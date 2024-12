La pista de hielo con las mejores vistas de Madrid abre este viernes: con 600 m2 cuadrados y un gran mercadillo navideño

Madrid vive desde hace unos días sus particulares preparativos para la Navidad. La ciudad lleva mucho tiempo engalanándose y vistiéndose con sus mejores atuendos tal y como se pudo demostrar este pasado jueves 28 de noviembre, día en el que se hizo efectivo el tradicional encendido de las luces navideñas.

Sin embargo, no cesan los eventos en la capital de España, ya que casi en cada rincón podemos encontrar algo típico de estas fechas. Eso sin olvidarnos de los espectáculos que hay organizados en los municipios cercanos a Madrid como sucede en Móstoles o en Torrejón de Ardoz, los cuales tienen organizadas varias ferias de Navidad.

Pero uno de los espectáculos más increíbles e importantes que cada invierno organiza la capital de España son las diferentes pistas de patinaje sobre hielo que se pueden encontrar en la ciudad. Y es que en pocas horas abre sus puertas la pista de patinaje más bonita de Madrid. De manera habitual, las personas que cada año acuden hasta a ella a disfrutar destacan las vistas que desde allí tienen y, sobre todo, poder practicar un deporte tan bello en un lugar tan clásico de la capital.

Esta pista de la que hablamos y que abre sus puertas este viernes es la pista de patinaje de Matadero, la cual está regentada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte. Un año más, este centro se reafirma como uno de los epicentros de la Navidad en Madrid y establece su punto más importante en esta increíble pista de patinaje que es una de las más grandes y espectaculares de toda España.

Para acudir a ella habrá que esperar hasta el día 6 de diciembre, ya que se aprovecha el festivo del Día de la Constitución para hacer su apertura al gran público. Y después permanecerá abierta durante todas las Navidades, ya que su cierre no está previsto hasta el día 6 de enero. Por lo tanto, habrá muchos días para disfrutar de este show único.

¿Cómo es la pista de esquí más bonita de Madrid?

Madrid es la ciudad del patinaje sobre hielo estas Navidades. Y es que en la capital de España nos sobran las oportunidades para dar rienda suelta a esta pasión. Sin embargo, si queremos pasar un rato en grande en un entorno idilico y precioso tendremos que pasar por la pista de hielo de Matadero.

Esta es una plataforma situada en esta emblemática zona de Madrid de unos 600 metros cuadrados de superficie para poder patinar al aire libre. Con estas dimensiones se trata de una de las más grandes de toda España. Además, supone el lugar perfecto para aquellos que nunca se han calzado unos patines, ya que tiene espacio de sobra para habilitar una zona de principiantes.

Un escenario único donde grandes y pequeños se divierten mientras practican uno de los deportes más especiales y bonitos. El acceso a la pista tiene un precio de 6,5 euros para una sesión de 30 minutos, incluyendo el alquiler de los patines. Los guantes, que son obligatorios, están disponibles por 1,60 euros.

Además, los elementos de apoyo al patinaje para niños y los andadores se pueden alquilar por sólo 2 euros, mientras que los cascos se facilitan sin cargo adicional. Las entradas y los horarios están disponibles en las taquillas del recinto y en la página www.navidadmadrid.com.

Pero Matadero no será sólo una zona de patinaje, sino que también tendrá una novedad y una sorpresa. Y es que si estas Navidades no nieva en Madrid, en este particular rincón de la capital sí lo hará, ya que podremos disfrutar de la nieve a partir del 20 de diciembre de manera artificial.

Como parte del espectáculo, en Matadero Madrid nevará todos los días, desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero, a partir de las 18:00 horas de la tarde. Así se añade un toque especial a una programación repleta de actividades.

Los visitantes podrán disfrutar de iniciativas para toda la familia y edades, desde instalaciones participativas y espectáculos de magia hasta talleres de ilustración, experimentación, creación artística, diseño, artesanía, escultura y máscaras.

También podrán disfrutar de artes escénicas, juegos, zona de foodtrucks y un sinfín de experiencias para todos los gustos y públicos. Y por último, habrá espectáculos al aire libre pensados sólo para los más pequeños, acompañados de una cuidada y variada propuesta musical.

La pista de hielo de Cibeles

Otra de las opciones destacadas es la pista de patinaje sobre hielo del Palacio de Cibeles, ubicada en la Galería de Cristal del edificio CentroCentro y que estará abierta al público desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Desde 2012, este espacio se ha convertido en un referente de la Navidad madrileña de la capital.

Con 400 metros cuadrados de superficie, la pista de Cibeles invita a deslizarse en un entorno único. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del recinto (a 6,50 euros cada 30 minutos) y en www.navidadmadrid.com.

En esta edición, la Galería de Cristal se convertirá además en el mayor escaparate del comercio local madrileño gracias al compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el pequeño comercio de la capital enfocado en la tematización de la Galería y la propia pista de hielo, bajo la campaña 'Tu Navidad, a la vuelta de la esquina' y la imagen del programa 'Todo está en Madrid', promovido por el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda con el propósito de apoyar al comercio y la hostelería de la ciudad.