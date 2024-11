La Castellana se suma al lujo gastro: una galería con paseo al aire libre, bares de tapas y hasta un estrella Michelin

Un nuevo 'Galería Canalejas' llega al paseo de la Castellana en otoño de 2025. Un 'Callejón' al aire libre en el que encontrarás "desde locales para tapear hasta cocinas premiadas con estrella Michelin", adelantan desde el proyecto. Eso sí, la gran variedad de restaurantes están unidos por un mismo hilo conductor: lujo gastronómico por todo lo alto, concentrado en un mismo espacio.

Pero el nuevo Callejón no es solo un espacio gastronómico. Se encuentra dentro del megaproyecto Nuga Castellana, que se situará donde se encuentra el actual centro comercial Castellana 200, que ya han clausurado para construir en él "una manzana en el centro de la ciudad donde vivir, crecer y disfrutar" para convertirse así en "ese lugar que 'lo tiene todo'", informa Miguel Torres, jefe de Iberia de PIMCO Prime Real Estate y portavoz del proyecto.

PIMCO Prime Real Estate, uno de los principales inversores inmobiliarios del mundo y gestor de la cartera inmobiliaria del Grupo Allianz, han contratado a Eurofund Group para crear Nuga Castellana, que recogerá 21.000 m2 de oficinas, 271 viviendas en alquiler, además de 4.620 m2 de restaurantes y 6.600 m2 de espacios para retail y ocio.

Render de el Callejón de Nuga. Callejón de Nuga

El Callejón de Nuga Castellana contará con un paseo exterior con vegetación natural, suelo adoquinado y acceso peatonal, donde se ubicará un concepto gastronómico tipo mercado con terrazas en el que habrá tres barras y múltiples locales de restauración que ofrecerán cocina ininterrumpida a lo largo del día con lo mejor de la escena madrileña.

"Congregaremos referentes de la capital, opciones saludables y otras para ocasiones más desenfadadas, como un picoteo con amigos. Actualmente, Ugo Chan, restaurante con estrella Michelin, ya forma parte del proyecto, manteniendo su ubicación en Félix Boix, 6, así como otros lugares de moda, como L'Entrecote Café de París, que también mantiene su ubicación actual", explica el jefe de Iberia de PIMCO.

El nuevo 'centro comercial' no ha querido repetir los errores de otros conceptos gastronómicos de lujo que no han triunfado por no contar con un elemento clave para los madrileños: la luz. "Hemos querido fomentar el clima que tiene Madrid. El centro del Callejón de Nuga Castellana es literalmente un paseo peatonal al aire libre, que tiene a ambos lados locales con grandes vidrieras laterales y terrazas, así como lucernarios en el techo y patios de manzana, maximizando el poder disfrutar de la luz natural. Y todo ello lo queremos compaginarlo con mucha vegetación", detalla Miguel Torres.

El food hall tendrá accesos desde las cuatro calles de la manzana; el Paseo de la Castellana, Doctor Fleming, Félix Boix y Carlos Maurrás.

271 viviendas

Por otro lado, el proyecto incorpora la renovación de 29.000 m2 para uso residencial con 271 viviendas que serán en su totalidad destinadas al alquiler. "Tienen un rango de tamaño entre 40 y 240 m2, incluyen estudios y viviendas de una, dos, tres y cuatro dormitorios, cuyo precio de alquiler tiene un rango de entre 14 y 24 euros por m2 al mes, en función de su tamaño, orientación y acabados. Ya hemos reformado más de 100 unidades", adelanta Miguel Torres.

Entre los próximos 12 y 16 de noviembre celebrarán unas jornadas de puertas abiertas para aquellos que quieran visitar los pisos piloto y descubrir los nuevos apartamentos.

Nuga Castellana augura ser el nuevo espacio multiusos en el que los madrileños podrán "disfrutar de gastronomía de calidad o picar algo de manera informal, pero también comprar, darse un masaje, hacer yoga, vivir y trabajar". Las marcas confirmadas que estarán en el espacio son la tienda MediaMarkt, y las oficinas de Sony, Spaces y CBRE, que ya estaban en Castellana 200.