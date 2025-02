La librería más bonita de Madrid está en este icónico barrio: fundada en 1949 y junto a la tumba de un histórico autor

Madrid es una ciudad que se podría considerar como icónica. Y es que la capital de España conquista a propios y extraños, sobre todo, por su carácter monumental. Pocas grandes urbes hay en el mundo que puedan encuadrar funcionalidad y belleza como lo hace el eje de España, la cual cuenta con edificios realmente impresionantes casi en cualquier rincón.

Sin embargo, la belleza de Madrid no sólo reside en sus puntos más monumentales, si no también en pequeños lugares escondidos que están repletos de magia y de historia. Es lo que sucede, por ejemplo, con la librería más bonita de la ciudad. Y es que Madrid es una ciudad muy de librerías y bibliotecas, ya que estos establecimientos tan particulares cuentan con muchos adeptos que pasan horas inundándose de saber y buscando ese libro que tanto anhelan encontrar.

Y si buscamos la librería más bonita de Madrid, aunque la pelea es complicada e intensa ya que hay mucho donde elegir, muchas personas lo tienen claro. Solo tienen que viajar hasta el icónico y mítico barrio de Las Letras para toparse con uno de los edificios más impresionantes y a la vez íntimos de la capital.

Se trata de la Librería Miguel Miranda, conocida por ser un auténtico templo de los libros, repleto de buen gusto y tradición. Miles de personas acuden hasta ella para consultar sus libros favoritos como si fuera una costumbre inquebrantable ya que en su interior se puede encontrar incluso aquel libro que considerábamos imposible de hallar.

Este es uno de los templos con más encanto y gusto de toda la milla literaria. Y es que su diseño particular la convierte en un edificio absolutamente único y al que muchas personas quieren acudir aunque sea solo una vez en su vida. Y es que muchos son los lectores que han pasado por ella en sus 75 años de historia.

¿Cómo es la librería más bonita de Madrid?

Si hablamos de la librería más bonita de Madrid, nadie puede rasgarse las vestiduras si lo hacemos de la Librería Miguel Miranda. Este establecimiento situado en la calle Lope de Vega, 19, en pleno barrio de Las Letras, es el ejemplo perfecto del buen gusto y del mimo por los libros, la literatura y la cultura.

Este edificio esconde en su interior un diseño que enamora totalmente a sus usuarios y clientes. Y es que lleva atrayendo al gran público durante varias décadas, ya que fue fundada en el año 1949 por Miguel Miranda Vicente, quien fuera actor de teatro en nuestro país y que realizó varias giras con producciones nacidas en este emblemático lugar.

Además, apareció en películas como La mies es mucha, protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Sara Montiel (José Luis Sáenz de Heredia, 1948). Sin embargo, aunque Miguel Miranda era un artista multidisciplinar y un fervoroso amante de la cultura, no ocultaba que su verdadera pasión eran los libros, esa que podía cultivar en su humilde negocio, el cual con el paso del tiempo se convirtió en toda una referencia de la capital.

Su carácter culto le convirtió en la persona perfecta para llevar al éxito un negocio tan particular como este. Decidió abrir su primer local en la calle del Prado, 17. Allí se daban cita intelectuales como Pío Baroja, quien encontró un rincón para intelectuales en el que dar rienda suelta a su conocimiento y a su arte.

Con el paso de los años, este negocio fue variando su ubicación, pero no su éxito ni su naturaleza. Siempre con un aire bohemio que recogió de sus inicios en la clandestinidad cuando el acceso era casi restringido, ahora su belleza llama tanto la atención que no solo recibe visitantes por su riqueza en cuanto a contenido, si no también por su cuidada a la par que recargada decoración.

Entre sus decorados destacaban marionetas de circo infantil, inmensas estanterías y alguna vieja máquina de escribir Remington. El éxito de este particular negocio llevó a Miguel junior a seguir con el legado de Miguel senior. Su gran aportación fue convertirse en uno de los pioneros de la digitalización del inventario en este tipo de establecimientos.

Años después le dejó el negocio a su hijo, quien ya se ha convertido en la tercera generación de los Miranda al frente de la librería más bonita de Madrid. Además, este establecimiento cuenta con una particularidad que lo hace muy identificable y es que se encuentra situada frente a la tumba de uno de los autores más grandes de la historia y una de las firmas de habla hispana más reconocida, Miguel de Cervantes.

Una librería que cuenta con más de 70 años de historia y que forma parte de uno de los barrios más míticos y singulares de todo Madrid. Un establecimiento que enamora a los madrileños y a los turistas a partes iguales y en la que se puede hacer un viaje al pasado hallando colecciones y libros que incluso están descatalogados.