos días los cuadros y volverlos a retomar. Quizá prepare, para dentro de dos o tres años, una exposición antológica porque van a hacer 50 años que vivo de la pintura. Todavía lo estoy madurando.